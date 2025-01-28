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Китайская компания платит сотрудникам самодельной валютой

Китайская компания платит сотрудникам самодельной валютой

Автор:
28 января 2025 08:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Люди   оплата   работа   самодельная валюта   сотрудник   фото   
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Компания Dazhong Zhuoyue Holding Group в Китае решила не платить своим сотрудникам в администрации деньгами. Зачем? Потратят еще где-то в других компаниях и магазинах. Потому фирма выпустила свои «ваучеры», невероятно похожие на обычные бумажные деньги, за которые можно было купить все. Но – в пределах своего торгового конгломерата.

Эти деньги-ваучеры позволяют покупать одежду и еду. Но сотрудники говорят, что они ощущают себя беспомощными из-за способа оплаты, который не распространяется на другие нужные товары.

Это вообще законно?

Как в понимаете – полностью и абсолютно нет! Можно дарить ваучеры на праздники, чтобы обменивать их на подарки. Но нельзя платить ими зарплату и даже бонусы ваучерами в Китае выплачивать нельзя, если другие получат деньги.

Но владельцы Dazhong Zhuoyue Holding Group ощутили себя буквально владельцами маленького государства, раз их ваучеры так похожи на настоящие купюры.

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Бывший работник компании рассказал об этой практике, когда уволился. А до этого молчал, боясь увольнения. Но когда он получил ваучеры вместо денег, то понял, что родителям на родину такое не перешлешь…

Он опубликовал в социальных сетях фотографии, где были ваучеры номиналом от 10 до 500 юаней (6 700 рублей).

Суть в том, что у каждого ваучера был уникальный номер, как и у банкноты.

«Это суммы зарплаты за три месяца моей тяжелой работы», — написал бывший рабочий.

Как работают «выдуманные деньги»

Мужчина сказал, что другие организации, принадлежащие той же материнской компании Dazhong Zhuoyue Holding Group, включая компании по недвижимости, управлению имуществом и такси, также выдали такие же ваучеры своим сотрудникам.

Ваучеры можно использовать только для оплаты определенных вещей, и с них не дают сдачи, если купленный товар дешевле номинала.

В инструкции компании указано, что ваучеры можно использовать для оплаты сборов за управление имуществом, покупки определенных объектов недвижимости и парковочных мест, принадлежащих группе, по сниженной цене, а также товаров в другом торговом центре Motian Vitality City в их городе до конца этого года.

«У многих коллег есть ипотечные кредиты и автокредиты, а также маленькие дети и пожилые родители, которых нужно содержать. Мы беспомощны с этими ваучерами», — сказал автор поста.

Расследование началось только после поста в соцсетях, хотя такие ваучеры получали все! Но все молчали – вот такая запуганность и круговая порука. Они бы еще едой платили людям.

- Это похоже на современную форму рабовладения, - писали в соцсетях.

Тем более многие китайцы из старшего поколения еще помнят времена бедности, когда почти как у нас некоторые компании в провинции Цзилинь выдавали пачки сигарет в качестве зарплаты.

Вот так вот – бедность в стране вроде как прошла, а ее отголоски так и норовят выскочить то тут, то там, но уже под другим соусом. Довольно страшно, что какая-то компания может обнаглеть настолько.

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Метки: Китай   Люди   оплата   работа   самодельная валюта   сотрудник   фото   
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GAS1973 Час назад
В 90-е, что производили, тем и получали вместо з\п...
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10k
Колорад 37 минут назад
А сколько налогов утекло?
Если в Китае налоговое законодательство строгое, то там всем пздц!
:D
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63k
zloykoyot Час назад
Новое это хорошо забытое старое. В конце 19 века магазины при заводах были весьма распространены что у нас, что за рубежом. Торговали и в долг, по своим естественно ценам. В результате в день зарплаты вполне могло оказаться что товаров ты за месяц набрал ещё больше, чем денег заработал.
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3k
surgy Час назад
Обычная практика: талоны, купоны, ваучеры… либо в компании дефицит ликвидности и она валится в банкротство, либо собственники бизнеса - хитрожопые узкоглазые желторотики, которые хотят обобрать своих сотрудников по-полной
К-капитализм!
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3239 постов (3203 в горячем)

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