Символ Нового года - тигр и интересные факты о нем

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Продолжим знакомиться с персонажами известного советского мультика "Маугли" сегодня на очереди главный антигерой тигр Шерхан, по странному стечению обстоятельств символ нового года. (для тех кому лень читать видео в конце)
Для начала немного биологии:
Тигр (лат. Panthera tigris) — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантера (лат. Panthera), который относится к подсемейству больших кошек.
Тигр — один из самых больших наземных хищников, крупнейший представитель семейства кошачьих, а амурский подвид — самый крупный из всех тигров. Длина тела составляет 100-130 см, хвоста 80–100 см, высота в холке около 60 см, вес взрослых особей может достигать 300 кг. Самцы на четверть крупнее самок. Голова округлая, морда вытянутая, хвост длинный, опушён по всей длине. Лапы с острыми втяжными когтями. Окраска ржаво-коричневая или ржаво-жёлтая с поперечными полосами тёмно-коричневого или чёрного цвета. Бока головы и баки покрыты чёрными полосами по белому полю; на лбу – короткие чёрные полосы.
Тигр — один из самых больших наземных хищников, крупнейший представитель семейства кошачьих, а амурский подвид — самый крупный из всех тигров. Длина тела составляет 100-130 см, хвоста 80–100 см, высота в холке около 60 см, вес взрослых особей может достигать 300 кг. Самцы на четверть крупнее самок. Голова округлая, морда вытянутая, хвост длинный, опушён по всей длине. Лапы с острыми втяжными когтями. Окраска ржаво-коричневая или ржаво-жёлтая с поперечными полосами тёмно-коричневого или чёрного цвета. Бока головы и баки покрыты чёрными полосами по белому полю; на лбу – короткие чёрные полосы.
Ухо спереди белое, сзади – чёрное с большим белым пятном посередине. Несмотря на яркость и контрастность, полосатая окраска, несомненно, является маскирующей. Большие белые пятна на черной тыльной стороне ушей имеют иное назначение: когда тигрица идет по лесу, она ставит уши так, чтобы черно-белое поле было обращено к следующим за ней тигрятам, и служило им своеобразным цветовым маячком.
Окраска тигра варьирует в различных географических районах и служит одним из оснований для выделения подвидов тигра.
Насчитывается пять подвидов тигра, сегодня встречается: бенгальский, амурский, индокитайский, суматранский и южно-китайский тигры. В 20-м веке были истреблены еще три подвида: балийский тигр, закавказский тигр и яванский тигр.
На базе кладистического анализа было доказано, что центр происхождения вида располагался в восточной Азии. Древнейшие ископаемые остатки тигров известны из северного Китая и острова Ява. Ранние ископаемые остатки тигров также были найдены в пластах Джетис на Яве и были датированы возрастом от 1,66 до 1,81 млн лет. Таким образом, уже приблизительно 2 млн лет назад, в начале плейстоцена, тигр был довольно широко распространён в восточной Азии, обитая также на островах Борнео и Палаван. Относительно многочисленные ископаемые остатки тигров, датируемые периодом от раннего до позднего плейстоцена, известны из Китая, с Суматры и Явы, но в Индии, на Алтае, в Сибири и других районах тигры появились лишь в конце плейстоцена. Также было сделано несколько находок больших кошек, которые были классифицированы как тигры, на территории восточной Берингии, но тем не менее ископаемые остатки тигров на территории Америки до сих пор не известны. Тигры размером меньше среднего, согласно палеонтологическим данным, в позднем плейстоцене обитали на территории Японии и на Сахалине. Меньший размер данных подвидов, как и современных с островов Зондского архипелага, объясняется явлением островной карликовости.
Насчитывается пять подвидов тигра, сегодня встречается: бенгальский, амурский, индокитайский, суматранский и южно-китайский тигры. В 20-м веке были истреблены еще три подвида: балийский тигр, закавказский тигр и яванский тигр.
