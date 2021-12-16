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Цыгане украли у беременной девушки телефон. И за это им сразу прилетело

Цыгане украли у беременной девушки телефон. И за это им сразу прилетело (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 15:40
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   кража   смартфон   цыгане   
2508
2
1

Хотя их было много и они нагло себя вели. Но им это не помогло.

Такое ощущение, что цыгане везде одинаковые. Что в России, что в Африке, что в Украине.

Эта невеселая история произошла в Киеве. Да, оказалось, что цыган там тоже навалом и промышляют примерно тем же, что и в России. В детали погружаться не буду, вы сами все знаете лучше меня.

Тут они обманули девушку, причем беременную, особенно подбешивает, и украли у нее смартфон.

Они-то думали, что нашли беззащитную жертву. Но не тут-то было - рядом с ней оказалось два порядочных мужика. Что характерно, оба говорили строго на русском. Парни отловили мошенниц, выстроили шеренгой и заставили снять верхнюю одежду. После этого приказали выбросить все это барахло в мусорку.

Наверное, эти тетки десять раз пожалели, что решили кинуть девушку. Ну и поделом им.

Будете смотреть видос на работе - осторожней) Там много матюгов, но все по делу.

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Метки: Девушка   кража   смартфон   цыгане   
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4k
Том Сойер 41 минуту назад
К этому демотиватору и добавить нечего....
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5k
Виктор 3 минуты назад
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341
Сигизмунд Лазаревич 4 минуты назад
да надо было в мусорные контейнеры вместе с одеждой закинуть этих существ, полить бензином и сжечь нахрен.
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777
vijilante 11 минут назад
Раса воров и наркоторговцев.
А самое страшное оскорбление для них - хлопок трусами или юбкой по морде.
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15k
vikklu 24 минуты назад
"Что характерно, оба говорили строго на русском."
О промытые российские мозги! Заявляю вам, что на Украине разговаривают на том языке, на котором хотят и никто их за русский не гнобит. По крайней мере это относится к северной, центральной, южной и восточной части Украины. Не знаю, как на диком западе, честно.
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783
Олег Шишкин Полчаса назад
"беременная девушка". Непорочное зачатие?
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938
max Полчаса назад
Повеселила ремарка автора о русском языке... собственно, коренные киевляне сугубо русскоязычные люди, мова как правило в официальных структурах и от приезжих
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3k
мемфрид Полчаса назад
Цыгане все заминусовали)))
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10k
Шурум-бурум 38 минут назад
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1k
AGold 39 минут назад
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−8
41k
dima423 42 минуты назад
ой да им пох... ну вороука и шо? ща достанут куртки и дальше воровать пойдут, тока поаккуратнее
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4k
VL 43 минуты назад
браво!!!
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15k
ВОВЧЕГ 44 минуты назад
Надо было раздеть и обоссать на морозе.
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1k
Геннадий 47 минут назад
Красиво конечно, но толку то от этого? Вывод они из этого ни какой не сделают, работать не пойдут. Бесполезная нация. Их надо в какие то резервации определять, пускай сами у себя воруют и сами себе наркоту толкают, может вымрут естественным путем.
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−81
Mosgaz 48 минут назад
Все мы не нацисты пока речь не заходит о цыганах.
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