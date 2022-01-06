" Сейчас такие актеры на вес золота". Актером стал совершенно случайно. Олег Савосин и его звездный час

Олег Иванович Савосин вовсе не являлся профессиональным актёром и никогда не учился актёрскому мастерству. Несмотря на это, он оставил след в истории отечественного кинематографа.
Олег Иванович появился на свет в Москве. Произошло это в 1927 году, 21 декабря. В пятилетнем возрасте в его жизни произошло неприятное событие — он получил попадание камешка из рогатки в глаз, что привело к серьёзной травме. Впрочем, из-за неё он получил довольно колоритную внешность, благодаря чему лучше узнавался зрителями на экране.
Во время Великой Отечественной войны его семья была эвакуирована в Ивановскую область, где Олегу 3 года пришлось работать в одном из местных колхозов. Но нет худа без добра. Он великолепно научился ездить на лошади. Этот навык ему очень сильно пригодился в его творческой жизни.
В дальнейшем было возвращение в Москву, успешное окончание средней школы и художественно-графического факультета Московского Государственного Педагогического Института. Потом началась трудовая деятельность. В 1953 году Олег Иванович начинает преподавать в знаменитой бауманке а параллельно с этим учительствовать в средней школе №126. Возможно, Олег Иванович Савосин так бы и прожил свою жизнь мало кому известным московским интеллигентом, если бы не случай.
У Олега Ивановича был хороший товарищ Левон Кочарян, который участвовал в работе над «Неуловимыми» в качестве заместителя режиссёра. Сценарий фильма изобиловал конными сценами и каскадёрскими трюками, поэтому создателям нужно было много людей, умеющих ездить на лошадях. Левон вспомнил о кавалерийских навыках своего друга и посодействовал в приглашении его в актёрскую труппу на эпизодическую роль адъютанта Сидора Лютого.
Олег Савосин был человеком старательным и талантливым, поэтому свою роль исполнил превосходно. Благодаря чему и запомнился как зрителям, так и советским режиссёрам. Последние сразу взяли его на заметку.
Олег Иванович Савосин после съёмки в «Неуловимых» начал получать довольно многочисленные приглашения от режиссёров. Он принял участие в работе более чем над сотней кинолент, как актёр эпизодов и каскадёр. Вот перечень самых известных из них:
- 1968 год — кинолента «Один шанс из тысячи»;
- 1970-1971 годы — кинофильм «Корона Российской империи или Снова неуловимые»;
- 1977 год — сериал «Хождение по мукам»;
- 1979 год культовый сериал «Место встречи изменить нельзя». Образ уголовника Тягунова стал своего рода визитной карточкой Олега Ивановича;
- 1981 год - «Чёрный треугольник»;
- 1982 год — незаслуженно забытая ныне кинолента «Где-то плачет иволга».
В 1985 году, на съёмках киноленты «Пять минут страха» с Савосиным произошёл несчастный случай. Прыгая с крыши, он поломал обе ноги. Залечив переломы, он продолжил сниматься в кино. В дальнейшем он сыграл в таких известных кинолентах как «Акция», «Авария дочь мента», «Рыцарский роман», «Бригада».
Всё это время киносъёмки были для Олега Ивановича лишь хобби и способом дополнительного заработка. Он не прекращал работать по основной специальности и ушёл на заслуженный отдых в 1986 году.
К сожалению, единственный сын Николай не унаследовал характера отца. Он начал пить и рано умер. Сноха Савосиных также страдала алкоголизмом, поэтому внучку воспитывал Олег Иванович с женой. Но к сожалению, недуг родителей передался и внучке...
Всё это подкосило здоровье Олега Ивановича. В 21 мая 2008 года он скончался, лишь ненадолго пережив свою жену Антонину. Похоронен он на Востряковском кладбище Москвы.
Олег Иванович Савосин навсегда останется в истории нашего кино как король эпизода и один из первых каскадёров.
Источник:
- Актеры, которые воплотили на экране роли исторических личностей в фильмах последних лет
- 13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры
- Сергей Шакуров: от "Вора в законе" до Леонида Брежнева
- Владимир Конкин: куда пропал Володя Шарапов из «Места встречи изменить нельзя»
- Александр Збруев: трагедия старшей дочери, внебрачный ребёнок и знаменитый племянник
Понравилось45