FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6665 постов • 3052 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Перед разводом житель Новороссийска тайно оформил на жену кредит, украл деньги и сбежал

Перед разводом житель Новороссийска тайно оформил на жену кредит, украл деньги и сбежал

Автор:
17 июля 2023 20:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: кража   кредит   новороссийск   развод   смартфон   уголовное дело   
1016
1

О том, что с её карты списали крупную сумму денег, девушка узнала из СМС. Полезла в приложение посмотреть, что за таинственные 1,2 миллиона рублей, которых у неё никогда и не было - тут-то всё и выяснилось.

Разводиться достойно - удел сильных. Житель Новороссийска решил слегка поправить своё материальное положение за счёт пока еще жены, для чего с её смартфона оформил кредит и обналичил его, после чего таинственно исчез.


Когда в банковском приложении обнаружилось, что на её имя оформлен кредит, владелица смартфона не сразу предположила, кто бы мог быть причастен к этой афере. После расследования полиции выяснилось, что к делу приложил руку нечистоплотный супруг девушки, с которым на тот момент она разводилась.


Мужчину объявили в розыск. Он стал фигурантом уголовного дела по факту незаконного оформления кредита. Если следствие докажет вину 30-летнего мужчины, ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: кража   кредит   новороссийск   развод   смартфон   уголовное дело   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Юр21 Полчаса назад
Подобные кредиты надо вешать на банки выдавшие их. Когда нужен кредит так из рядового гражданина все жилы вытянут, кучу бумажек заставят принести, двадцать раз различными методами заставят авторизоваться, а вот как мошенники берут кредиты - у них всё проходит мгновенно и без проблем. Вот банк пусть и гасит такие кредиты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 10 минут назад
Пока банкам (капиталу) это будет выгодно, мошеннические схемы не изжить. В реальности все эти схемы воровства можно прекратить в секунду - но нет, не выгодно. Истинный чубайс - не заграницей, он внутри.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Example 6.2.6 11 минут назад
Странно, 1,2 млн рублей не такая уж и сумма. чтоб бросится в бега и эффективно на эти бабки жить всю жизнь нигде не отсвечивая. Ты не можешь легализоваться, тебе надо гаситься на съёмных хатах, пользоваться интернетом под чужую сим карту.. и будь там ну, 1,2 млн долларов, я б ещё с натяжкой поверил в затею.. а 1,2 млн российских рублей.. ну он просто потратит на жилью и еду эти деньги а год и всё.. дальше то что он будет делать? С такой суммой даже за границу не убежишь, тебе не хватит ни на оплату услуг специальных людей кто тебе организовывает проход, ни опять таки на новые документы в другой стране, я уже молчу про то. что надо на что-то жить. Выглядит это как идеальный план, красиво бухнуть в ресторане с проститутками перед тем как отправиться в тюрьму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Garpia121 14 минут назад
Странные определения, бывший супруг -мужчина, а она, будучи бывшей женой - девушка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
436
Knives22 19 минут назад
"После расследования полиции выяснилось, что к делу приложил руку нечистоплотный супруг"
Интересно как расследование проходило? Наверно тупо показаниям жены поверили? А че удобно, муж в закат свалил. Возьми кредит деньги прогуляй, а во всем мужа обвини.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
a_komolow 53 минуты назад
Хорошо гульнуть успеет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

133629



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Креативный подход

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#СССР#интересно#дети#шоу бизнес#новости#машина#Мемы#соцсети
#история#животные#Прикол#знаменитости#ДТП#подборка#фильм#негатив#ржака#факты
#люди#Юмор#интересное#Россия#кино#забавно#полиция#Китай#сарказм#алкоголь
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться