Символ Нового года - тигр и интересные факты о нем

Окраска тигра варьирует в различных географических районах и служит одним из оснований для выделения подвидов тигра.

Насчитывается пять подвидов тигра, сегодня встречается: бенгальский, амурский, индокитайский, суматранский и южно-китайский тигры. В 20-м веке были истреблены еще три подвида: балийский тигр, закавказский тигр и яванский тигр.

На базе кладистического анализа было доказано, что центр происхождения вида располагался в восточной Азии. Древнейшие ископаемые остатки тигров известны из северного Китая и острова Ява. Ранние ископаемые остатки тигров также были найдены в пластах Джетис на Яве и были датированы возрастом от 1,66 до 1,81 млн лет. Таким образом, уже приблизительно 2 млн лет назад, в начале плейстоцена, тигр был довольно широко распространён в восточной Азии, обитая также на островах Борнео и Палаван. Относительно многочисленные ископаемые остатки тигров, датируемые периодом от раннего до позднего плейстоцена, известны из Китая, с Суматры и Явы, но в Индии, на Алтае, в Сибири и других районах тигры появились лишь в конце плейстоцена. Также было сделано несколько находок больших кошек, которые были классифицированы как тигры, на территории восточной Берингии, но тем не менее ископаемые остатки тигров на территории Америки до сих пор не известны. Тигры размером меньше среднего, согласно палеонтологическим данным, в позднем плейстоцене обитали на территории Японии и на Сахалине. Меньший размер данных подвидов, как и современных с островов Зондского архипелага, объясняется явлением островной карликовости.