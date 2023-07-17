Перед разводом житель Новороссийска тайно оформил на жену кредит, украл деньги и сбежал

О том, что с её карты списали крупную сумму денег, девушка узнала из СМС. Полезла в приложение посмотреть, что за таинственные 1,2 миллиона рублей, которых у неё никогда и не было - тут-то всё и выяснилось.
Разводиться достойно - удел сильных. Житель Новороссийска решил слегка поправить своё материальное положение за счёт пока еще жены, для чего с её смартфона оформил кредит и обналичил его, после чего таинственно исчез.
Когда в банковском приложении обнаружилось, что на её имя оформлен кредит, владелица смартфона не сразу предположила, кто бы мог быть причастен к этой афере. После расследования полиции выяснилось, что к делу приложил руку нечистоплотный супруг девушки, с которым на тот момент она разводилась.
Мужчину объявили в розыск. Он стал фигурантом уголовного дела по факту незаконного оформления кредита. Если следствие докажет вину 30-летнего мужчины, ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
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Интересно как расследование проходило? Наверно тупо показаниям жены поверили? А че удобно, муж в закат свалил. Возьми кредит деньги прогуляй, а во всем мужа обвини.