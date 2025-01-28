Китайская компания платит сотрудникам самодельной валютой

Эти деньги-ваучеры позволяют покупать одежду и еду. Но сотрудники говорят, что они ощущают себя беспомощными из-за способа оплаты, который не распространяется на другие нужные товары.

Это вообще законно?

Как в понимаете – полностью и абсолютно нет! Можно дарить ваучеры на праздники, чтобы обменивать их на подарки. Но нельзя платить ими зарплату и даже бонусы ваучерами в Китае выплачивать нельзя, если другие получат деньги.

Но владельцы Dazhong Zhuoyue Holding Group ощутили себя буквально владельцами маленького государства, раз их ваучеры так похожи на настоящие купюры.