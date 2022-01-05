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В Костроме задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

В Костроме задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки (2 фото)

Автор:
05 января 2022 10:23
Сообщество : Криминал
Метки: задержаны   кострома   насилие   насильник   педофил   похищение   скр   убийство   
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На поиски пропавшей отправились многие жители города. Трагедия потрясла всех.
Похищение пятилетней девочки в Костроме случилось вчера, 4 января. Преступление взял под свой контроль глава СКР Александр Бастрыкин. По данным источников канала «112», унесли малышку от Дома культуры. Там работает ее мать, а ребенок играл неподалеку от здания. Двое мужчин подошли к ней, один из них взял девочку на руки.

Как сообщается на сайте СКР, искали ребенка сотрудники полиции, криминалисты Следственного управления СК по области, к ним присоединилось много неравнодушных жителей города, в том числе, добровольцы отряда «Лиза Алерт».
Вскоре были задержаны двое подозреваемых. Один из них, 44-летний Денис Герасимов, уже был судим за педофилию и производство детской порнографии. Подельнику 24 года, это Вадим Беляков. Он был осужден по другой статье: за кражу денег с банковского счета. Жители Костромы требовали от правоохранителей отдать насильников им.

Тело девочки обнаружили в одном из общежитий, где снимали комнату подозреваемые. По данным местных СМИ, ребенок был подвергнут сексуальному насилию. А потом девочка погибла от множественных ножевых ранений. От тела хотели избавиться, оно уже было спрятано в большую спортивную сумку.

Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Источник:

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Метки: задержаны   кострома   насилие   насильник   педофил   похищение   скр   убийство   
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29  комментариев
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1k
Дмитрий Час назад
Практика показывает, что судимые за педофилию всё равно возвращаются к этой гадости. А некоторые мрази у них ещё и интервью берут..
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166
Аккаунт удален 5 минут назад
блин, я никогда не мог представить, что в мозгу у человека, который режет другого человека, или ребенка, который ножом убивает...
что б-дь там должно быть? что это за уита такая? как????? ну как бл?????
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2k
Тт 6 минут назад
Когда уже начнут их сдавать на опыты ? Я не согласен чтобы они сидели ,если в корень смотреть ,родители девочки которую убили должны ещё и содержать этого ублюдка.Все должно быть просто ,животное которое идёт на этот шаг должно понимать что его убьют.
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278
Алхимик 15 минут назад
ставки никто не делает, в чем дело?
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19k
Luc72 15 минут назад
Хотя бы запретили бы УДО по таким статьям ПРИ ЛЮБОМ, даже самом "праведном" поведении на зоне.
Там нет "соблазнов" и они "исправляются", им там не сложно изображать полное "выздоровление"...
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1k
RaiJu 16 минут назад
Как таких земля носит?
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13k
Евгений 16 минут назад
Уж сколько было случаев что такие ублюдки выходили и совершали аналогичные преступления. Тюрьма таких не исправляет. Их нельзя выпускать - цена этому, жизни детей.
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2k
Умница-красавица 19 минут назад
Вы видео видели? Им навстречу шли люди, никого не смутило, что двое мужиков бегом тащут ребёнка? С молчаливого согласия равнодушных совершаются все самы страшные преступления на земле…
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449
mironc Полчаса назад
Почему умалчивается национальность этих нелюдей? Где же призывы вытравить все их гнилое племя под корень?
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523
Driver Полчаса назад
Пожизненное это мало для таких тварей из ада.
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2k
EvgeniySAN 37 минут назад
Охренеть, похищение ребенка, изнасилование и убийство совершенное двумя сговорившимися лицами. Один из них рецидивист.
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35k
Антон 37 минут назад
Таких вешать надо на центральной площади!
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−3
Ozxer 38 минут назад
Сократили МВД?
Налоги тоже сократили, Лёха?
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26k
Батончик с маком 39 минут назад
Возможно это не единственная жертва.
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497
solosolovov 47 минут назад
Власть собирается отвечать за свою преступную халатность? Или только зарплаты получать могут.
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108
joiner-ru 56 минут назад
Нужно возвратить смертную казнь, а для таких ублюдков еще и публичную, что бы остальные такие же видели.
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1k
Лёха 57 минут назад
Ну,где салаги с распальцовкой и криками,что педофилы живыми с зоны не выходят?
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10k
Артем 57 минут назад
Как по мне, да же казнь для таких выродков слишком гуманно! Для них это просто свет выключили и все, нету их! Да же не помучаются. Таких нелюдей нужно каждый день запытывать из года в год, отрезать им по куску тела каждый месяц! Доводить до такого состояния, что бы они о смерти мечтали как избавлении и не получали ее!
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4k
Севастьян Час назад
И кто ещё вякает против смертной казни за явные преступления против детей?
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67k
Viktor Час назад
А почему бы и не отдать людям, для разговора?
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−3
Ozxer Час назад
Где превентивная работа? Кто смотрел за ублюдками.
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