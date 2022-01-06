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Москвич ужаснулся из-за «антирелигиозной» рекламы магазина электроники

Москвич ужаснулся из-за «антирелигиозной» рекламы магазина электроники (6 фото)

Автор:
06 января 2022 18:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Москвич   колдовство   мвидео   обсуждение   пост   фейсбук   
1112
6

А ведь просто получил смс со словами «заворожить» и «наколдовать». Но этого было достаточно.

Наши силы на исходе, а Тьма сгущается)

Наверное так представляет себе ситуацию один из жителей Гагаринского района столицы. Вот какой пост он «отстрелил» в Фейсбуке:

×
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Знаете, что самое интересное? Ему из М.Видео ответили)

Но хорошо, что другие пользователи оказались адекватными. Они наменули мракобесу, что он поехавший не прав:

Когда «воин света» понял, что большинство его не поддерживает и крутит пальцем у виска, то обиделся и закончил обсуждение.

Хотя это сейчас смешно… Возможно, через пару лет магазин обяжут извиниться и покаяться за подобную смску.

Так что да - тьма-то сгущается. Только не над этим страдальцем.

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Метки: Москвич   колдовство   мвидео   обсуждение   пост   фейсбук   
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Бритва 50 минут назад
последователи несуществующего бога борются с несуществующими колдунами?
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6k
Дмитрий Горчилин 2 минуты назад
Меня удивляет, что глубоко верующий человек читает рекламу и вообще пользуется мобильным телефоном. Да и помянутая организация, вряд ли у них в ассортименте церковная утварь.
Гражданин должен быть, для начала, честен сам перед собой, а уже после понты колотить.
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13k
Алан 23 минуты назад
Оживление мертвых, превращение воды в вино и ну и прочии колдунства Христа как у него в голове согласовываются?
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3
Diogen 24 минуты назад
Когда додумаются закон принять "Об оскорблении чувств неверующих"? Мне вот частенько хочется возразить этаким пациентам, а ведь их закон защищает, а меня нихрена никто.
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3k
RomaXz 38 минут назад
Чувства верующих оскорбились?
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6k
Ruk 42 минуты назад
наш пациент
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Опиум для народа 47 минут назад
Хорошего человека Беньямином не назовут.
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20k
Добрый Алабай 49 минут назад
Коренной москвАч, 146%.
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