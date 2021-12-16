Цыгане украли у беременной девушки телефон. И за это им сразу прилетело

Хотя их было много и они нагло себя вели. Но им это не помогло.
Такое ощущение, что цыгане везде одинаковые. Что в России, что в Африке, что в Украине.
Эта невеселая история произошла в Киеве. Да, оказалось, что цыган там тоже навалом и промышляют примерно тем же, что и в России. В детали погружаться не буду, вы сами все знаете лучше меня.
Тут они обманули девушку, причем беременную, особенно подбешивает, и украли у нее смартфон.
Они-то думали, что нашли беззащитную жертву. Но не тут-то было - рядом с ней оказалось два порядочных мужика. Что характерно, оба говорили строго на русском. Парни отловили мошенниц, выстроили шеренгой и заставили снять верхнюю одежду. После этого приказали выбросить все это барахло в мусорку.
Наверное, эти тетки десять раз пожалели, что решили кинуть девушку. Ну и поделом им.
Будете смотреть видос на работе - осторожней) Там много матюгов, но все по делу.
Источник:
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А самое страшное оскорбление для них - хлопок трусами или юбкой по морде.
О промытые российские мозги! Заявляю вам, что на Украине разговаривают на том языке, на котором хотят и никто их за русский не гнобит. По крайней мере это относится к северной, центральной, южной и восточной части Украины. Не знаю, как на диком западе, честно.