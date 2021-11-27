Курсанты воронежской академии создали уникального шпиона

Три года шла разработка этого непримечательного, на первый взгляд, девайса и это того стоило. Устройство способно ждать почти сутки, пока интересующий военных объект не появится в поле «зрения» камня. А непрерывную запись маленький шпион может вести в течение 15 часов и передавать её в штаб на расстоянии до двух километров.