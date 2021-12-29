Что стало с актером, сыгравшего робота Вертера в фильме «Гостья из будущего»

Давайте выясним, что стало с актером, сыгравшим роль благородного биоробота-андроида Вертера.

История персонажа

Любимый детский фильм о космических пиратах снят по мотивам фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Самое интересное, что в этом произведении нет такого персонажа, как робот. Он появился позже, в новой версии сценария, написанного Булычевым. Но и в этом варианте Вертер должен был выглядеть, как классический металлический робот с квадратной головой, светящимися глазами и решеткой вместо рта.

Однако режиссер фильма решил сделать образ героя более человечным. Андроид не требовал технических новшеств и затрат на изготовление громоздкого костюма. К тому же человекообразный робот вызывал у детей больше симпатии и сочувствия. В итоге зрителям очень понравился этот колоритный персонаж – брюзга и романтик андроид, который умел любить и был готов пожертвовать собой ради друзей.

Кто сыграл Вертера

Роль робота Вертера досталась актеру Евгению Герасимову. Именно этот персонаж принес ему всесоюзную известность. На момент съемок научно-фантастического фильма Герасимову было 34 года, а его первый дебют в кино состоялся в 14 лет. По счастливой случайности интересного паренька во дворе дома на Плющихе заметил ассистент режиссера и пригласил на пробы. Так подросток оказался на съемочной площадке фильма «Они не пройдут», где предстал в эпизодической роли мальчика Саньки.

Этот опыт стал толчком к освоению творческой профессии. Уже через год Евгений сыграл главную роль в картине «Человек, которого я люблю», вышедшей на экран в 1966 году. А через 2 года молодой человек окончательно выбрал жизненный путь, став студентом актерского факультета Щукинского театрального училища. Во время учебы Герасимов снялся еще в нескольких художественных фильмах, затем более 8 лет выходил на сцену театра Маяковского.