Японский робот-баскетболист научился вести мяч

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Инженеры из Toyota Motor Corp продолжают усовершенствовать своего уникального робота баскетболиста, и с каждым новым апгрейдом он всё больше становится похож на реального игрока, ну, почти.
Робот серии CUE оснащён искусственным интеллектом, благодаря которому способен рассчитывать расстояние до цели и делать стопроцентный бросок. Ему нужно 15 секунд, чтобы вычислить не только расстояние, но и идеальный угол.
Этот чёрный гигант имеет вес 91 килограмм при росте 209 см.
Если раньше CUE мог делать только прицельные броски в корзину, то теперь его ноги оснастили колёсиками и научили вести мяч. Ещё немного и он всем "человекам" покажет, как играют идеальные профессионалы.
Если раньше CUE мог делать только прицельные броски в корзину, то теперь его ноги оснастили колёсиками и научили вести мяч. Ещё немного и он всем "человекам" покажет, как играют идеальные профессионалы.
Но что самое интересное, практически с самого момента своего создания робот числился в составе японской баскетбольной команды Alvark Tokyo, а в 2018 году он даже обыграл людей в соревновании по броскам баскетбольных мячей в кольцо.
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Метки: Япония баскетбол видео робот технологии
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А робот-баскетболист он всего лишь робот-баскетболист.