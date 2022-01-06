" Сейчас такие актеры на вес золота". Актером стал совершенно случайно. Олег Савосин и его звездный час

Олег Иванович появился на свет в Москве. Произошло это в 1927 году, 21 декабря. В пятилетнем возрасте в его жизни произошло неприятное событие — он получил попадание камешка из рогатки в глаз, что привело к серьёзной травме. Впрочем, из-за неё он получил довольно колоритную внешность, благодаря чему лучше узнавался зрителями на экране.

Во время Великой Отечественной войны его семья была эвакуирована в Ивановскую область, где Олегу 3 года пришлось работать в одном из местных колхозов. Но нет худа без добра. Он великолепно научился ездить на лошади. Этот навык ему очень сильно пригодился в его творческой жизни.