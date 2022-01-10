Вышибалы паба не пустили на порог женщину, почитав недостаточно привлекательной для их заведения

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«Слишком уродлива» — таков был «приговор» охранников потенциальной клиентке. Теперь судебное решение вынесено одному из них.
В британском Манчестере вынесен приговор одному из охранников паба. Он вместе с напарником не дал войти в питейное заведение женщине. О причинах и последствиях конфликта сообщает The Sun.
Бравым вышибалам не приглянулась новая посетительница, они сочти даму «слишком уродливой». Оскорбления молодчикам показалось мало, охранники оттолкнули Клэр Сайдботтом, а потом и забрали ее мобильник. Клэр обратилась в суд. Но один из обидчиков до окончания следствия не дожил, причину его ухода издание не уточняет. Отвечать за содеянное пришлось 33-летнему Кристоферу Кэшу.
Бравым вышибалам не приглянулась новая посетительница, они сочти даму «слишком уродливой». Оскорбления молодчикам показалось мало, охранники оттолкнули Клэр Сайдботтом, а потом и забрали ее мобильник. Клэр обратилась в суд. Но один из обидчиков до окончания следствия не дожил, причину его ухода издание не уточняет. Отвечать за содеянное пришлось 33-летнему Кристоферу Кэшу.
Помимо нападения на женщину и грабежа, его обвинили еще и в незаконном владении оружием. Выяснилось, что мужчина был большим любителем куботанов, брелоков с набором ключей, что применяются для самозащиты. Это — в идеале, но при случае они могут стать и довольно грозным орудием нападения.
Решением суда охранник должен выплатить пострадавшей тысячу фунтов. Его ожидают еще и полтора года общественных работ плюс 120 часов исправительных работ. К тому же, контролировать агрессию его будут учить на особых курсах реабилитации, они продлятся 15 дней.
Решением суда охранник должен выплатить пострадавшей тысячу фунтов. Его ожидают еще и полтора года общественных работ плюс 120 часов исправительных работ. К тому же, контролировать агрессию его будут учить на особых курсах реабилитации, они продлятся 15 дней.
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Самый банальный
У нас он бы присел на пару-тройку лет, а не штраф платил.
Страшно с такой связываться.
Стоял педерас,
Не прошла фейсконтроля,
Ни в профиль ,ни в фас)
как понял местных в пивнуху не пускают.