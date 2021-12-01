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Обсуждение городского бюджета Пскова проинспектировал кот

Обсуждение городского бюджета Пскова проинспектировал кот (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 19:29
Сообщество : Жить в России
Метки: ГКЦ   бюджет   встреча   депутаты   дефицит   обсуждение   псков   чиновники   
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Что с дефицитом будете делать? Такой вопрос читался на мордашке хвостатого гостя, посетившего встречу чиновников и депутатов Пскова.
В разгар дебатов псковских депутатов горсовета с представителями мэрии по бюджетным вопросам в зал Городского культурного центра прошествовал серый котейка. Один из участников мероприятия вознамерился изгнать непрошенного визитера, но товарищи остудили его пыл. Пусть остается!

Вероятно, вспомнили, что следующий год, бюджет которого и был предметом обсуждения, как-никак пройдет под знаком Тигра. А он ведь тоже из мира кошачьих.
Пристально оглядев участников финансовой баталии, сородич символа года-2022 счел благоразумным удалиться. А то еще заподозрят во вмешательстве в процесс…

Как рассказывает Фонтанка.ру, сотрудники пресс-службы городского парламента озадачены, откуда взялся усатый-полосатый контролер. По их версии, котофей, «наверное, просто у них живёт в здании ГКЦ. Он пришёл, посмотрел на всё, помурчал и ушёл. Его никто не выгонял, ему, видимо, стало скучно».
Но у меня возникла другая версия. А что, если хвостатый инспектор намекнул на другое «родство»: с председателем Псковского областного Собрания седьмого созыва Александром Котовым?

А почему так быстро ретировался? Боюсь, котика шокировали прозвучавшие на «саммите» цифры. Бюджет-то дефицитный! Доходы запланированы на сумму 6 млрд 687 млн рублей, а это на 106 млн или на 1,6% меньше расходов. Есть над чем поразмыслить!

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Метки: ГКЦ   бюджет   встреча   депутаты   дефицит   обсуждение   псков   чиновники   
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5  комментариев
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vijilante 45 минут назад
У нас в Питере,встретить кота - к удаче.
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Снежный Барс 4 минуты назад
Просто кот искал кому в туфли нассать - выразить, так сказать, свою политическую позицию
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Viktor 19 минут назад
"Нехрен здеся ловить!" - подумал кот и свалил.
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−19
голландец 52 минуты назад
Ходит без маски. У кота QR код проверили?
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Хью́берт 53 минуты назад
Котом можно от любой проблемы отвлечь.
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