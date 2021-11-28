Когда снег помешал получить работу мечты

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Во время собеседования не отвлекайтесь и не меняйте тему разговора, а то получится как с этим героем поста.
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Разумеется, глупости много, особенно в больших устойчивых компаниях.
Но по факту, сегодня сам работодатель, особенно промышленность, бегает с высунутым языком в поиске работников. И отдел кадров, лишь оформляет формальности.
Они из себя мнят супер-психологов, способных разобраться в человеке за 5 минут.
Чтобы разобраться в человеке за 5 минут, надо 40 лет общаться с кучей людей. А тут сидят сцыкухи 23-25 лет после института и, млять, отсеивают мне спецов отличных.
Я заказывал одному эйчар агенству поиск людей для моей конторы. Уверен на 100% - отсеяли нормальных инженеров, а мне на финальное собеседование пригнали какое-то невразумительное говно. Искали два месяца, нашли четверых, все четверо - не спецы. Плюнул, сам нашел за две недели золотого человека.
"Знакомый на работу устраивался. Сварщиком. Собеседование в отделе HR (Модно сейчас "эйчар"). Мастер цеха пришёл и сидят вместе с девочкой–кадровичкой общаются. Мастер спрашивает что варил, разряд и прочие тонкости. Вопросов много задавал, знакомый отвечал и рассказывал. Девочка слушала.
Побеседовали минут двадцать. Мастер говорит девочке прямо при знакомом: "Ну, специалист, вроде, толковый прошу оформить к нам".
Девочка: "Подождите! Надо пройти ещё психологический тест!"
Мастер: "А что за тест?"
Девочка: "Ну, психологический! Мы должны понять же, человек подходит нам или нет, как вы не понимаете?"
Мастер: "Так а что в этом тесте-то?"
Девочка: "Ну, линии там, круглешочки, картинки показываем человеку, а на основании его ответов составляем картину совместимости, даём руководству ясное представление о работнике, которого принимаем".
Мастер: "Давай бумажку я за него нарисую".
Девочка офуевает слегка, но даёт лист А4 и ручку. Мастер выводит на ней контуры (без анатомических подробностей!) х@уя, протягивает её и спрашивает: "Что я нарисовал?"
Девочка краснеет, но говорит: "Член".
Мастер девочке говорит: "Юля! Будь добра, оформи человека без всей этой твоей х@уйни, пока я всем не сказал, что ты деталь НВ–46–39–00 из каталога нашего завода с х@уем путаешь". Оформила."
Именно такие барышни сидят в отделах кадров и отделах рекламы. Как-то одна такая мне сказала убрать из макета белый цвет, так как они торгуют электротехникой, а белый цвет ассоциируется со вспышками при коротком замыкании!
Текучесть кадров тогда большая была. И фирма через полгода начала откровенно загибаться. Знакомый начал анализировать и выгнал ту девку нахер. У нее примерно такие же принципы приёма на работу были, где-то там каким-то иностранным институтом разработанные. Там помимо ипанутых тестов, был принцип не брать старше 35-ти, чем больше всякого гавна на кандидате, типа дырок в ушах, колец в носу, татуировок, тем лучше и т.д. А знание темы и профессионализм в последнюю очередь. На первом месте креативизм.
Нашел тетку под 60, которая полжизни начальником отдела кадров на станкостроительном заводе проработала и сразу жизнь наладилась.
Сцуко..
Не дай бог с такой дела иметь!