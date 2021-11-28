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Когда снег помешал получить работу мечты

Когда снег помешал получить работу мечты (8 фото)

Автор:
28 ноября 2021 09:47
Сообщество : Юмор
Метки: Собеседование   Юмор   забавно   переписка   работа   снег   умора   фото   
2619
8
Во время собеседования не отвлекайтесь и не меняйте тему разговора, а то получится как с этим героем поста.
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Метки: Собеседование   Юмор   забавно   переписка   работа   снег   умора   фото   
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23  комментария
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5k
hhwost 2 часа назад
будни офисного планктона, бессмысленные и беспощадные
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3k
Ivan Полминуты назад
Бред какой-то. Выдуманная история для...а хер его поймет, для кого она!
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3k
Aristarx 10 минут назад
Влажный придуманный несуществующий мир миллениалов и зуммеров. Мир в котором ОК стал HR.
Разумеется, глупости много, особенно в больших устойчивых компаниях.
Но по факту, сегодня сам работодатель, особенно промышленность, бегает с высунутым языком в поиске работников. И отдел кадров, лишь оформляет формальности.
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4k
Петрович 17 минут назад
Повезло чуваку, не попал в пи@@анутую контору.
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4k
Петрович 18 минут назад
Повезло чуваку, не попал в пи@данутую контору.
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2k
Алексей 18 минут назад
Если жена ушла к другому, ещё не известно кому повезло!
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9k
Евгений Полчаса назад
Отлично, что не прошёл, работать в компании с дол.оё.ами себе дороже)
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59k
Андрей Полчаса назад
За окном шёл снег и Алексей на х.й...
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20k
Надежда Полчаса назад
Старенькое, но в тему:

"Знакомый на работу устраивался. Сварщиком. Собеседование в отделе HR (Модно сейчас "эйчар"). Мастер цеха пришёл и сидят вместе с девочкой–кадровичкой общаются. Мастер спрашивает что варил, разряд и прочие тонкости. Вопросов много задавал, знакомый отвечал и рассказывал. Девочка слушала.

Побеседовали минут двадцать. Мастер говорит девочке прямо при знакомом: "Ну, специалист, вроде, толковый прошу оформить к нам".

Девочка: "Подождите! Надо пройти ещё психологический тест!"

Мастер: "А что за тест?"

Девочка: "Ну, психологический! Мы должны понять же, человек подходит нам или нет, как вы не понимаете?"

Мастер: "Так а что в этом тесте-то?"

Девочка: "Ну, линии там, круглешочки, картинки показываем человеку, а на основании его ответов составляем картину совместимости, даём руководству ясное представление о работнике, которого принимаем".

Мастер: "Давай бумажку я за него нарисую".

Девочка офуевает слегка, но даёт лист А4 и ручку. Мастер выводит на ней контуры (без анатомических подробностей!) х@уя, протягивает её и спрашивает: "Что я нарисовал?"

Девочка краснеет, но говорит: "Член".

Мастер девочке говорит: "Юля! Будь добра, оформи человека без всей этой твоей х@уйни, пока я всем не сказал, что ты деталь НВ–46–39–00 из каталога нашего завода с х@уем путаешь". Оформила."
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3
Stekr 42 минуты назад
Многа букафф и ниачом.
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2k
Станнис 56 минут назад
да, кадровым вопросом должен заниматься человек, хотя бы понимающий то, что требуется от нанимаемого сотрудника
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1k
Saplus Час назад
Видимо, девочка сей опус сочиняла, ибо это даже не казуистика, а скорее - софистика, так как там изначально неверный посыл. И "снег пошел" - это как-раз начало процесса, типа "had started", подразумевающий вариативность развития события.
Именно такие барышни сидят в отделах кадров и отделах рекламы. Как-то одна такая мне сказала убрать из макета белый цвет, так как они торгуют электротехникой, а белый цвет ассоциируется со вспышками при коротком замыкании!
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1k
Денис Ануфриев Час назад
снег пошёл
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63k
Jora Kykynaher Час назад
У моего знакомого своя компания. Человек под 50 работает. Логистикой занимаются. Наняли на работу вот такую же рекрутершу.
Текучесть кадров тогда большая была. И фирма через полгода начала откровенно загибаться. Знакомый начал анализировать и выгнал ту девку нахер. У нее примерно такие же принципы приёма на работу были, где-то там каким-то иностранным институтом разработанные. Там помимо ипанутых тестов, был принцип не брать старше 35-ти, чем больше всякого гавна на кандидате, типа дырок в ушах, колец в носу, татуировок, тем лучше и т.д. А знание темы и профессионализм в последнюю очередь. На первом месте креативизм.
Нашел тетку под 60, которая полжизни начальником отдела кадров на станкостроительном заводе проработала и сразу жизнь наладилась.
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9k
Cornho Час назад
Мне думается, Алексею ещё повезло, что он не попал в эту шизанутую контору и раскрыл её нездоровость на самом начальном этапе.
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15k
Alex Час назад
Пациент с доктором по моему.
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46k
zloykoyot 2 часа назад
И много понадобилось времени чтобы эту херню придумать?
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1k
Шпиц 2 часа назад
Казуистичная барышня...
Не дай бог с такой дела иметь!
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