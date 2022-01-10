Дело по мошенничеству с имуществом актера Алексея Баталова передано в суд

Вдова Баталова Гитана Леонтенко и его тяжелобольная младшая дочь Мария попали под влияние деловитой пары. Так считает следствие. Обвиняемые обманным путем заставили наследников актера подписать документы на распоряжение денежными средствами. И за два года (2019-2020) увели со счетов семьи более 20 миллионов рублей.



Далее с помощью нотариуса Бублия «предприниматели» получили в распоряжение договоры пожизненного содержания родных Баталова с иждивением. По этим договорам в собственность Цивина и Дрожжиной перекочевали несколько солидных объектов недвижимости.



Члены семьи Алексея Баталова разобрались в происшедшем не сразу, а когда поняли обман, то обратились в суд. Еще в апреле 2021 Замоскворецкий районный суд Москвы признал, что договоры пожизненного содержания с иждивением недействительны, заключены обманным путем.