Секреты "Поттерианы", раскрытые к юбилею фильма

Дети-актеры фильмов о Гарри Поттере всю дорогу были окружены британской актерской элитой. Но лишь один актер заставлял Дэниела Рэдклиффа благоговеть: Гэри Олдман. Рэдклифф рассказал, что Олдман был единственным, перед кем он по-настоящему трепетал во время съемок. В этой связи Эмма Уотсон вспомнила разговор с Гарри перед тем, как знаменитый актер пришел на съемочную площадку. «Я помню, как ты готовил меня к встрече с Гэри, — рассказала она на съемках фильма "Гарри Поттер: 20 лет спустя". - Ты такой: «Слушай, Эмма, тебе нужно быть крутой. Это же Гэри Олдман! Это действительно большое дело, и мы должны быть по-настоящему классными».

Как и персонаж Олдмана, Сириус Блэк, по-отцовски относился к Гарри, так и сам Олдман выстраивал общение с молодым партнером по фильму. Дэвид Хейман вспоминал, как Олдман взял Рэдклиффа под свое крыло, и их отношения действительно напоминали почти родственную связь между Гарри и Сириусом: «Вы могли видеть это по тому, как Дэн смотрел на Гэри, по уважению, которое он к нему испытывал», - говорит Хейман.