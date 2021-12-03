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25 актеров, которые стали заложниками одной роли

25 актеров, которые стали заложниками одной роли (26 фото)

Автор:
03 декабря 2021 15:25
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актёры и роли   заложники одной роли   кино   мнение   обсуждение   роли   типично   
1179
26
Пользователи форума Reddit решили обсудить известных актеров и их "типичные роли". Ведь действительно, часто актер становится заложником какого-то определенного образа и никак не может из него выйти. Кто-то все время играет полицейских, кто-то - бандитов, кто-то - гениальных безумцев и чудаков... И вот несколько весьма точных наблюдений на этот счет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актёры и роли   заложники одной роли   кино   мнение   обсуждение   роли   типично   
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15  комментариев
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25k
Vazari Час назад
Автор, погугли сперва, что такое "заложник одной роли", потом погугли, что такое "амплуа". Думаю, пойдет на пользу.
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676
Питер Крузо 5 минут назад
Брюс был еще и такой
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60k
Опиум для народа 16 минут назад
Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс стал вдохновением для Джонни Деппа, когда тот прорабатывал походку, манеру разговора и движения пирата. Позже Кит Ричардс, что довольно символично, сыграл роль капитана Эдварда Тига, отца Джека Воробья, в последних двух фильмах франшизы «Пираты Карибского моря». Естественно его приглашение в картину не состоялось бы без участия Деппа.
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18k
Luc72 20 минут назад
Таких, которые не играют роль, а просто "самого себя в разных сценариях" везде полно, и российских тоже.
Гоша Куценко, например, хотя мое мнение немного изменилось после Людовь-морковей, где он очень убедительно сыграл не себя, а совершенно другого человека.
Домагаров, Данила Козловский... да их легионы...
Среди старой гвардии тоже есть, но не до такой степени, Брондуков отчасти, Пуговкин, но в основном актеры, про которых сейчас цикл передач показывают (на культуре или еще где то) "короли эпизода". Для примера Ивана Бровкина на целине можно открыть список, там и председатель колхоза, вечный председатель, и Самохвалов, и мать - Пельцер, многие там на вторых ролях в куче фильмов в аналогичных ролях играли, бабушек, бригадиров...
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918
А я несу пакетик 46 минут назад
"как звезда сцены местного колледжа"
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64k
Серпом по молоту. Час назад
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18k
Serg2001 Час назад
Вот заложник одной роли. А то, про что в посте сказано, это типаж и амплуа.
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23k
Очевидное-Невероятное Час назад
Брюс Уиллис - это почти всегда какой-то отставной полицейский / военный, который вынужден вернуться, чтобы навести порядок после того, как случилось какое-то дерьмо
------
Брюс Уиллис снялся в более чем 100 фильмах, в которых он адвокат, звезда вестернов, журналист, юрист, гангстер, домушник, безработный наркоман, пластический хирург и т.д...
Но автор видно кроме Крепкого орешка ничего не смотрел....
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4k
onebibis Час назад
Есть такое слово - амплуа.
Оно заменяет текст этого поста.
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23k
Очевидное-Невероятное Час назад
Дуэйн Джонсон во всех своих фильмах играет одного и того же человека - «Скалу»...
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