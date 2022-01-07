Секреты "Поттерианы", раскрытые к юбилею фильма

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1 января 2022 года съемочная группа киноэпопеи о Гарри Поттере, а заодно и весь поттероманский мир отметили знаменательную дату - 20-летия со дня выхода на экран первой картины о Мальчика, Который Выжил - "Гарри Поттер и философский камень". Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также другие актеры, сыгравшие во франшизе, поделились историями со съемок, многие из которых стали откровением для любителей фильмов о мальчике-волшебнике.
Оказывается, найти актера на роль Гарри Поттера было очень нелегко
Детей-актеров на роли Гермионы Грейнджер и Рона Уизли в «Философском камне» нашли относительно быстро. А вот с главным героем вышла заминка: кастинг-директор фильма изо всех сил пытался найти особенного мальчика на роль Гарри Поттера. Никто не казался достаточно подходящим до тех пор, пока режиссер Крис Коламбус не посмотрел фильм «Дэвид Копперфильд» по роману Чарльза Диккенса, в котором снялся совсем еще юный Дэниел Рэдклифф.
Колумб попросил директора по кастингу пригласить Рэдклиффа на прослушивание, но тот получил решительный отказ, поскольку родители мальчика не были в восторге от плана снимать все семь фильмов в Лос-Анджелесе. Однако продюсер Дэвид Хейман в конце концов смог убедить отца Рэдклиффа позволить ему попробоваться на роль, а остальное, как говорится, уже история!
Колумб попросил директора по кастингу пригласить Рэдклиффа на прослушивание, но тот получил решительный отказ, поскольку родители мальчика не были в восторге от плана снимать все семь фильмов в Лос-Анджелесе. Однако продюсер Дэвид Хейман в конце концов смог убедить отца Рэдклиффа позволить ему попробоваться на роль, а остальное, как говорится, уже история!
Дэниел Рэдклифф с благоговением относился к Гэри Олдману
Дети-актеры фильмов о Гарри Поттере всю дорогу были окружены британской актерской элитой. Но лишь один актер заставлял Дэниела Рэдклиффа благоговеть: Гэри Олдман. Рэдклифф рассказал, что Олдман был единственным, перед кем он по-настоящему трепетал во время съемок. В этой связи Эмма Уотсон вспомнила разговор с Гарри перед тем, как знаменитый актер пришел на съемочную площадку. «Я помню, как ты готовил меня к встрече с Гэри, — рассказала она на съемках фильма "Гарри Поттер: 20 лет спустя". - Ты такой: «Слушай, Эмма, тебе нужно быть крутой. Это же Гэри Олдман! Это действительно большое дело, и мы должны быть по-настоящему классными».
Как и персонаж Олдмана, Сириус Блэк, по-отцовски относился к Гарри, так и сам Олдман выстраивал общение с молодым партнером по фильму. Дэвид Хейман вспоминал, как Олдман взял Рэдклиффа под свое крыло, и их отношения действительно напоминали почти родственную связь между Гарри и Сириусом: «Вы могли видеть это по тому, как Дэн смотрел на Гэри, по уважению, которое он к нему испытывал», - говорит Хейман.
Как и персонаж Олдмана, Сириус Блэк, по-отцовски относился к Гарри, так и сам Олдман выстраивал общение с молодым партнером по фильму. Дэвид Хейман вспоминал, как Олдман взял Рэдклиффа под свое крыло, и их отношения действительно напоминали почти родственную связь между Гарри и Сириусом: «Вы могли видеть это по тому, как Дэн смотрел на Гэри, по уважению, которое он к нему испытывал», - говорит Хейман.
Хелена Бонэм Картер оставила себе на память зубы Беллатрисы
Актеры всегда стараются забрать домой реквизит из фильмов, в которых снимаются. Хелена Бонэм Картер не была в этом оригинальной, необычным был лишь выбор сувенира: она взяла на память зубы Беллатрисы Лестрейндж. На съемках фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя", разговаривая с Дэниелом Рэдклиффом, актриса достала из кармана зубы и сунула их себе в рот, явно поразив этим партнера по фильму до глубины души.
