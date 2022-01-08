Дайсуги — средневековая японская техника выращивания деревьев

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Как японцам удавалось получать древесину и при этом сохранять леса? Каким образом при помощи культивации кедра китаяма, жители островов обеспечивали себя отменным стройматериалом, одновременно услаждая взгляд прекрасным ландшафтным дизайном? На эти и другие вопросы будет дан ответ в этой подборке.
Ещё с древних времён, когда люди только обзавелись режущим и рубящим инструментом, метод получения древесины, как правило, заключался в полном срубании и засаживании вырубок новыми деревьями.
Однако японцы, не имевшие на островной территории достаточных площадей для выращивания деревьев на вырубку, изобрели уникальную технику культивации лесопосадок – дайсуги.
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Техника дайсуги предположительно берёт своё начало в XIV веке, её уникальность заключается в том, что она позволяет заготавливать древесину в достаточных объёмах, не срубая при этом материнского ствола.
Для дайсуги использовался особый вид дерева – кедр китаяма, особенность морфологии которого, заключалась в идеально прямом стволе без сучков.
Для экономии пространства и сокращения затрат на посадку новых деревьев японцы научились выращивать и обрезать материнский ствол особым способом.
При этом оставлялись лишь самые прямые, верхние побеги, которые, спустя некоторое время становились пригодными для заготовки на деловую древесину.
Такой приём обрезки позволял расти кедру строго вверх, давая возможность засадить землю большим количеством новых деревьев, а спил его вертикальных ветвей практически не вредил материнскому стволу, сохраняя растению жизнь.
Помимо компактности, технология дайсуги обладала ещё одним преимуществом —получением по-настоящему высококачественной древесины.
Считается, что ствол дерева, добытый при помощи техники дайсуги, почти в два раза прочнее кедра, произраставшего корнями в земле, а также почти на 150% более гибкий.
Такие лесоматериалы наиболее ценятся для производства высококачественной мебели и других изделий, используемых под нагрузкой.
Однако, кроме своего практического назначения, технология дайсуги довольно часто использовалась в декоративных целях, для оформления садово-парковых ландшафтов.
Самые древние экземпляры, культивированных подобным образом кедров китаяма, ещё доступны для осмотра туристами, среди исторических лесов в предместьях Киото.
Как говорят в Одессе: "вы будете за это смеяться!" Однако, «суки» по-японски — это «изысканный».
Чаще всего это отдельно взятое слово относилось к осуществлению изысканно выполненной чайной церемонии.
Спрос на кедр китаяма упал ещё в 16 веке. Что не могло не сказаться на дайсуги, как способе промышленной заготовки лесоматериалов.
И всё же, и сегодня примеры применения этой поразительной техники можно наблюдать в декоративных садах наравне со знаменитым искусством бонсай.
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Большинство этих "придумок", правда, происходит не от какой-то там "эпичной японской изобретательности", а от скученности населения, ограниченности в ресурсах, совершенно ранне-средневековом менталитете местных правителей и связанной со всем этим безысходности в развитии государства.
Что характерно: как только случилась "революция Мэйдзи" и закончилась вся эта их херь с самоизоляцией и сёгунатами, японцы попёрли за ресурсами во все стороны, как говно из деревенского сортира, в который закинули летом кило дрожжей.
"Великая восточноазиатская сфера сопроцветания", сопровождаемая вырезанием "сопроцветающих" китайцев, корейцев и всяких прочих окрестных папуасов МИЛЛИОНАМИ...
А так-то - да: "необычная и интересная традиционная культура"...
Ведь если бы это была какая-то техника выращивания, то по аналогии с другим японским искусством - бонсай, когда в небольшой плошке выращивают маленькие копии взрослых деревьев абсолютно разных пород, то и дайсуги могли бы применять на других породах деревьев, а не только на кедре китаяма.