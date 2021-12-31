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Японский робот-баскетболист научился вести мяч

Японский робот-баскетболист научился вести мяч (2 фото + 2 видео)

Автор:
31 декабря 2021 16:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Япония   баскетбол   видео   робот   технологии   
995
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Инженеры из Toyota Motor Corp продолжают усовершенствовать своего уникального робота баскетболиста, и с каждым новым апгрейдом он всё больше становится похож на реального игрока, ну, почти.

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Метки: Япония   баскетбол   видео   робот   технологии   
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3k
A 3 часа назад
Он специально черный?
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23k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Если покрасить робота в черный, он будет лучше играть в баскетбол
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4k
livaneth Час назад
Когда случилась авария на Фукусиме, устранять последствия пошли люди. Вот тогда я и разочаровался в Японском техническом прогрессе.
А робот-баскетболист он всего лишь робот-баскетболист.
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257
<name> 2 часа назад
где то там плачет Фёдор )
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2
Craftsman Trick 2 часа назад
Ййй
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110k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Неуклюжая каракатица...
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1k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
Нет, такой хоккей нам не нужен!
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