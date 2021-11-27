Курсанты воронежской академии создали уникального шпиона

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У стен есть уши, а у камней глаза! Не верите? А зря. Курсанты воронежской Военно-воздушной академии доказали, что внутри самого обычного булыжника может скрываться настоящий шпион.
Сама по себе идея не нова, но российские курсанты решили сделать свою разработку мобильной. Они расположили систему наблюдения на платформе, оснащённой гусеницами, снабдили датчиками движения, микрофонами и замаскировали под камень. Так что хитрый камень может легко перемещаться по бездорожью и вовремя прикидываться природным объектом.
Три года шла разработка этого непримечательного, на первый взгляд, девайса и это того стоило. Устройство способно ждать почти сутки, пока интересующий военных объект не появится в поле «зрения» камня. А непрерывную запись маленький шпион может вести в течение 15 часов и передавать её в штаб на расстоянии до двух километров.
Так что теперь есть реальный повод задуматься, если камни у вашего забора время от времени меняют своё местоположение.
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