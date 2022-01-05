В Костроме задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

Вскоре были задержаны двое подозреваемых. Один из них, 44-летний Денис Герасимов, уже был судим за педофилию и производство детской порнографии. Подельнику 24 года, это Вадим Беляков. Он был осужден по другой статье: за кражу денег с банковского счета. Жители Костромы требовали от правоохранителей отдать насильников им.



Тело девочки обнаружили в одном из общежитий, где снимали комнату подозреваемые. По данным местных СМИ, ребенок был подвергнут сексуальному насилию. А потом девочка погибла от множественных ножевых ранений. От тела хотели избавиться, оно уже было спрятано в большую спортивную сумку.



Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.