Ричард Харрис считал, что феникс настоящий
Исполнитель роли Дамблдора в первых фильмах франшизы Ричард Харрис свято верил в то, что волшебная птица феникс, принадлежавшая, по сюжету, его персонажу, - настоящая. Не желая разрушать чары, актеры и съемочная группа никогда не говорили Харрису, что это всего лишь механизм, и заставляли роботизированную птицу двигаться и реагировать всякий раз, когда Харрис взаимодействовал с ней.
Эванна Линч была так взволнована, что забывала о репликах
Эванна Линч была давней поклонницей сериала о Гарри Поттере, когда она пробовалась на роль Луны Лавгуд в пятом фильме. Поэтому неудивительно, что она была в настоящем шоке, когда дело дошло до ее кинопробы с Дэниелом Рэдклиффом. По словам Линч, она так трепетала перед исполнителем роли Гарри Поттера, что постоянно забывала отвечать ему во время диалога. Она боялась, что из-за этого ей откажут, но случилось обратное: ее экзальтация и погруженность в собственные чувства помогла ей создать образ «атмосферной Луны Лавгуд» и попасть на съемочную площадку.
Поцелуй с Роном дался Гермионе нелегко
Поклонники Поттерианы с нетерпением ждали момента, когда Рон и Гермиона признаются друг другу в своих чувствах. Э это произошло во время битвы за Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2». По словам Эммы Уотсон, вся съемочная группа хотела быть на съемочной площадке, чтобы увидеть, как это произойдет. Она также знала, что ей придется быть инициатором поцелуя. Но для Эммы это было очень трудно. «Поцелуй с Рупертом — одна из самых сложных вещей, которые мне когда-либо приходилось делать, - признается она. - Это просто казалось неправильным, настолько неправильным абсолютно во всем, потому что Дэн, Руперт и я к тому моменту были, можно считать, родственниками».
Близнецов Уизли пришлось учить драться
Все помнят сцену в «Кубке огня», когда Фред и Джордж Уизли пытаются представить свои имена для участия в Турнире Трех Волшебников, но в итоге превращаются в стариков. В ярости они падают на пол и начинают драться. Однако режиссеру Майку Ньюэллу пришлось приложить немало усилий для съемок этой сцены. По словам Ньюэлла, парни никак не могли подраться убедительно. «Я сказал: «Нет, ребята, давайте, правда, это драка», - говорит режиссер, признаваясь, что раззадорить близнецов друг против друга было очень трудно. Энергия Ньюэлла в объяснении того, как нужно драться, имела неприятные последствия для него самого: Ньюэлл так энергично демонстрировал актерам, какой должна быть драка, что сломал себе ребро, катаясь по полу.
Джейсон Айзек хотел сыграть Златопуста Локонса
Джейсон Айзекс, играющий Люциуса Малфоя, холодного и жестокого отца Драко Малфоя, не собирался брать на себя роль этого персонажа. На самом деле, он надеялся сыграть Златопуста Локонса. Однако после пробы на роль Локонса Крис Коламбус попросил Айзекса прочитать текст из роли Малфоя. Ему не хотелось играть Малфоя: ведь вскоре ему предстояла роль капитана Крюка в Питере Пэне, и он не хотел играть двух злодеев подряд. Поэтому текст он прочел с раздражением, сквозь зубы, - и идеально попал в образ. Как он сказал в специальном выпуске о воссоединении: «Я сыграл Люциуса, потому что не хотел этого».
Эмме Уотсон понравился танец с Дэниелом Рэдклиффом
Один из самых воодушевляющих моментов в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти: часть I» — когда Гарри и Гермиона вместе танцуют в палатке под песню Ника Кейва. По признанию Эммы Уотсон, она беспокоилась, что ей будет неловко сниматься в этой сцене, но в итоге она стала одной из ее любимых из всего сериала. По словам Эммы, ей понравилось, что их персонажи смогли немного повеселиться, и при этом в их движениях чувствовалось так много невысказанного. Их отношения с Дэниелом Рэдклиффом всегда были неизменно дружескими, так что, по ее словам, она не думает, что могла бы снимать эту сцену с кем-то еще.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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