На базе кладистического анализа было доказано, что центр происхождения вида располагался в восточной Азии. Древнейшие ископаемые остатки тигров известны из северного Китая и острова Ява. Ранние ископаемые остатки тигров также были найдены в пластах Джетис на Яве и были датированы возрастом от 1,66 до 1,81 млн лет. Таким образом, уже приблизительно 2 млн лет назад, в начале плейстоцена, тигр был довольно широко распространён в восточной Азии, обитая также на островах Борнео и Палаван. Относительно многочисленные ископаемые остатки тигров, датируемые периодом от раннего до позднего плейстоцена, известны из Китая, с Суматры и Явы, но в Индии, на Алтае, в Сибири и других районах тигры появились лишь в конце плейстоцена. Также было сделано несколько находок больших кошек, которые были классифицированы как тигры, на территории восточной Берингии, но тем не менее ископаемые остатки тигров на территории Америки до сих пор не известны. Тигры размером меньше среднего, согласно палеонтологическим данным, в позднем плейстоцене обитали на территории Японии и на Сахалине. Меньший размер данных подвидов, как и современных с островов Зондского архипелага, объясняется явлением островной карликовости.
Взрослый тигр, как и большинство других кошачьих, имеет 30 зубов. Хорошо развитые клыки, длина которых может достигать 8 см, помогают тигру убивать добычу. Длинный и подвижный язык оснащён по бокам особыми бугорками, которые покрыты ороговевшим эпителием и позволяют отделять мясо от скелета жертвы. Эти бугорки также помогают при «умывании».
У тигров, как и у большинства представителей рода крупных кошек, гортань и голосовые связки обладают большой подвижностью, благодаря чему эти звери могут издавать особый призывный клич — громкий рёв.
У тигров, как и у большинства представителей рода крупных кошек, гортань и голосовые связки обладают большой подвижностью, благодаря чему эти звери могут издавать особый призывный клич — громкий рёв.
Активен тигр может быть в любое время суток, однако он плохо переносит жару, и летом он охотится и совершает переходы обычно в сумерки. Днём он обычно спит в логове. Передвигается крупным шагом. На деревья не лазает, исключение составляют тигрята весом не более 60 кг и не старше двух лет. Воды не избегает и хорошо плавает. В южных областях своего ареала в жаркую погоду тигры регулярно купаются. Очень вынослив к низким температурам. Линька 2 раза в год — в марте и сентябре.
Тигр преимущественно молчалив. Голос подаёт редко. Только в период течки самцы обнаруживают себя голосом, похожим на глухой рёв.
Одиночный образ жизни большинства кошачьих — правило и для тигра. Эта гигантская кошка придерживается определённого индивидуального участка, но в поисках добычи она постоянно совершает большие переходы, поэтому размеры охотничьих территорий очень велики — до нескольких сотен квадратных километров. Тигрица с маленькими тигрятами сперва ограничивается территорией в 15–20 кв. км, а потом постепенно расширяет её. По границам своего участка тигр оставляет особые отметины. Чаще всего это пахучие метки: хищник разбрызгивает мочу на деревья или камни подобно другим кошкам. Нередко он делает «поскрёбы» на земле в местах меток. Кроме того, тигр сдирает кору на деревьях когтями передних лап, такие задиры можно обнаружить на высоте 2–2,5 метров над землёй. По высоте этих меток можно судить о размерах оставившего их зверя.
Тигр преимущественно молчалив. Голос подаёт редко. Только в период течки самцы обнаруживают себя голосом, похожим на глухой рёв.
Одиночный образ жизни большинства кошачьих — правило и для тигра. Эта гигантская кошка придерживается определённого индивидуального участка, но в поисках добычи она постоянно совершает большие переходы, поэтому размеры охотничьих территорий очень велики — до нескольких сотен квадратных километров. Тигрица с маленькими тигрятами сперва ограничивается территорией в 15–20 кв. км, а потом постепенно расширяет её. По границам своего участка тигр оставляет особые отметины. Чаще всего это пахучие метки: хищник разбрызгивает мочу на деревья или камни подобно другим кошкам. Нередко он делает «поскрёбы» на земле в местах меток. Кроме того, тигр сдирает кору на деревьях когтями передних лап, такие задиры можно обнаружить на высоте 2–2,5 метров над землёй. По высоте этих меток можно судить о размерах оставившего их зверя.
