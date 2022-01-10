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Дело по мошенничеству с имуществом актера Алексея Баталова передано в суд

Дело по мошенничеству с имуществом актера Алексея Баталова передано в суд (2 фото)

Автор:
10 января 2022 21:14
Сообщество : Криминал
Метки: баталов   вдова   дочь   дрожжина   мошенники   наследство   суд   цивин   
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Прокуратурой столицы завершено расследование в отношении Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. В посредничестве обвиняется их нотариус Дмитрий Бублий.
Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин позиционируют себя как некие «благодетели», заботящиеся о состарившихся деятелях культуры. Разумеется, не бесплатно, и это бы никого не удивляло, но понятие «оплаты» у пары весьма специфичное. Скандалы по поводу их «благодеяний» возникали не раз, одна из последних историй связана с наследством известного советского актера Алексея Баталова.

Прокуратурой Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении этой супружеской пары и нотариуса Дмитрия Бублия. Им вменяется в вину мошенничество с имуществом актера, а нотариус обвиняется в посредничестве и злоупотреблении полномочиями. Сумма, фигурирующая в расследовании: свыше 57 млн рублей.
Вдова Баталова Гитана Леонтенко и его тяжелобольная младшая дочь Мария попали под влияние деловитой пары. Так считает следствие. Обвиняемые обманным путем заставили наследников актера подписать документы на распоряжение денежными средствами. И за два года (2019-2020) увели со счетов семьи более 20 миллионов рублей.

Далее с помощью нотариуса Бублия «предприниматели» получили в распоряжение договоры пожизненного содержания родных Баталова с иждивением. По этим договорам в собственность Цивина и Дрожжиной перекочевали несколько солидных объектов недвижимости.

Члены семьи Алексея Баталова разобрались в происшедшем не сразу, а когда поняли обман, то обратились в суд. Еще в апреле 2021 Замоскворецкий районный суд Москвы признал, что договоры пожизненного содержания с иждивением недействительны, заключены обманным путем.

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Метки: баталов   вдова   дочь   дрожжина   мошенники   наследство   суд   цивин   
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Вася Час назад
малахов и ко уже соплями от радости исходят
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Sergius SPb Час назад
Мля, дураков припасено на 100 лет.
А вот вы готовы передать кому-то, хрен знает кому, управление вашими активами?
Подмахиваете документы не глядя?
Какая-то гламурная крысиная суета известных фамилий.
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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