Обсуждение городского бюджета Пскова проинспектировал кот

Но у меня возникла другая версия. А что, если хвостатый инспектор намекнул на другое «родство»: с председателем Псковского областного Собрания седьмого созыва Александром Котовым?



А почему так быстро ретировался? Боюсь, котика шокировали прозвучавшие на «саммите» цифры. Бюджет-то дефицитный! Доходы запланированы на сумму 6 млрд 687 млн рублей, а это на 106 млн или на 1,6% меньше расходов. Есть над чем поразмыслить!