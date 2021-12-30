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Суд приговорил мэра Томска к двум годам колонии

Суд приговорил мэра Томска к двум годам колонии (3 фото)

Автор:
30 декабря 2021 13:53
Сообщество : Криминал
Метки: Иван Кляйн   мэр   превышение должностных полномочий   суд   томск   
774
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По мнению судьи, градоначальник своими действиями дискредитировал органы власти. И делал это, как только стал мэром - с 2013 года. Но правоохранители спохватились только в 2020 году.

Советский районный суд Томска приговорил бывшего градоначальника Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.


После заседания судья Николай Хабаров заявил, что действия Кляйна «повлекли дискредитацию органов местного самоуправления» и суд даже не рассматривал возможность об условном наказании.


Самое смешное в этой истории, что подлый Кляйн дискредитировал органы местного самоуправления аж с 2013 года, как только стал мэром. В 2015-ом он приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства без торгов отдать землю его дочери. В 2016 году, используя своё влияние, помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к его пивоварне «Томское пиво», пост гендиректора которой он сдал жене в 2013 году, но в 2018 снова встал у руля компании.

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За все два эпизода по статьям о превышении полномочий (286 УК РФ) и одному о незаконной предпринимательской деятельности (289 УК РФ) Кляйн получил всего два года колонии. Свою вину бывший градоначальник так и не признал.

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Метки: Иван Кляйн   мэр   превышение должностных полномочий   суд   томск   
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16  комментариев
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1k
Broscan Час назад
Пока за спиженную курицу с магазина больше дают
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10k
K7OO Полчаса назад
Кляйн тут ни причем, просто само место проклято. А иначе как объяснить, что там уже третий мэр подряд из своего кабинета переезжает в тюрьму? Надо освятить мэрию, провести там обряд экзорцизма - и дела сразу пойдут на лад.))
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6
Teodor 40 минут назад
Насмешили, администрация Томска в день ворует больше, чем мэр спер с 2013 года. Просто пивной заводик понадобился братве московской, вот и дельце готово.
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12k
Bill 41 минуту назад
Не везет Томску на мэров. Макарова посадили, теперь вот Кляйна.
Надеюсь, производству пива "Кляйн" это не повредит. Отличное пиво, кстати.
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1k
Виталий 46 минут назад
а почему без конфискации имущества у него и близких родственников. всё что 2013 конфисковать. на воровал на миллионы а штраф 200к.
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17k
Vital Idol 47 минут назад
у "местного бизнесмена" друзья в аппарате обнулянта оказались покруче...
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33
МК МК 55 минут назад
Имитация борьбы меда против пчёл, с последующей имитацией наказания. Васильева - пример.
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6k
Али Ди Час назад
Никогда такого не было и вот опять.
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2k
Дмитрий Круглов Час назад
Вчера мемориал, сегодня крупный коррупционер... Началось что-ли? Где в дружинники записаться?
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743
Hallo FreeSpace Час назад
скромно ))))
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
2 года отсидит-зато всю оставшуюся жизнь будет шикарно жить на спизженные миллиарды
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9k
*Сергей* 2 часа назад
2 года?
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866
vijilante 2 часа назад
Мерзкий Кляйн.
Решил,сучара жить роскошно. Хам такой.
Позабыв што в этой стране сие невозможно без последующей отсидки.
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30k
ACU900 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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