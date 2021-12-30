Суд приговорил мэра Томска к двум годам колонии

По мнению судьи, градоначальник своими действиями дискредитировал органы власти. И делал это, как только стал мэром - с 2013 года. Но правоохранители спохватились только в 2020 году.
Советский районный суд Томска приговорил бывшего градоначальника Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.
После заседания судья Николай Хабаров заявил, что действия Кляйна «повлекли дискредитацию органов местного самоуправления» и суд даже не рассматривал возможность об условном наказании.
Самое смешное в этой истории, что подлый Кляйн дискредитировал органы местного самоуправления аж с 2013 года, как только стал мэром. В 2015-ом он приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства без торгов отдать землю его дочери. В 2016 году, используя своё влияние, помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к его пивоварне «Томское пиво», пост гендиректора которой он сдал жене в 2013 году, но в 2018 снова встал у руля компании.
За все два эпизода по статьям о превышении полномочий (286 УК РФ) и одному о незаконной предпринимательской деятельности (289 УК РФ) Кляйн получил всего два года колонии. Свою вину бывший градоначальник так и не признал.
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Надеюсь, производству пива "Кляйн" это не повредит. Отличное пиво, кстати.
Решил,сучара жить роскошно. Хам такой.
Позабыв што в этой стране сие невозможно без последующей отсидки.