Дайсуги — средневековая японская техника выращивания деревьев

Как японцам удавалось получать древесину и при этом сохранять леса? Каким образом при помощи культивации кедра китаяма, жители островов обеспечивали себя отменным стройматериалом, одновременно услаждая взгляд прекрасным ландшафтным дизайном? На эти и другие вопросы будет дан ответ в этой подборке.

0 Ещё с древних времён, когда люди только обзавелись режущим и рубящим инструментом, метод получения древесины, как правило, заключался в полном срубании и засаживании вырубок новыми деревьями.

0 Источник: Однако японцы, не имевшие на островной территории достаточных площадей для выращивания деревьев на вырубку, изобрели уникальную технику культивации лесопосадок – дайсуги.

×

×

0 Источник: Техника дайсуги предположительно берёт своё начало в XIV веке, её уникальность заключается в том, что она позволяет заготавливать древесину в достаточных объёмах, не срубая при этом материнского ствола.

0 Источник: Для дайсуги использовался особый вид дерева – кедр китаяма, особенность морфологии которого, заключалась в идеально прямом стволе без сучков.

0 Источник: Для экономии пространства и сокращения затрат на посадку новых деревьев японцы научились выращивать и обрезать материнский ствол особым способом.

0 Источник: При этом оставлялись лишь самые прямые, верхние побеги, которые, спустя некоторое время становились пригодными для заготовки на деловую древесину.

0 Источник: Такой приём обрезки позволял расти кедру строго вверх, давая возможность засадить землю большим количеством новых деревьев, а спил его вертикальных ветвей практически не вредил материнскому стволу, сохраняя растению жизнь.

0 Источник: Помимо компактности, технология дайсуги обладала ещё одним преимуществом —получением по-настоящему высококачественной древесины.

0 Источник: Считается, что ствол дерева, добытый при помощи техники дайсуги, почти в два раза прочнее кедра, произраставшего корнями в земле, а также почти на 150% более гибкий.

0 Источник: Такие лесоматериалы наиболее ценятся для производства высококачественной мебели и других изделий, используемых под нагрузкой.

0 Источник: Однако, кроме своего практического назначения, технология дайсуги довольно часто использовалась в декоративных целях, для оформления садово-парковых ландшафтов.

0 Источник: Такими деревьями украшали внутренние дворы, фасады, окрестности дворцов и монастырей.

0 Источник: Самые древние экземпляры, культивированных подобным образом кедров китаяма, ещё доступны для осмотра туристами, среди исторических лесов в предместьях Киото.

0 Источник: С японского «дай» переводится как «стол», «суги» — «кедр».

0 Источник: Метод связывают с архитектурным стилем сукия-дзукури.

0 Источник: Для домов в этом стиле используют исключительно натуральные материалы.

0 Источник: Как говорят в Одессе: "вы будете за это смеяться!" Однако, «суки» по-японски — это «изысканный».

0 Источник: Чаще всего это отдельно взятое слово относилось к осуществлению изысканно выполненной чайной церемонии.

0 Источник: Спрос на кедр китаяма упал ещё в 16 веке. Что не могло не сказаться на дайсуги, как способе промышленной заготовки лесоматериалов.

0 Источник: И всё же, и сегодня примеры применения этой поразительной техники можно наблюдать в декоративных садах наравне со знаменитым искусством бонсай.