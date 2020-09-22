FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1545 постов • 686 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Какого черта ФНС слила мой номер всем банкам?

Какого черта ФНС слила мой номер всем банкам? (2 фото)

Автор:
22 сентября 2020 11:52
Сообщество : Истории из жизни
Метки: ФНС   банк   звонки   история   персональные данные   счет   телефон   
2582
2
Ребята, это ужас какой-то. Сегодня пошел четвертый день телефонного террора, от которого уже едет крыша. 40 звонков за день! Как вам такое? Короче, ниже мой печальный опыт, который поможет избежать вам этого кошмара.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: ФНС   банк   звонки   история   персональные данные   счет   телефон   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
33
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Черчек 2 часа назад
Чтобы избавиться от рекламных звонков, свяжитесь со службой поддержки компании по официальному номеру горячей линии и попросите об удалении вашего телефона из базы колл-центра. Можно отправить электронное письмо с этой просьбой на адрес для обратной связи. Иногда этого достаточно для того, чтобы ваш телефон оставили в покое.

Если же звонки продолжаются даже после вашей просьбы, обратитесь в компанию и напишите заявление в свободной форме. В нем попросите удалить ваш номер из базы обзвона. Заявление можно отправить лично или (если у компании нет офисов в вашем городе) по почте. После этого компания в большинстве случаев перестает звонить вам.
В заявлении потребуйте:
* Сообщить источник, из которого были получены персональные данные.
* Сообщить, были ли переданы эти данные третьим лицам, а если переданы - то кому.
* Удалить ваши персональные данные из базы рекламного обзвона.
* Уведомить о том, что персональные данные удалены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
6k
Михаил Филиппов Черчек Час назад
на каждый говнобанк время тратить заявы писать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Outcast 3 минуты назад
На банки можно пожаловаться в ЦБ. https://cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complainthttps://cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint
От спама такой прогой пользуюсь.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mglab.scm&hl=ruhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.mglab.scm&hl=ru
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
316
Михаил 5 минут назад
Через 3 часа после получения ИНН Индивидуального предпринимателя, началась такая же ерунда. Набрался терпения и всем банкам объяснял, что ошиблись и я простой наемный работник. После двух дней звонки прекратились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
wilddewill 5 минут назад
Звонки из банков это самое малое из того ада, что ждёт тебя после открытия ИП)))) это только разминочка....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сол Гудман 10 минут назад
Думаю все-таки МФЦ слили твой номер, не зря они банк предложили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
MUZSER 20 минут назад
Truecaller и забыл про все это г...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Полчаса назад
Меня стали терроризировать после обращения в больницу, из которой, как я догадываюсь, утекают очень часто персональные данные граждан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Aleksandr 36 минут назад
Сделай себе платный номер и внимательно выслушивай их предложения...Стартап для ИП...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alexandr Barhudarov 39 минут назад
Спам лист? Не ,не слышал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Войнов Alexandr Barhudarov 24 минуты назад
Судя по скрину, звонят с разных номеров. Номера редко повторяются. Спам-лист тут мало поможет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Лесли 🥰 45 минут назад
Когда меня задолбал Восточный, то я им на сайт написала, что если они не прекратят мне названивать, то я на них в прокуратуру накатаю. Все, отстали сразу же)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр Лесли 🥰 Полчаса назад
Хех, было такое. Написал гневную тираду на банки.ру - то же прекратились от них звонки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Лесли 🥰 Свирепый Бамбр Полчаса назад
Да я писала и туда тоже в один день)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Лесли 🥰 46 минут назад
Я их сразу в чс отправляю. Потому что стоило только обратиться в один банк и все понеслась душа в рай! Начали названивать все. У них база общая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр Лесли 🥰 Полчаса назад
В моем случае я не имею и не имел ни кредитов, ни долгов и даже не интересовался этим вопросом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Taf Taffus 48 минут назад
"написал заявление на открытие ИП" и перед этим написатель заявления них....я даже не посмотрел на тему этих самых ИП, и чем отличаются ИП от обычных физлиц, и почему контактные данные ИП не являются персональными данными, и должны публиковаться в открытом доступе ОБЯЗАТЕЛЬНО. В отличии от. И то, что эти _контактные_ данные ИП любой имеет полное право брать откуда угодно (см. пункт об обязательной открытой публикацией контактных данных) и делать с ними что угодно.

