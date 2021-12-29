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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 52 поста • 5 подписчиков подписаться
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Покойного нового года: москвич мастерил самодельную петарду и подорвался прямо в квартире

Покойного нового года: москвич мастерил самодельную петарду и подорвался прямо в квартире (3 фото + 2 видео)

Автор:
29 декабря 2021 16:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Кулибин   Москвич   больница   петарда   соседи   фейерверк   
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Теперь он в больнице в тяжелейшем состоянии. А его жилище выглядит как после военной операции.

«Пиротехника» зовут Роман. Живет (по крайней мере, пока) в Москве, на улице Героев Панфиловцев. Под новый год он решил порадовать себя и знакомых: купил «запчасти» для фейерверка и стал трудиться над изготовлением фаер-шоу.

И прямо во время напряженной работы что-то пошло не так - прогремел взрыв, в квартире вылетели стекла. Парень повалился на пол в полном коматозе. Грохот услышали соседи, да и все остальные жильцы дома, они и вызвали скорую и полицию.

«Кулибина» отвезли в больницу, у него рваные раны по всему телу. Особенно досталось рукам и голове.


Вот как выглядит его квартира после взрыва:


Источник:

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Метки: Кулибин   Москвич   больница   петарда   соседи   фейерверк   
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9k
Кенвуд Час назад
Реклама завоевала всё: даже занюханый ролик 10 сек можно посмотреть только после 20 сек рекламы. Да ипись оно все 100 уями! Нас рать. Более ни одно видео не открою.
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39k
Сергей 8 минут назад
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30k
Юр21 20 минут назад
У затейника теперь оригинальный рисунок на обоях и активная вентиляция в квартире...
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
Сейчас тут многие наверняка напишут, мол, дебил он этот взрыватель доморощенный и все такое. Вспомните себя, те кому сегодня 50+-
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6k
Горец Ю Полчаса назад
Наточили магний с друганом и решили жечь его, высыпая на горящую свечу с расстояния сантиметров 10. Ну как решили - сыпал я, пламя очень быстро переметнулось на магниевый порошок, зажатый в щепотке моей правой руки... Это мы так весенние каникулы решили отметить. Волдыри были мощные, матери сказать - показать нельзя. Хорошо, квартиру не спалили, дом деревянный.
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844
Борис 57 минут назад
Одним питардастом меньше.
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9k
Lynx Час назад
Вспоминаю бенгальские свечи нашего периода и послераспадного - небо и земля. Старые хрен подожгёшь и хрен затушишь, прям термитная свечка, а нонешние пшикают через раз.
Рецепт - обмазку напихать в тормозную трубку или лучше стальную - клёвый фонтан.
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755
Audrius Lape Час назад
Любимый город, можеш спать спокойно...
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100
Сигизмунд Лазаревич Час назад
жаль конечно, что выжил этот самоделкин
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756
Hallo FreeSpace Час назад
голове там от рождения досталось ...
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291
Faithless Час назад
Понравился коммент "ну бывает, никто не застрахован". Подозреваю этот комментатор тоже варит петарды у себя дома
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Вообще то, это не петарда, а СВУ. А это уже срок, и реальный.
Надеюсь вылечат болезного и посадят лет на 20ть за подготовку тер. Акта.
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291
Faithless Великий Кормчий Час назад
От СВУ бы посерьезнее ущерб был, там даже стекла на двери не вылетели, только из окна.
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874
vijilante 2 часа назад
А щас, после контузии вдруг заговорит на иностранных языках и станет бренчать на гитаре как бог.
Гм.
Хотя вряд-ли.
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1k
Mikhail 2 часа назад
ну хоть кто-то на скриншотах не набрасывается на жертву со своими смех*ечками на тему возможной смерти, а желает здоровья дураку.
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Щас этого добра валом. А я в далекую пионерскую молодость раз кастролил раке ту из силитрованной бумаги. На финальном этапе случился конфуз: шов ракеты склеил клеем момент, а ждать пока высохнет не в моготу, решил подсушить, чтоб побыстрее. Зажигалкой
Вобщем с яростным шипением ракета метнулась по полу и забившись под стол выдала нехилый сноп искр и дыма. Из минусов прожженый палас и пистюль от мамани, а плюсом драгоценный опыт
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Заземляться надо было - воздух сухой, искра статического электричества воспламенила заряд. В принципе, это сделать ещё не поздно, судя по состоянию...
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