Китайская компания платит сотрудникам самодельной валютой

Компания Dazhong Zhuoyue Holding Group в Китае решила не платить своим сотрудникам в администрации деньгами. Зачем? Потратят еще где-то в других компаниях и магазинах. Потому фирма выпустила свои «ваучеры», невероятно похожие на обычные бумажные деньги, за которые можно было купить все. Но – в пределах своего торгового конгломерата.
Эти деньги-ваучеры позволяют покупать одежду и еду. Но сотрудники говорят, что они ощущают себя беспомощными из-за способа оплаты, который не распространяется на другие нужные товары.
Это вообще законно?
Как в понимаете – полностью и абсолютно нет! Можно дарить ваучеры на праздники, чтобы обменивать их на подарки. Но нельзя платить ими зарплату и даже бонусы ваучерами в Китае выплачивать нельзя, если другие получат деньги.
Но владельцы Dazhong Zhuoyue Holding Group ощутили себя буквально владельцами маленького государства, раз их ваучеры так похожи на настоящие купюры.
Бывший работник компании рассказал об этой практике, когда уволился. А до этого молчал, боясь увольнения. Но когда он получил ваучеры вместо денег, то понял, что родителям на родину такое не перешлешь…
Он опубликовал в социальных сетях фотографии, где были ваучеры номиналом от 10 до 500 юаней (6 700 рублей).
Суть в том, что у каждого ваучера был уникальный номер, как и у банкноты.
«Это суммы зарплаты за три месяца моей тяжелой работы», — написал бывший рабочий.
Как работают «выдуманные деньги»
Мужчина сказал, что другие организации, принадлежащие той же материнской компании Dazhong Zhuoyue Holding Group, включая компании по недвижимости, управлению имуществом и такси, также выдали такие же ваучеры своим сотрудникам.
Ваучеры можно использовать только для оплаты определенных вещей, и с них не дают сдачи, если купленный товар дешевле номинала.
В инструкции компании указано, что ваучеры можно использовать для оплаты сборов за управление имуществом, покупки определенных объектов недвижимости и парковочных мест, принадлежащих группе, по сниженной цене, а также товаров в другом торговом центре Motian Vitality City в их городе до конца этого года.
«У многих коллег есть ипотечные кредиты и автокредиты, а также маленькие дети и пожилые родители, которых нужно содержать. Мы беспомощны с этими ваучерами», — сказал автор поста.
Расследование началось только после поста в соцсетях, хотя такие ваучеры получали все! Но все молчали – вот такая запуганность и круговая порука. Они бы еще едой платили людям.
- Это похоже на современную форму рабовладения, - писали в соцсетях.
Тем более многие китайцы из старшего поколения еще помнят времена бедности, когда почти как у нас некоторые компании в провинции Цзилинь выдавали пачки сигарет в качестве зарплаты.
Вот так вот – бедность в стране вроде как прошла, а ее отголоски так и норовят выскочить то тут, то там, но уже под другим соусом. Довольно страшно, что какая-то компания может обнаглеть настолько.
Источник:
- Пустые обещания, шоколадка, увольнение: неожиданные и абсурдные подарки от начальства на Рождество и Новый год
- В Китае домашних животных начали отправлять на работу
- 15 неряшливых покупателей, которые бесят сотрудников магазинов
- "Китай, 3050 год": девушка рассчиталась в супермаркете своей ладонью
- Сон на работе принёс мужчине $48 тысяч
Если в Китае налоговое законодательство строгое, то там всем пздц!
:D
К-капитализм!