Цыгане украли у беременной девушки телефон. И за это им сразу прилетело

Такое ощущение, что цыгане везде одинаковые. Что в России, что в Африке, что в Украине.

Эта невеселая история произошла в Киеве. Да, оказалось, что цыган там тоже навалом и промышляют примерно тем же, что и в России. В детали погружаться не буду, вы сами все знаете лучше меня.

Тут они обманули девушку, причем беременную, особенно подбешивает, и украли у нее смартфон.