Взрослый самец охраняет свои границы от пришельцев, но выяснение отношений, как правило, происходит без драк и ограничивается рёвом и другими демонстрациями мощи. К расселяющимся молодым тиграм взрослые относятся вполне терпимо. Самец и самки, чьи участки перекрываются, не проявляют антагонизма в отношении друг друга и сохраняют долговременные привязанности.
Тигр — ярко выраженный хищник, питающийся в основном крупной добычей, в целом не столь разнообразной, как леопард. В дикой природе тигры в основном питаются копытными: для бенгальского тигра основной добычей являются такие виды, как олень индийский замбар, аксис, дикий кабан и нильгау; для амурского тигра — благородный олень, пятнистый олень, кабаны, косули и кабарга; для суматранского тигра — олень самбар, дикий кабан и чепрачный тапир. Также тигры могут охотиться на больших травоядных, таких как индийский буйвол, гаур и лось. Кроме того, время от времени тигры питаются и нетипичными для их рациона животными, такими как обезьяны, фазаны, зайцы, рептилии и даже рыба. Для полноценного питания тигру требуется порядка 50—70 копытных в год. У убитого оленя или кабана тигр может оставаться несколько дней, в течение которых поедает тушу. Амурский тигр — искусный рыболов, ловко подхватывает рыбу на перекатах горных речек.
Тигр — ярко выраженный хищник, питающийся в основном крупной добычей, в целом не столь разнообразной, как леопард. В дикой природе тигры в основном питаются копытными: для бенгальского тигра основной добычей являются такие виды, как олень индийский замбар, аксис, дикий кабан и нильгау; для амурского тигра — благородный олень, пятнистый олень, кабаны, косули и кабарга; для суматранского тигра — олень самбар, дикий кабан и чепрачный тапир. Также тигры могут охотиться на больших травоядных, таких как индийский буйвол, гаур и лось. Кроме того, время от времени тигры питаются и нетипичными для их рациона животными, такими как обезьяны, фазаны, зайцы, рептилии и даже рыба. Для полноценного питания тигру требуется порядка 50—70 копытных в год. У убитого оленя или кабана тигр может оставаться несколько дней, в течение которых поедает тушу. Амурский тигр — искусный рыболов, ловко подхватывает рыбу на перекатах горных речек.
Тигр добывает себе пищу различными способами. Оленей хищник караулит у водопоя, на солонцах, залегает у их троп. Во время брачных турниров изюбрей, хищник мастерски подражает голосу ревущего оленя, подманивая его к себе. Кабанов он попросту «пасёт», подолгу следуя за стадом, и время от времени выхватывая из него свиней. Тигр очень терпелив, часами может дожидаться подходящего для атаки мгновения. Когда между хищником и намеченной жертвой остается 20–30 метров, тигр стремительно бросается на неё частыми прыжками, в доли секунды развивая максимальную скорость. Однако долго преследовать свою жертву с такой скоростью кошка не может, и, если бросок не увенчался успехом, она ложится, немного отдыхает, а затем уходит. Интересно, что тигр преследует оленя не более 60–80 м, а кабана более настойчиво, порой 300–400 метров. Поэтому дикие свиньи панически боятся своего основного врага. Тигр необычайно силён — добычу весом в 1,5–2 раза тяжелее его самого он способен перетащить на расстояние десятков метров. Выбрав укромное место, тигр приступает к трапезе, во время которой он способен съесть до 30 кг мяса. Около крупной добычи хищник может оставаться несколько дней, большую часть времени отдыхая, лишь изредка вставая для того, чтобы напиться из ближайшего ручья.
Размножение тигров, как правило, не приурочено к какому-либо сезону, однако, в Уссурийском крае гон чаще всего проходит в январе — марте. Тигры полигамны: во владениях одного самца могут жить от одной до 3 самок, с каждой из которых он поочерёдно вступает в брачные отношения. Иногда появляются конкуренты, тогда между соперниками могут происходить драки.
