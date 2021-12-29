Что стало с актером, сыгравшего робота Вертера в фильме «Гостья из будущего»

Культовому фильму «Гостья из будущего» недавно исполнилось 36 лет! У героев этой картины разные судьбы: кто-то продолжил успешную творческую карьеру, а кто-то исчез с экрана.
Давайте выясним, что стало с актером, сыгравшим роль благородного биоробота-андроида Вертера.
История персонажа
Любимый детский фильм о космических пиратах снят по мотивам фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Самое интересное, что в этом произведении нет такого персонажа, как робот. Он появился позже, в новой версии сценария, написанного Булычевым. Но и в этом варианте Вертер должен был выглядеть, как классический металлический робот с квадратной головой, светящимися глазами и решеткой вместо рта.
Однако режиссер фильма решил сделать образ героя более человечным. Андроид не требовал технических новшеств и затрат на изготовление громоздкого костюма. К тому же человекообразный робот вызывал у детей больше симпатии и сочувствия. В итоге зрителям очень понравился этот колоритный персонаж – брюзга и романтик андроид, который умел любить и был готов пожертвовать собой ради друзей.
Кто сыграл Вертера
Роль робота Вертера досталась актеру Евгению Герасимову. Именно этот персонаж принес ему всесоюзную известность. На момент съемок научно-фантастического фильма Герасимову было 34 года, а его первый дебют в кино состоялся в 14 лет. По счастливой случайности интересного паренька во дворе дома на Плющихе заметил ассистент режиссера и пригласил на пробы. Так подросток оказался на съемочной площадке фильма «Они не пройдут», где предстал в эпизодической роли мальчика Саньки.
Этот опыт стал толчком к освоению творческой профессии. Уже через год Евгений сыграл главную роль в картине «Человек, которого я люблю», вышедшей на экран в 1966 году. А через 2 года молодой человек окончательно выбрал жизненный путь, став студентом актерского факультета Щукинского театрального училища. Во время учебы Герасимов снялся еще в нескольких художественных фильмах, затем более 8 лет выходил на сцену театра Маяковского.
До судьбоносной «Гостьи из будущего» удачной ролью Герасимова в кино стал старший лейтенант Росляков в фильмах «Петровка, 38», «Огарева, 6» по мотивам романов Юлиана Семенова. Спортивный, подтянутый Евгений очень органично смотрелся в образе милиционеров, разведчиков, фронтовиков.
Он легко выполнял трюки, идеально отрабатывал сцены единоборств, отказываясь от услуг каскадеров. Уже на тот момент парень имел черный пояс по каратэ, звание мастера спорта по легкой атлетике и конному спорту. Предложение сыграть робота стало для него полной неожиданностью, но актер был готов к экспериментам и дал согласие на съемки.
Работа над ролью
Герасимов увлеченно работал над новой ролью. Он был первым советским человеком, сыгравшим в кино робота. Специально для своего персонажа актер придумал механические движения и специфический смех. А реплики боевого андроида многие поклонники фильма помнят и сейчас. Например, фразы: «Молчать, неопознанный объект!» или «Олух царя небесного!» – это экспромты Герасимова.
Долгие часы актер проводил на съемочной площадке в облегающем, металлизированном костюме, который сшили из специальных материалов, применяемых в космической отрасли. Облачаться в него помогали несколько костюмеров. У этого одеяния не было замка или застежек, поэтому поход в туалет становился проблемой. Все время работы, которое могло растянуться на 12 часов, Герасимов не пил и не ел.
Самым сложным моментом на съемках Евгений считает сцену смерти Вертера, в которой робот гибнет в пламени. Актер сам сыграл этот эпизод, без привлечения каскадеров. Так что в кадре действительно горит Герасимов, а не его дублер. Тем не менее, Евгений тепло отзывался о роли Вертера и говорил, что согласился на эксперимент, потому что в молодости увлекался фантастическими романами и космической тематикой.
От актера до депутата
Через год после выхода на экраны «Гостьи из будущего» Герасимов попробовал себя в роли режиссера, сняв комедию «Очень важная персона». Затем начался плодотворный период, во время которого он создал несколько интересных картин. Среди них приключенческий фильм «Ричард Львиное сердце» и комедия «Не ходите, девки, замуж». В середине 90-х Герасимов пришел на телевидение, где выпускал программы «Кинескоп», «Парад звезд», а затем занял должность вице-президента Гильдии актеров.
Судьба известного актера и режиссера круто изменилась в конце 2001года, когда Герасимов стал депутатом Московской гордумы и занял пост председателя комиссии по культуре. В период с 2004 по 2006 он исполнял обязанности президента фестиваля «Евразийский форум», был председателем Союза кинематографистов РФ. Несмотря на солидные должности, Евгений Владимирович до 2012 года продолжал активно сниматься в кино.
Сегодня Герасимов известный политик, депутат, президент Московского кинофестиваля «Будем жить» и общественной организации «Московская ассоциация боевых искусств». Он уверен, что успеху его политической деятельности во многом способствовал актерский опыт и режиссерские навыки.
Впрочем, политическая и общественная деятельность не мешает ему продолжать творческую карьеру. После длительного перерыва Герасимов выходит на сцену в спектаклях театра «Ленком». Последняя его работа в кино – фильм «Москва влюбленная», где актер и депутат снимается вместе со Светланой Ходченковой и Риналем Мухаметовым.
Источник:
- Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
- Он снялся в “Ворошиловском стрелке”, потому что очень боялся за свою внучку
- Раднэр Муратов: шиковал в молодости, а в старости спал на газетах
- Судьба актёра Виталия Соломина: запрещал жене работать, конфликты со старшим братом
- Владимир Конкин: куда пропал Володя Шарапов из «Места встречи изменить нельзя»
Понравилось35
Проспойлерю: робот Вертер - это боевой робот прошедший конверсию. Посмотрите он выдерживает 5 попаданий из боевого лазера, причем что в конце фильма этот самый лазер за одно попадание разносил в осколки капитальные колонны.
"До судьбоносной «Гостьи из будущего» удачной ролью Герасимова в кино стал старший лейтенант Росляков в фильмах «Петровка, 38», «Огарева, 6»
Аффтар идиот.. 34!!! фильма ДО робота..