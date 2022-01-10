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Вышибалы паба не пустили на порог женщину, почитав недостаточно привлекательной для их заведения

Вышибалы паба не пустили на порог женщину, почитав недостаточно привлекательной для их заведения (2 фото)

Автор:
10 января 2022 18:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Охранники   Телефон   грабеж   куботаны   манчестер   паб   приговор   суд   
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«Слишком уродлива» — таков был «приговор» охранников потенциальной клиентке. Теперь судебное решение вынесено одному из них.
В британском Манчестере вынесен приговор одному из охранников паба. Он вместе с напарником не дал войти в питейное заведение женщине. О причинах и последствиях конфликта сообщает The Sun.

Бравым вышибалам не приглянулась новая посетительница, они сочти даму «слишком уродливой». Оскорбления молодчикам показалось мало, охранники оттолкнули Клэр Сайдботтом, а потом и забрали ее мобильник. Клэр обратилась в суд. Но один из обидчиков до окончания следствия не дожил, причину его ухода издание не уточняет. Отвечать за содеянное пришлось 33-летнему Кристоферу Кэшу.
Помимо нападения на женщину и грабежа, его обвинили еще и в незаконном владении оружием. Выяснилось, что мужчина был большим любителем куботанов, брелоков с набором ключей, что применяются для самозащиты. Это — в идеале, но при случае они могут стать и довольно грозным орудием нападения.

Решением суда охранник должен выплатить пострадавшей тысячу фунтов. Его ожидают еще и полтора года общественных работ плюс 120 часов исправительных работ. К тому же, контролировать агрессию его будут учить на особых курсах реабилитации, они продлятся 15 дней.

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Метки: Охранники   Телефон   грабеж   куботаны   манчестер   паб   приговор   суд   
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29k
АнтонПолднев Час назад
Ну у нас таких в каждом супермаркете валом вали. Как говорит старая пословица "хочешь узнать человека, дай ему деньги или власть". Эти воины считают что им дали власть.
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18k
babuby 4 минуты назад
Если уж англичане, в пабе, сочли слишком уродливой, .....
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1
Ozxer 18 минут назад
Фамилия - sidebottom - боковое дно
Страшно с такой связываться.
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22k
pssst 22 минуты назад
Че за отмазка? Прдумаешь - баба некрасивая, они там пиво что ли разбавляют?
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11k
Taximaxi Полчаса назад
На дверях у гей-клуба,
Стоял педерас,
Не прошла фейсконтроля,
Ни в профиль ,ни в фас)
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106
Liberman Полчаса назад
дура, надо было позже приходить, когда все в жопито! - её б королевой назвали и на руках носили! пусть и впятером...
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12k
Bill Полчаса назад
Судя по первоисточнику, в паб её не пустили из-за того что была слишком пьяна. У них там, вроде, правило что хозяим паба отвечает за здоровье посетителей. Т.е. если ты ужрешься в хлам - то им прийдется оплачивать тебе такси до дома или ночевку в отеле.
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17k
Александр Сучков 37 минут назад
Этот брелок- недокуботан. С таким же успехом куботаном можно назвать ручку или определенной формы ключ. На самом деле вот настоящий куботан, остальное- боловство)))
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13k
Владислав Грецов 55 минут назад
попал парниша....не стал суперменом
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47k
Albert GER Час назад
та видел я тех англичанок...
как понял местных в пивнуху не пускают.
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20k
Davy Jones Час назад
Так все таки осудили их за ношение запрещеного оружия и нападение или за то что страшную девочку не побоялись не пустить в паб? Это в корне меняет заголовок поста и не скрою делает его непривлекательным для прочтения.
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