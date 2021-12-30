Суд приговорил мэра Томска к двум годам колонии

Советский районный суд Томска приговорил бывшего градоначальника Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.





После заседания судья Николай Хабаров заявил, что действия Кляйна «повлекли дискредитацию органов местного самоуправления» и суд даже не рассматривал возможность об условном наказании.





Самое смешное в этой истории, что подлый Кляйн дискредитировал органы местного самоуправления аж с 2013 года, как только стал мэром. В 2015-ом он приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства без торгов отдать землю его дочери. В 2016 году, используя своё влияние, помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к его пивоварне «Томское пиво», пост гендиректора которой он сдал жене в 2013 году, но в 2018 снова встал у руля компании.