Беременность длится 95–112 дней, и с апреля по июль в логове самки появляются тигрята. В выводке обычно бывает 2–4 детёныша, которые рождаются совершенно беспомощными, но уже полосатыми и весят каждый чуть больше килограмма. После родов самка около недели не покидает котят, выходя только для питья. Самцы участия в уходе за потомством не принимают. Развиваются тигрята быстро: через 4–5 дней у них открываются уши, через 8–10 дней — глаза, через две недели начинают прорезываться молочные зубы. В месячном возрасте детёныши начинают выходить из логова и приучаться к мясу, которое приносит мать. До 3–4 месяцев тигрица оставляет котят лишь изредка на несколько часов, а после удачной охоты приводит их к месту, где лежит добыча.
Беременность длится 95–112 дней, и с апреля по июль в логове самки появляются тигрята. В выводке обычно бывает 2–4 детёныша, которые рождаются совершенно беспомощными, но уже полосатыми и весят каждый чуть больше килограмма. После родов самка около недели не покидает котят, выходя только для питья. Самцы участия в уходе за потомством не принимают. Развиваются тигрята быстро: через 4–5 дней у них открываются уши, через 8–10 дней — глаза, через две недели начинают прорезываться молочные зубы. В месячном возрасте детёныши начинают выходить из логова и приучаться к мясу, которое приносит мать. До 3–4 месяцев тигрица оставляет котят лишь изредка на несколько часов, а после удачной охоты приводит их к месту, где лежит добыча.
Чуть позже детёныши начинают ходить с матерью, обучаясь поиску жертвы и методам охоты. С тигрицей тигрята остаются не менее 1,5–2 лет, а когда мать их окончательно оставляет, они несколько месяцев живут группой на её участке. Из-за недостаточного умения охотиться молодые животные нередко голодают и поэтому ходят по следам тигрицы, питаясь остатками её добычи. Половозрелыми животные становятся к 3–4 годам, но доживает до этого возраста лишь половина появившихся на свет детёнышей.
Продолжительность жизни в неволе тигры доживают до 25 лет, в природе намного меньше.
Продолжительность жизни в неволе тигры доживают до 25 лет, в природе намного меньше.
Интересные факты:
- В мире ежегодно 29 июля празднуется Международный день тигра
- Тигр считается третьим из двенадцати зверей китайского 12-летнего календаря. В Корее первый лунный месяц также носит название «месяца Тигра».
- При достатке пищи амурский тигр быстро и сильно жиреет: толщина подкожного сала у него может достигать толщины 5–6 см. Это позволяет ему легко переносить недельное, а то и более, голодание между двумя успешными охотами, а зимой совершать длительные переходы, осваивая незнакомые территории. Однако в многоснежные зимы тигры по-настоящему бедствуют, а иногда даже гибнут от истощения.
- Тигр считается третьим из двенадцати зверей китайского 12-летнего календаря. В Корее первый лунный месяц также носит название «месяца Тигра».
- При достатке пищи амурский тигр быстро и сильно жиреет: толщина подкожного сала у него может достигать толщины 5–6 см. Это позволяет ему легко переносить недельное, а то и более, голодание между двумя успешными охотами, а зимой совершать длительные переходы, осваивая незнакомые территории. Однако в многоснежные зимы тигры по-настоящему бедствуют, а иногда даже гибнут от истощения.
Источник:
- На всей территории своего ареала тигр является вершиной пищевой пирамиды и почти не испытывает конкуренции со стороны других хищников. Временами такую конкуренцию могут составлять представители семейства псовых, которые охотятся большими стаями — например, индийский красный волк.
- Амурские тигры и бурые медведи представляют довольно серьёзную опасность друг для друга; существует много достоверных свидетельств агрессивного взаимодействия между ними. Есть многочисленные сообщения о том, что тигры убивают медвежат и даже нападают на взрослых медведей. Медведи, в свою очередь, способны иногда отнимать добычу у тигров, и иногда даже нападать на тигриц и молодых самцов в голодное время.
- Малайские медведи, губачи и обитающие на юге гималайские медведи, являясь весьма агрессивными животными, временами отгоняют тигров от добычи, хотя чаще случается обратное; кое-где тигры также как и на севере целеустремлённо охотятся на этих медведей.
