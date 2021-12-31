Японский робот-баскетболист научился вести мяч

Этот чёрный гигант имеет вес 91 килограмм при росте 209 см. Если раньше CUE мог делать только прицельные броски в корзину, то теперь его ноги оснастили колёсиками и научили вести мяч. Ещё немного и он всем "человекам" покажет, как играют идеальные профессионалы.

2021-12-31T16:14:54+03:00