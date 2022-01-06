Москвич ужаснулся из-за «антирелигиозной» рекламы магазина электроники

А ведь просто получил смс со словами «заворожить» и «наколдовать». Но этого было достаточно.
Наши силы на исходе, а Тьма сгущается)
Наверное так представляет себе ситуацию один из жителей Гагаринского района столицы. Вот какой пост он «отстрелил» в Фейсбуке:
Знаете, что самое интересное? Ему из М.Видео ответили)
Но хорошо, что другие пользователи оказались адекватными. Они наменули мракобесу, что он
поехавший не прав:
Когда «воин света» понял, что большинство его не поддерживает и крутит пальцем у виска, то обиделся и закончил обсуждение.
Хотя это сейчас смешно… Возможно, через пару лет магазин обяжут извиниться и покаяться за подобную смску.
Так что да - тьма-то сгущается. Только не над этим страдальцем.
Источник:
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Гражданин должен быть, для начала, честен сам перед собой, а уже после понты колотить.