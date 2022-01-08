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Дайсуги — средневековая японская техника выращивания деревьев

Дайсуги — средневековая японская техника выращивания деревьев (21 фото)

Автор:
08 января 2022 17:59
Сообщество : Искусство
Метки: Япония   дайсуги   деревья   кедр   китаяма   культивация   материал   средневековье   
367
21
Как японцам удавалось получать древесину и при этом сохранять леса? Каким образом при помощи культивации кедра китаяма, жители островов обеспечивали себя отменным стройматериалом, одновременно услаждая взгляд прекрасным ландшафтным дизайном? На эти и другие вопросы будет дан ответ в этой подборке.
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Метки: Япония   дайсуги   деревья   кедр   китаяма   культивация   материал   средневековье   
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5  комментариев
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15k
Поручик Час назад
Выглядит оно, конечно, необычно и интересно. Как и многая замысловатая фигня, придуманная японцами в самоизоляции.
Большинство этих "придумок", правда, происходит не от какой-то там "эпичной японской изобретательности", а от скученности населения, ограниченности в ресурсах, совершенно ранне-средневековом менталитете местных правителей и связанной со всем этим безысходности в развитии государства.
Что характерно: как только случилась "революция Мэйдзи" и закончилась вся эта их херь с самоизоляцией и сёгунатами, японцы попёрли за ресурсами во все стороны, как говно из деревенского сортира, в который закинули летом кило дрожжей.
"Великая восточноазиатская сфера сопроцветания", сопровождаемая вырезанием "сопроцветающих" китайцев, корейцев и всяких прочих окрестных папуасов МИЛЛИОНАМИ...
А так-то - да: "необычная и интересная традиционная культура"...
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29k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Красивенько, и да, можно вырастить ручки для лопат и жерди для забора, в лучшем случае несколько брусьев. Чтобы нормально разобрать на доски, ствол должен иметь хотя бы пол метра в диаметре. Не выдержит дайсука такого, да и ждать до ишачьей пасхи.
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15k
sssss3 Полчаса назад
Видно ещё в 16 веке смогли осознать, что БАМБУК растет в 50-100 раз быстрей....
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19k
Luc72 Час назад
В декоративных целях очень даже неплохо, было бы, и у нас, но у нас нет таких деревьев.
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43k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Предположу, что дело не в технологии, а в особенностях именно этой породы кедра.
Ведь если бы это была какая-то техника выращивания, то по аналогии с другим японским искусством - бонсай, когда в небольшой плошке выращивают маленькие копии взрослых деревьев абсолютно разных пород, то и дайсуги могли бы применять на других породах деревьев, а не только на кедре китаяма.
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