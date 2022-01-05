В Костроме задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

1598
2
На поиски пропавшей отправились многие жители города. Трагедия потрясла всех.
Похищение пятилетней девочки в Костроме случилось вчера, 4 января. Преступление взял под свой контроль глава СКР Александр Бастрыкин. По данным источников канала «112», унесли малышку от Дома культуры. Там работает ее мать, а ребенок играл неподалеку от здания. Двое мужчин подошли к ней, один из них взял девочку на руки.
Как сообщается на сайте СКР, искали ребенка сотрудники полиции, криминалисты Следственного управления СК по области, к ним присоединилось много неравнодушных жителей города, в том числе, добровольцы отряда «Лиза Алерт».
Как сообщается на сайте СКР, искали ребенка сотрудники полиции, криминалисты Следственного управления СК по области, к ним присоединилось много неравнодушных жителей города, в том числе, добровольцы отряда «Лиза Алерт».
Вскоре были задержаны двое подозреваемых. Один из них, 44-летний Денис Герасимов, уже был судим за педофилию и производство детской порнографии. Подельнику 24 года, это Вадим Беляков. Он был осужден по другой статье: за кражу денег с банковского счета. Жители Костромы требовали от правоохранителей отдать насильников им.
Тело девочки обнаружили в одном из общежитий, где снимали комнату подозреваемые. По данным местных СМИ, ребенок был подвергнут сексуальному насилию. А потом девочка погибла от множественных ножевых ранений. От тела хотели избавиться, оно уже было спрятано в большую спортивную сумку.
Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Тело девочки обнаружили в одном из общежитий, где снимали комнату подозреваемые. По данным местных СМИ, ребенок был подвергнут сексуальному насилию. А потом девочка погибла от множественных ножевых ранений. От тела хотели избавиться, оно уже было спрятано в большую спортивную сумку.
Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Источник:
Ссылки по теме:
- Врачу дали пожизненный срок за убийство жены и дочери "ядовитым" мячом для йоги
- Индийскую девушку-подростка убили ради чести семьи
- Собчак неудачно пошутила про детскую психологическую травму Стаса Костюшкина
- Не самый лучший способ расстаться с бойфрендом
- Женщину, защищавшуюся от побоев мужа, посадили за умышленное убийство
23
Понравилось23
Новости партнёров
что б-дь там должно быть? что это за уита такая? как????? ну как бл?????
Там нет "соблазнов" и они "исправляются", им там не сложно изображать полное "выздоровление"...
Налоги тоже сократили, Лёха?
Нет уж,лучше смертную казнь пусть вернут.
А в больницах давно бывал? ...