Да, теперь тебе будут постоянно звонить всякие мутные типы и конторы, и тебе придется с каждым общаться и решать вопросы. На то и ИП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 59 минут назад
2 симки вполне решают проблему, включил симку получил смс с подтверждением номера и выключил)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
parallax Час назад
Подавай на них в суд и требуй незамедлительной замены номера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр parallax 24 минуты назад
Ты, видимо, из тех, кто свой номер по 10 раз в год меняет? У меня номер 23 года и как-то не плющить менять его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алек Сандр Час назад
Такая же шняга уже недели две. Причём, т.к. я нахожусь в Якутии, звонят с часу до трёх НОЧИ!!! Сначала ругался, но это бесполезно т.к. на следующий день звонят уже с других номеров. Через три дня стал на ночь выключать телефон, но это для меня не очень удобно, поэтому заблокировал все входящие с незнакомых номеров(не записанных в записной книжке). МРАЗИ!!! С вашими банками, услугами и барбер-шопами, чтоб вам тошно было!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari Час назад
Люто плюсую, как в тему. В 2012 году регистрировал ООО. Не успел выйти из налоговой, кроме шуток, как начались звонки. Я еще имел глупость дать номер телефона, которым пользуюсь постоянно. Вот и пришлось терпеть много лет. Черный список забит по крышку)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Дядя Vazari Час назад
ну здесь другое. ООО это юрлицо , там номера телефона публикуются в открытый доступ. это законно. это на физлиц и ИПшников нельзя , ибо они подпадают под 152 фз. а тут да , лопухнулся , подставил свой номер .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Дядя 2 часа назад
окуда уверенность что ФНС ? вполне могли слить и в МФЦ . тем более они сами навязывали какой-то банк. вполне могут сливать базы клиентов за вознаграждение .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Fat Lynx 2 часа назад
Да это не ФНС... а тот, кто сидит на базе решил подзаработать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
aalexey3 2 часа назад
Чёрный список в помощь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Серый 2 часа назад
Админы сидящие на базах клиентов сливают номера спамерам по рубль тире десять за номер. И это не обязательно ФНС.
Весной получас карту сбера, мне надо было дебетовую чистую, нигде не свеченую, соответственно взял и "чистую" симку под неё. Номер кроме меня, жены, и сбера не знал никто! Звонки посыпались как майский ливень. Пришлось симку вынуть на неделю.
Кстати, я сходил и претензию в сбере накатал. Последствий не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vasiliy Серый Час назад
Как это не знаете последствий? Они поменяли логотип! Здорово вы их напугали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Серый Vasiliy 59 минут назад
Да? Не думал в этом аспекте.. Аж ЧСВ поднялось ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины 34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины Через две недели банковские карты россиян попадут под контроль налоговиков Через две недели банковские карты россиян попадут под контроль налоговиков На что россияне готовы потратить 1 млн долларов? На что россияне готовы потратить 1 млн долларов? Парень не сказал жене пароль от телефона и сгорел заживо Парень не сказал жене пароль от телефона и сгорел заживо Ютуберу удалось отыскать пролежавший 2 недели на дне реки iPhone X Ютуберу удалось отыскать пролежавший 2 недели на дне реки iPhone X Банк заблокировал карту трансгендера из-за «мужского голоса» Банк заблокировал карту трансгендера из-за «мужского голоса»
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1014050



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры
2
231
Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры
18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше
2
16
18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бодибилдерша призналась, что ее мускулистое тело пугает людей
0
27
Бодибилдерша призналась, что ее мускулистое тело пугает людей
Почему ставят медицинские банки?
2
15
Почему ставят медицинские банки?
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#дтп#в мире#люди#дети#милота#природа#собака
#прикол#фото#интересное#россия#вещи#прикольные#картинки#москва#реакция#фотографии
#история#интересно#авария#СССР#кино#авто авария#комментарии#повезло#смешные#футбол

На что жалуетесь?

Вернуться