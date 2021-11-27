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Курсанты воронежской академии создали уникального шпиона

Курсанты воронежской академии создали уникального шпиона (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2021 12:55
Сообщество : Военное
Метки: армия   видео   камень   курсанты   разработки   шпион   
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У стен есть уши, а у камней глаза! Не верите? А зря. Курсанты воронежской Военно-воздушной академии доказали, что внутри самого обычного булыжника может скрываться настоящий шпион.

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Метки: армия   видео   камень   курсанты   разработки   шпион   
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23k
Ваня 55 минут назад
молодцы парни, но три года...
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Михаил Ваня 49 минут назад
Три года с АлиЭкспресса детали и запчасти шли
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708
BHU1004 9 минут назад
Да уж, передвигается точно с грацией кирпича )))
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26
Елена Лек 12 минут назад
Вы фильмы о дикой природе ВВС видели?Там полно механических зверей/птиц-"шпионов"
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37k
Alex Полчаса назад
Идея не нова. Америкосы под пенек передатчик маскировали, лет 40 назад
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3k
RomaXz 39 минут назад
Могли просто воспользоваться коробкой
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19k
kamanch 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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237
Шурман 54 минуты назад
Локацию покажите где находится :) завтра заберу и связь им отключу :) все просто , имею приблуду для Дронов и эта хрень мало чем отличается , а дальше перепрошивка и он твой , если ите то Вернадского использую и пте и тд возможностей куча .
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48k
doker 56 минут назад
Покупал такую фигню. (Ревнивые мужья поймут). Но мне такая штука пересылала информацию за 1500 км, по телефону.

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64k
Нанук Паналык Час назад
Такую фигню лет 50 назад в кино про пограничника Карацупу показывали!
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