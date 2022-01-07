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Секреты "Поттерианы", раскрытые к юбилею фильма

Секреты "Поттерианы", раскрытые к юбилею фильма (9 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2022 13:55
Сообщество : Кино
Метки: 20 лет спустя   На съемочной площадке   Поттериана   гарри поттер   истории со съемок   кино   фильмы   шоу бизнес   
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1 января 2022 года съемочная группа киноэпопеи о Гарри Поттере, а заодно и весь поттероманский мир отметили знаменательную дату - 20-летия со дня выхода на экран первой картины о Мальчика, Который Выжил - "Гарри Поттер и философский камень". Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также другие актеры, сыгравшие во франшизе, поделились историями со съемок, многие из которых стали откровением для любителей фильмов о мальчике-волшебнике.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 20 лет спустя   На съемочной площадке   Поттериана   гарри поттер   истории со съемок   кино   фильмы   шоу бизнес   
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7  комментариев
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233k
Rusbond Час назад
Долбанные уроды, на юбилей фильма не пригласить писательницу, которая уме это написала и сделала из этих дегенератов известных, богатых людей. И все из-за того, что Джоан Роулинг сказала правду, которую эти уроды не могут сказать. И это демократия и свобода слова? Нахрен такая демократия.
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894
Елена Захарова 7 минут назад
Посмотрела этот фильм. Благо он был в подписке за 1 рубль. Если бы я за него заплатила больше - то было бы жаль потраченых денег. Все что там показали есть в интернете в свободном доступе. Ну сидят они, говорят ни о чем практически. Разочарование.
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3k
Outcast 2 часа назад
То что раньше было на DVD с фильмом как дополнительные материалы теперь называют отдельным эпизодом.
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23k
Тигран Саркисян 3 часа назад
Посмотрел я эту документалку , эм такая дичь , мля 2 часа сука сидят трындят пля ни о чём (
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352
Deta 3 часа назад
зачем просто перечислять факты из фильма?! да и спойлерить не хорошо, однако!!!
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