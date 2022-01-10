Вышибалы паба не пустили на порог женщину, почитав недостаточно привлекательной для их заведения

Помимо нападения на женщину и грабежа, его обвинили еще и в незаконном владении оружием. Выяснилось, что мужчина был большим любителем куботанов, брелоков с набором ключей, что применяются для самозащиты. Это — в идеале, но при случае они могут стать и довольно грозным орудием нападения.



Решением суда охранник должен выплатить пострадавшей тысячу фунтов. Его ожидают еще и полтора года общественных работ плюс 120 часов исправительных работ. К тому же, контролировать агрессию его будут учить на особых курсах реабилитации, они продлятся 15 дней.