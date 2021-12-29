Покойного нового года: москвич мастерил самодельную петарду и подорвался прямо в квартире

Теперь он в больнице в тяжелейшем состоянии. А его жилище выглядит как после военной операции.
«Пиротехника» зовут Роман. Живет (по крайней мере, пока) в Москве, на улице Героев Панфиловцев. Под новый год он решил порадовать себя и знакомых: купил «запчасти» для фейерверка и стал трудиться над изготовлением фаер-шоу.
И прямо во время напряженной работы что-то пошло не так - прогремел взрыв, в квартире вылетели стекла. Парень повалился на пол в полном коматозе. Грохот услышали соседи, да и все остальные жильцы дома, они и вызвали скорую и полицию.
«Кулибина» отвезли в больницу, у него рваные раны по всему телу. Особенно досталось рукам и голове.
Вот как выглядит его квартира после взрыва:
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Рецепт - обмазку напихать в тормозную трубку или лучше стальную - клёвый фонтан.
А петарды не "варят".)
Надеюсь вылечат болезного и посадят лет на 20ть за подготовку тер. Акта.
Гм.
Хотя вряд-ли.