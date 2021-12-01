Обсуждение городского бюджета Пскова проинспектировал кот

352
2
1
Что с дефицитом будете делать? Такой вопрос читался на мордашке хвостатого гостя, посетившего встречу чиновников и депутатов Пскова.
В разгар дебатов псковских депутатов горсовета с представителями мэрии по бюджетным вопросам в зал Городского культурного центра прошествовал серый котейка. Один из участников мероприятия вознамерился изгнать непрошенного визитера, но товарищи остудили его пыл. Пусть остается!
Вероятно, вспомнили, что следующий год, бюджет которого и был предметом обсуждения, как-никак пройдет под знаком Тигра. А он ведь тоже из мира кошачьих.
Вероятно, вспомнили, что следующий год, бюджет которого и был предметом обсуждения, как-никак пройдет под знаком Тигра. А он ведь тоже из мира кошачьих.
Пристально оглядев участников финансовой баталии, сородич символа года-2022 счел благоразумным удалиться. А то еще заподозрят во вмешательстве в процесс…
Как рассказывает Фонтанка.ру, сотрудники пресс-службы городского парламента озадачены, откуда взялся усатый-полосатый контролер. По их версии, котофей, «наверное, просто у них живёт в здании ГКЦ. Он пришёл, посмотрел на всё, помурчал и ушёл. Его никто не выгонял, ему, видимо, стало скучно».
Как рассказывает Фонтанка.ру, сотрудники пресс-службы городского парламента озадачены, откуда взялся усатый-полосатый контролер. По их версии, котофей, «наверное, просто у них живёт в здании ГКЦ. Он пришёл, посмотрел на всё, помурчал и ушёл. Его никто не выгонял, ему, видимо, стало скучно».
Но у меня возникла другая версия. А что, если хвостатый инспектор намекнул на другое «родство»: с председателем Псковского областного Собрания седьмого созыва Александром Котовым?
А почему так быстро ретировался? Боюсь, котика шокировали прозвучавшие на «саммите» цифры. Бюджет-то дефицитный! Доходы запланированы на сумму 6 млрд 687 млн рублей, а это на 106 млн или на 1,6% меньше расходов. Есть над чем поразмыслить!
А почему так быстро ретировался? Боюсь, котика шокировали прозвучавшие на «саммите» цифры. Бюджет-то дефицитный! Доходы запланированы на сумму 6 млрд 687 млн рублей, а это на 106 млн или на 1,6% меньше расходов. Есть над чем поразмыслить!
Источник:
Ссылки по теме:
- Беспредел и нападение на пешеходов: что творят сыновья депутатов от "Единой России"
- Вечно голый депутат-качок из Смоленска: народным избранником от "Единой России" стал блогер
- Глава Якутска ради экономии решила продать здание мэрии
- Идиотские предложения от депутатов Госдумы
- Депутат не стоял в очереди, но получил землю как многодетный отец в центре населённого пункта
13
Понравилось13
Новости партнёров