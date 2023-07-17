Перед разводом житель Новороссийска тайно оформил на жену кредит, украл деньги и сбежал

Разводиться достойно - удел сильных. Житель Новороссийска решил слегка поправить своё материальное положение за счёт пока еще жены, для чего с её смартфона оформил кредит и обналичил его, после чего таинственно исчез.

Когда в банковском приложении обнаружилось, что на её имя оформлен кредит, владелица смартфона не сразу предположила, кто бы мог быть причастен к этой афере. После расследования полиции выяснилось, что к делу приложил руку нечистоплотный супруг девушки, с которым на тот момент она разводилась.

Мужчину объявили в розыск. Он стал фигурантом уголовного дела по факту незаконного оформления кредита. Если следствие докажет вину 30-летнего мужчины, ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.