- Тигры, как правило, избегают мест обитания гребнистых крокодилов, поскольку эти крокодилы, благодаря их огромному размеру и силе, могут отбирать у них добычу или даже нападать на тигров, когда те приближаются к воде. Менее крупные болотные крокодилы, более склонные к длительным сухопутным переходам, более уязвимы и иногда сами могут подвергаться нападениям со стороны тигров.
- Амурские тигры и бурые медведи представляют довольно серьёзную опасность друг для друга; существует много достоверных свидетельств агрессивного взаимодействия между ними. Есть многочисленные сообщения о том, что тигры убивают медвежат и даже нападают на взрослых медведей. Медведи, в свою очередь, способны иногда отнимать добычу у тигров, и иногда даже нападать на тигриц и молодых самцов в голодное время.
- Малайские медведи, губачи и обитающие на юге гималайские медведи, являясь весьма агрессивными животными, временами отгоняют тигров от добычи, хотя чаще случается обратное; кое-где тигры также как и на севере целеустремлённо охотятся на этих медведей.
- Тигры, как правило, избегают мест обитания гребнистых крокодилов, поскольку эти крокодилы, благодаря их огромному размеру и силе, могут отбирать у них добычу или даже нападать на тигров, когда те приближаются к воде. Менее крупные болотные крокодилы, более склонные к длительным сухопутным переходам, более уязвимы и иногда сами могут подвергаться нападениям со стороны тигров.
- Использование частей тела тигра в медицине в Китае запрещено и подлежит уголовному наказанию; тем не менее нелегальный оборот данных материалов на чёрном рынке происходит в больших объёмах.
- В Индии найден довольно простой способ борьбы с тиграми людоедами. Дело в том, что тигры-убийцы специально выслеживают людей против ветра или ожидают их в засаде, практически всегда атакуя жертву сзади, со спины. Наиболее простым и действенным средством защиты людей в такой ситуации оказались маска с нарисованными на ней лицом и глазами, надетая на затылок. Эта простая уловка помогает значительно снизить вероятность нападения.
- Тигр является одним из Трёх Бесчувственных Существ китайского буддизма, олицетворяет злость, наряду с обезьяной — символом стяжающей алчности, и оленем — олицетворением ненасытной похоти.
- В книге Владимира Клавдиевича Арсеньева «В дебрях Уссурийского края» главный герой Дерсу Узала, убив случайно в молодости тотемное животное — тигра, всю жизнь мучался от вины и страха перед «хозяином тайги».
- Амба (великий, большой, огромный) — такое имя дали хозяину тайги коренные жители Дальнего Востока. Называть его так стали, чтобы не накликать беду, стараясь таким именем как бы задобрить хищника.
- Раньше тигры нападали на людей во многих местах своего индийского ареала. Скорее всего это поведение вызвано тем, что тигры иногда нападают на индийского дикобраза. Иглы глубоко вонзаются в кожу неудачливого хищника и не выходят оттуда, вызывая острую боль. Такой охотник уже не в состоянии поймать крупную резвую добычу и выбирает мелкую дичь, иногда людей.
- В Индии найден довольно простой способ борьбы с тиграми людоедами. Дело в том, что тигры-убийцы специально выслеживают людей против ветра или ожидают их в засаде, практически всегда атакуя жертву сзади, со спины. Наиболее простым и действенным средством защиты людей в такой ситуации оказались маска с нарисованными на ней лицом и глазами, надетая на затылок. Эта простая уловка помогает значительно снизить вероятность нападения.
- Тигр является одним из Трёх Бесчувственных Существ китайского буддизма, олицетворяет злость, наряду с обезьяной — символом стяжающей алчности, и оленем — олицетворением ненасытной похоти.
- В книге Владимира Клавдиевича Арсеньева «В дебрях Уссурийского края» главный герой Дерсу Узала, убив случайно в молодости тотемное животное — тигра, всю жизнь мучался от вины и страха перед «хозяином тайги».
- Амба (великий, большой, огромный) — такое имя дали хозяину тайги коренные жители Дальнего Востока. Называть его так стали, чтобы не накликать беду, стараясь таким именем как бы задобрить хищника.
