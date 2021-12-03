25 актеров, которые стали заложниками одной роли

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Пользователи форума Reddit решили обсудить известных актеров и их "типичные роли". Ведь действительно, часто актер становится заложником какого-то определенного образа и никак не может из него выйти. Кто-то все время играет полицейских, кто-то - бандитов, кто-то - гениальных безумцев и чудаков... И вот несколько весьма точных наблюдений на этот счет.
1. Дуэйн Джонсон
"Дуэйн Джонсон во всех своих фильмах играет одного и того же человека - «Скалу»".
"Скала на экране всегда крутой задира и хороший парень".
"Скала на экране всегда крутой задира и хороший парень".
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2. Морган Фримен
"Я люблю его, но в последние десять-пятнадцать лет Морган Фримен на экране - это просто Морган Фримен во всем".
"Морган Фримен всегда играет пожилого и мудрого персонажа, который дает советы главному герою".
"Морган Фримен всегда играет пожилого и мудрого персонажа, который дает советы главному герою".
3. Том Круз
"Он автогонщик, он неплохой автогонщик. Он теряет самообладание, он встречает девушку, он восстанавливает самообладание. Он пилот-истребитель, он неплохой пилот-истребитель. Он теряет самообладание, он встречает девушку, он восстанавливает самообладание. Он шпион, он довольно хороший шпион... и т. д."
4. Брюс Уиллис
"Брюс Уиллис - это почти всегда какой-то отставной полицейский / военный, который вынужден вернуться, чтобы навести порядок после того, как случилось какое-то дерьмо".
5. Адам Сэндлер
"Я думал, мы тут актеров обсуждаем".
"Чертов Адам Сэндлер. Говорите странным голосом, издавайте крики, и все это с совершенно идиотским потерянным выражением на лице. Вот его рецепт".
"Чертов Адам Сэндлер. Говорите странным голосом, издавайте крики, и все это с совершенно идиотским потерянным выражением на лице. Вот его рецепт".
6. Райан Рейнольдс
"Райан Рейнольдс сделал интересную карьеру. Теперь он Дэдпул в каждом фильме, только без насилия, способностей мутантов и разрушения четвертой стены. Это просто ниша, которую он смог очень успешно занять".
7. Сэмюэл Л. Джексон
"Сэмюэл Л. Джексон просто играет самого себя в каждом фильме, в котором он снимается".
"Он всегда изображает одного и тоже же задиру".
"Он всегда изображает одного и тоже же задиру".
8.
"Николас Кейдж изображает Николаса Кейджа".
"К чести этого актера, в его репертуаре тонна Николаса Кейджа, разного уровня сумасшествия".
"К чести этого актера, в его репертуаре тонна Николаса Кейджа, разного уровня сумасшествия".
10. Кевин Харт
"Всегда маленький парень, который ведет себя так, будто он крутой, а потом показывает, что он всего боится".
13. Уилл Феррелл
"Уилл Феррелл - что-то вроде пони, способного справиться с одним трюком. Конечно, у его персонажа есть существенные различия, основанные на сюжетной линии, но, в конце концов, его версии телеведущего, профессионального фигуриста, баскетболиста, нарушителя свадеб / похорон, гонщика Nascar и т. д. почти не отличаются друг от друга".
17.
"Как ни больно мне это говорить, но Крис Пратт. Всегда кажется, что он играет самого себя в разных сценариях".
18. Сара Джессика Паркер
"Сара Джессика Паркер - Кэрри Брэдшоу в каждом фильме. Даже там, где она снималась до «Секса в большом городе». Даже ведьма, которую она играет в фильме «Фокус-покус», - это тоже Кэрри Брэдшоу".
20. Бенедикт Камбербэтч
"Он всегда играет персонажей гениальных или с проблесками гениальности".
21. Дженнифер Энистон
"Девушка из "Друзей". Как была, так и осталась. Миловидная блондинка, закос под Гвинет Пэлтроу".
22. Мэтью Перри
"С момента премьеры «Друзей» я ни разу не видел, чтобы он играл персонажа, не похожего на Чендлера. Те же манеры, тот же юмор, та же неуверенность в себе и т. д. Что заставляет меня задуматься - где заканчивается Чендлер и начинается Мэтью Перри?"
23. Стивен Тоболовски
"Вы можете не знать его имени, но вы определенно знаете его лицо. Он вездесущ, и персонажи, которых он играет, почти всегда настроены жестко и неодобрительно к главным героям".
24. Дженнифер Лоуренс
"Дженнифер Лоуренс изображает двадцатилетнюю актрису, которая обладает такими же актерскими навыками и диапазоном, как звезда сцены местного колледжа".
25. Джонни Депп
"Джонни, черт возьми, Депп. Я недавно пересмотрел "Бенни и Джун". Я забыл, что он на самом деле мог играть другую роль, кроме своей обычной. Я скучаю по классическому Джонни Деппу".
"Джонни Депп в роли очередного неуклюжего, бледного, странного чувака с причудами". Скоро на ваших экранах. Снова".
"Джонни Депп в роли очередного неуклюжего, бледного, странного чувака с причудами". Скоро на ваших экранах. Снова".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Гоша Куценко, например, хотя мое мнение немного изменилось после Людовь-морковей, где он очень убедительно сыграл не себя, а совершенно другого человека.
Домагаров, Данила Козловский... да их легионы...
Среди старой гвардии тоже есть, но не до такой степени, Брондуков отчасти, Пуговкин, но в основном актеры, про которых сейчас цикл передач показывают (на культуре или еще где то) "короли эпизода". Для примера Ивана Бровкина на целине можно открыть список, там и председатель колхоза, вечный председатель, и Самохвалов, и мать - Пельцер, многие там на вторых ролях в куче фильмов в аналогичных ролях играли, бабушек, бригадиров...
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Брюс Уиллис снялся в более чем 100 фильмах, в которых он адвокат, звезда вестернов, журналист, юрист, гангстер, домушник, безработный наркоман, пластический хирург и т.д...
Но автор видно кроме Крепкого орешка ничего не смотрел....
Оно заменяет текст этого поста.