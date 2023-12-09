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13 любопытных изображений, на которые стоит взглянуть

13 любопытных изображений, на которые стоит взглянуть

Автор:
09 декабря 2023 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Изображения   Интересные   Любопытне   Редкие   взглянуть   мир   
2034
14

Вокруг много интересного и удивительного, и есть редкие вещи, которые большая удача встретить в реальной жизни. В этом посте вы увидите запоминающиеся изображения вещей и событий, благодаря которым вы узнаете немного больше о нашем мире. Взгляните!

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Метки: Вещи   Изображения   Интересные   Любопытне   Редкие   взглянуть   мир   
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1  комментарий
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soar 5 минут назад
Не знаю, как там во вьетнамских джунглях, но в море, если кто-то от тебя не прячется, значит у него либо острые зубы, либо, что еще более вероятно, шипы с ядом. Я бы не стал такую черепаху брать в руки.
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