- Раньше тигры нападали на людей во многих местах своего индийского ареала. Скорее всего это поведение вызвано тем, что тигры иногда нападают на индийского дикобраза. Иглы глубоко вонзаются в кожу неудачливого хищника и не выходят оттуда, вызывая острую боль. Такой охотник уже не в состоянии поймать крупную резвую добычу и выбирает мелкую дичь, иногда людей.
- Тигр — вид исключительно азиатский. Исторический ареал тигра (сейчас сильно рассечённый на отдельные популяции, порой сильно отдалённые одна от другой) находится на территории Дальнего Востока России, Ирана, Афганистана, Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии, включая Зондский архипелаг (Индонезийские острова)
- Расположение полос является уникальным у каждого отдельного животного, и, таким образом, может быть использовано для идентификации отдельных особей, аналогично отпечаткам пальцев у людей.
- Полосатый рисунок присутствует также и на коже, и, если сбрить мех, то на тёмных полосах отрастает тёмная шерсть, и рисунок полностью восстанавливается.
- Суматранский тигр (Panthera tigris sumatrae) встречается только на индонезийском острове Суматра. Численность дикой популяции оценивается в 400—500 животных, большинство из которых живёт на территории национальных парков и заповедников. Недавние генетические исследования показали наличие в генотипе подвида уникальных генетических маркеров; это является признаком того, что на базе данного подвида со временем может возникнуть отдельный вид кошачьих (если подвид не вымрет).
- Помимо широко известного оранжевого с черными полосками окраса, имеется несколько цветовых вариаций окрасок тигров. Это очень редкие золотистые табби с мехом очень бледного оранжевого цвета и едва различимыми бледными полосами; их мех более длинный и мягкий, чем у обычных тигров. Еще более редки черные животные, хотя в случае с тиграми чаще речь идет об «условном меланизме», когда черные полосы становятся настолько широкими, что почти сливаются.
- Расположение полос является уникальным у каждого отдельного животного, и, таким образом, может быть использовано для идентификации отдельных особей, аналогично отпечаткам пальцев у людей.
- Полосатый рисунок присутствует также и на коже, и, если сбрить мех, то на тёмных полосах отрастает тёмная шерсть, и рисунок полностью восстанавливается.
- Суматранский тигр (Panthera tigris sumatrae) встречается только на индонезийском острове Суматра. Численность дикой популяции оценивается в 400—500 животных, большинство из которых живёт на территории национальных парков и заповедников. Недавние генетические исследования показали наличие в генотипе подвида уникальных генетических маркеров; это является признаком того, что на базе данного подвида со временем может возникнуть отдельный вид кошачьих (если подвид не вымрет).
- Помимо широко известного оранжевого с черными полосками окраса, имеется несколько цветовых вариаций окрасок тигров. Это очень редкие золотистые табби с мехом очень бледного оранжевого цвета и едва различимыми бледными полосами; их мех более длинный и мягкий, чем у обычных тигров. Еще более редки черные животные, хотя в случае с тиграми чаще речь идет об «условном меланизме», когда черные полосы становятся настолько широкими, что почти сливаются.
- Самые многочисленные из «нестандартных» тигров – белые. Все эти цветовые вариации – следствие генетических мутаций. Белые тигры не являются альбиносами, на что указывает наличие темных полос и голубой цвет глаз, – у истинных альбиносов глаза красные. Белая окраска обусловлена наличием рецессивного гена окраса «шиншилла», который подавляет выработку коричневого пигмента. Обычные рыжие тигры могут быть носителями такого рецессивного гена, и у двух таких животных могут родиться как рыжие, так и белые тигрята. При спаривании двух белых особей рождаются только белые детеныши.
- Чистые альбиносы среди тигров были зарегистрированы только один раз – в 1922 году, когда в бывшем княжестве Куч-Бехар (Западная Бенгалия, Индия) были убиты два уже почти взрослых тигренка.
- Чистые альбиносы среди тигров были зарегистрированы только один раз – в 1922 году, когда в бывшем княжестве Куч-Бехар (Западная Бенгалия, Индия) были убиты два уже почти взрослых тигренка.
- В XX веке внесён в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. По состоянию на 2020 год охота на тигров запрещена во всём мире.
