Какого черта ФНС слила мой номер всем банкам?

Все началось с того, что я, в районном МФЦ, написал заявление на открытие ИП. В окошке мне сразу порекомендовали один крупный «синий» банк – я с улыбкой поблагодарил и отказался. Ну, подумал я, такого рода предложения закончились и я сам спокойно смогу выбрать банк, где мне открыть расчетный счет.



Прошло несколько дней и тут началось… «Здравствуйте, (мое имя и фамилия). Я представитель такого-то банка и у нас есть к вам предложение». И ведь пока с ними не поговоришь, они не отстанут. Мой номер у них в программе и они будут звонить, пока не будет результат. Пришлось с каждым поговорить – это какой-то кошмар. Из некоторых банков звонили даже дважды и трижды (разные менеджеры). Что-то в их программах подвисало и они не видели, что со мной уже общались.