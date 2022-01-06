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Остаться в живых: в Татарстане ребенок попал в ловушку на детской площадке

Остаться в живых: в Татарстане ребенок попал в ловушку на детской площадке (1 фото)

Автор:
06 января 2022 12:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Набережные Челны   Татарстан   горка   горка-труба   детская площадка   мальчик   
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В Татарстане пятилетний ребёнок, решивший прокатиться с горки на детской площадке, оказался заблокированным внутри скользкой пластиковой трубы, так как кто-то заколотил ее доской.

Мальчик оказался в ловушке - обратно выбраться невозможно, вперед продвинуться тоже. Все случилось на площадке поселка ЗЯБ в Набережных Челнах. На улице стоял 18-градусный мороз. Об этом пишет региональное издание ProKazan.ru.

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Пытаясь выбраться из ловушки, ребенок запаниковал, потерял варежки и сильно замерз. Сначала в спасательной операции принимали участие старший брат и мама малыша. 10-летний мальчик попытался добраться до младшего, но не смог. Доску снять также не удалось. Мама мальчика позвала на помощь прохожего, который, к счастью, достал малыша через верхнюю часть трубы.

Мать мальчиков рассказала о случившемся в соцсетях и обратилась к правоохранителям. В мэрии Набережных Челнов сообщили, что у горки ранее были заколочены оба края, но кто-то снял верхнюю доску.

Сотрудники Прокуратуры организовали оперативную проверку по факту инцидента и выяснили, что игровую площадку обслуживает управляющая организация ООО «Альянсжилсервис», которая, по закону, должна обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан и содержать в надлежащем состоянии детские площадки, находящиеся на придомовых территориях. Так как это требование не выполнялось, Прокуратура Набережных Челнов внесла в адрес руководителя ООО «Альянсжилсервис» представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Трубу горки, как "опасный элемент" демонтировали, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Об этом сообщает городской портал "Реальное время".

Не оставляйте детей одних даже на детской площадке, мало ли что случится.

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Метки: Набережные Челны   Татарстан   горка   горка-труба   детская площадка   мальчик   
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14  комментариев
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Дмитрий Петрович 46 минут назад
Можно всё заколотить и демонтировать, как опасные элементы. Оставить только игрушки, прибитые к потолку гвоздями
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63k
физраствор. 18 минут назад
где это татарстан ?..
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2k
fraxinus Полчаса назад
Вот почему дети всегда стараются залезть обратно.
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Александр Полчаса назад
Хм-м? А мама не видела,что "выезд" заблокирован?
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