- Общая численность в природе составляет порядка 4000—6500 особей, из них самым многочисленным является бенгальский тигр (номинативный подвид), составляющий 40 % от всей популяции.
- Согласно данным Ассоциации зоопарков и аквариумов мира, примерно 12 000 особей тигров содержится в США в качестве домашних животных. Причиной такой высокой популярности тигра как домашнего животного являются особенности законодательства США: содержание тигров дома запрещено в 19 штатах, в 15 требуется специальная лицензия, а в 16 этот вопрос не регулируется законом.
- Впервые гибриды тигров стали появляться в XIX веке в зоопарках, известны гибриды между львом и тигром.
- Лигр — помесь льва и тигрицы. Самки лигров могут давать потомство, что необычно для гибридов. соби лигров растут всю жизнь и к старости могут достигать размеров до 3 метров в длину (без учёта хвоста). Необыкновенный гигантизм лигра объясняется тем, что в ДНК льва и тигрицы имеется ген, отвечающий за рост. У тигра и львицы этот ген отсутствует.
- Общая численность в природе составляет порядка 4000—6500 особей, из них самым многочисленным является бенгальский тигр (номинативный подвид), составляющий 40 % от всей популяции.
- Согласно данным Ассоциации зоопарков и аквариумов мира, примерно 12 000 особей тигров содержится в США в качестве домашних животных. Причиной такой высокой популярности тигра как домашнего животного являются особенности законодательства США: содержание тигров дома запрещено в 19 штатах, в 15 требуется специальная лицензия, а в 16 этот вопрос не регулируется законом.
- Впервые гибриды тигров стали появляться в XIX веке в зоопарках, известны гибриды между львом и тигром.
- Лигр — помесь льва и тигрицы. Самки лигров могут давать потомство, что необычно для гибридов. соби лигров растут всю жизнь и к старости могут достигать размеров до 3 метров в длину (без учёта хвоста). Необыкновенный гигантизм лигра объясняется тем, что в ДНК льва и тигрицы имеется ген, отвечающий за рост. У тигра и львицы этот ген отсутствует.
- Тигролев (тайгон, тигон) — помесь тигра и львицы. Совмещают признаки обоих родителей: может иметь пятна от матери и полосы от отца. Грива тайгонов, если она появится, всегда будет короче гривы льва. Обычно тигоны меньше львов и тигров и весят около 150 кг. Самцы тигонов всегда стерильны, в то время как самки — нет
- Малайский тигр является национальным символом Малайзии, где он изображается на гербе страны
- В Шри-Ланке бенгальский тигр изображен на флаге и эмблеме тамильского сепаратистского движения Тигры освобождения Тамил-Илама, хотя тигры там не обитают.
- К-154 «Тигр» — российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б», заводской номер 833.
- «Тигр», «Тигр Порше» и «Тигр II» — тяжёлые немецкие танки времён Второй мировой войны.
- Амурский тигр единственный подвид тигра, представители которого имеют на брюхе пятисантиметровый слой жира, защищающий от леденящего ветра при крайне низких температурах.
- Суматранский тигр самый мелкий из ныне живущих подвидов тигров, он меньше, чем индийские (бенгальские) и амурские тигры. Суматранский тигр имеет некоторые особенности, отличающие его от подвидов из Индии, Приамурья и т. д., также он более агрессивен, чем прочие.
- В Шри-Ланке бенгальский тигр изображен на флаге и эмблеме тамильского сепаратистского движения Тигры освобождения Тамил-Илама, хотя тигры там не обитают.
- К-154 «Тигр» — российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б», заводской номер 833.
- «Тигр», «Тигр Порше» и «Тигр II» — тяжёлые немецкие танки времён Второй мировой войны.
- Амурский тигр единственный подвид тигра, представители которого имеют на брюхе пятисантиметровый слой жира, защищающий от леденящего ветра при крайне низких температурах.
- Суматранский тигр самый мелкий из ныне живущих подвидов тигров, он меньше, чем индийские (бенгальские) и амурские тигры. Суматранский тигр имеет некоторые особенности, отличающие его от подвидов из Индии, Приамурья и т. д., также он более агрессивен, чем прочие.
Как обычно, для тех кому лень читать:
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