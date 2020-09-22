Какого черта ФНС слила мой номер всем банкам?

Ребята, это ужас какой-то. Сегодня пошел четвертый день телефонного террора, от которого уже едет крыша. 40 звонков за день! Как вам такое? Короче, ниже мой печальный опыт, который поможет избежать вам этого кошмара.
Все началось с того, что я, в районном МФЦ, написал заявление на открытие ИП. В окошке мне сразу порекомендовали один крупный «синий» банк – я с улыбкой поблагодарил и отказался. Ну, подумал я, такого рода предложения закончились и я сам спокойно смогу выбрать банк, где мне открыть расчетный счет.
Прошло несколько дней и тут началось… «Здравствуйте, (мое имя и фамилия). Я представитель такого-то банка и у нас есть к вам предложение». И ведь пока с ними не поговоришь, они не отстанут. Мой номер у них в программе и они будут звонить, пока не будет результат. Пришлось с каждым поговорить – это какой-то кошмар. Из некоторых банков звонили даже дважды и трижды (разные менеджеры). Что-то в их программах подвисало и они не видели, что со мной уже общались.
Прошло несколько дней и тут началось… «Здравствуйте, (мое имя и фамилия). Я представитель такого-то банка и у нас есть к вам предложение». И ведь пока с ними не поговоришь, они не отстанут. Мой номер у них в программе и они будут звонить, пока не будет результат. Пришлось с каждым поговорить – это какой-то кошмар. Из некоторых банков звонили даже дважды и трижды (разные менеджеры). Что-то в их программах подвисало и они не видели, что со мной уже общались.
Примерно так начался этот ад
Теперь стена позора (банки, чьи колл-центры меня просто достали. Простите заранее, кого это не тронуло, но меня бомбит): Сбербанк, ВТБ, Открытие, Альфа, Точка, Модуль, Промсвязьбанк, Уралсиб, Тинькофф, Россельхозбанк, какой-то уральский банк чего-то там… короче, такое ощущение, что мне позвонили все существующие банки мира.
Звонки начинались с 8 утра (даже в субботу) и заканчивались в 8 вечера. И вот тут вопрос, почему моими персональными данными поделились со всеми? Могу ли я куда-то на это пожаловаться?
Мой вывод - не давать свой реальный номер в подобных заявлениях (как на открытие ИП).
Звонки начинались с 8 утра (даже в субботу) и заканчивались в 8 вечера. И вот тут вопрос, почему моими персональными данными поделились со всеми? Могу ли я куда-то на это пожаловаться?
Мой вывод - не давать свой реальный номер в подобных заявлениях (как на открытие ИП).
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Если же звонки продолжаются даже после вашей просьбы, обратитесь в компанию и напишите заявление в свободной форме. В нем попросите удалить ваш номер из базы обзвона. Заявление можно отправить лично или (если у компании нет офисов в вашем городе) по почте. После этого компания в большинстве случаев перестает звонить вам.
В заявлении потребуйте:
* Сообщить источник, из которого были получены персональные данные.
* Сообщить, были ли переданы эти данные третьим лицам, а если переданы - то кому.
* Удалить ваши персональные данные из базы рекламного обзвона.
* Уведомить о том, что персональные данные удалены.
От спама такой прогой пользуюсь.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mglab.scm&hl=ruhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.mglab.scm&hl=ru
Да, теперь тебе будут постоянно звонить всякие мутные типы и конторы, и тебе придется с каждым общаться и решать вопросы. На то и ИП.
Весной получас карту сбера, мне надо было дебетовую чистую, нигде не свеченую, соответственно взял и "чистую" симку под неё. Номер кроме меня, жены, и сбера не знал никто! Звонки посыпались как майский ливень. Пришлось симку вынуть на неделю.
Кстати, я сходил и претензию в сбере накатал. Последствий не знаю.