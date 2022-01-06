Москвич ужаснулся из-за «антирелигиозной» рекламы магазина электроники

Когда «воин света» понял, что большинство его не поддерживает и крутит пальцем у виска, то обиделся и закончил обсуждение.

Хотя это сейчас смешно… Возможно, через пару лет магазин обяжут извиниться и покаяться за подобную смску.

Так что да - тьма-то сгущается. Только не над этим страдальцем.