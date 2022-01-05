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В Госдуме отреагировали на убийство 5-летней девочки в Костроме

В Госдуме отреагировали на убийство 5-летней девочки в Костроме (1 фото + 4 видео)

Автор:
05 января 2022 22:22
Сообщество : Криминал
Метки: видео   кострома   педофилы   ребенок   следствие   убийство   
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По словам Вячеслава Володина, правительство сделает всё, чтобы уже в январе принять закон, ужесточающий наказание для педофилов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на резонансное убийство 5-летней девочки в Костроме и сообщил в своем ТГ-канале, что правительство сделает всё, чтобы закон о пожизненном заключении для педофилов был принят уже в январе.


«Но многие убеждены, что и этого недостаточно. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом. Вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН», - написал Володин.


Напомним, вчера днём двое неизвестных похитили пятилетнюю девочку рядом с торговым центром, где её мать работает уборщицей. Ребёнка всю ночь искали полицейские и волонтеры из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Однако найти её смогли лишь на следующий день, просмотрев камеры наружного наблюдения. Видеокадры привели полицейских к общежитию, где и были задержаны подозреваемые, снимавшие там комнату. К несчастью, девочка была уже мертва. Тело с несколькими ножевыми ранениями ублюдки положили в спортивную сумку, намереваясь выкинуть подальше от места преступления.

Задержанными оказались 44-летний Д. Герасимов и 25-летний В. Беляков. Первый ранее был судим за педофилию и изготовление детской порнографии, причем сидел он из-за Белякова, с которым состоял в "отношениях", когда тому было 15 лет. Герасимов вышел из тюрьмы в марте 2021 года, и любимый его дождался. На допросе извращенцы заявили, что планировали в качестве "подарка" украсть мальчика, но подходящего не нашли.

В отношении задержанных пока завели уголовное дело об убийстве малолетнего. После необходимых экспертиз прибавится как минимум ещё одна тяжкая статья об изнасиловании. Пожизненный срок обоим обеспечен. Но это наказание никак и никогда не загладит их вину.

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Метки: видео   кострома   педофилы   ребенок   следствие   убийство   
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5k
a_komolow Час назад
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30k
russger 2 минуты назад
"Место преступления местные жители завалили цветами и мягкими игрушками"

Вот этого никогда не понимал. В "таком месте" накидали цветов и игрушек. Это вообще жесть -_-
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41k
Войнов 7 минут назад
Насколько я знаю, законопроект, который сейчас рассматривает Дума, предусматривает ужесточение наказание за педофилию в случае повторного преступления. А их надо сразу к смертной казни приговаривать.
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−4
Игорь 8 минут назад
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Заранее большое человеческое спасибо
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240
El Babuino Игорь 13 секунд назад
Попробуйте разводить лохов на деньги через интернет - это просто, выгодно и эффективно
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2k
Moon24 Полчаса назад
Если пока нельзя казнить то можно отдать народу - пусть забьют насмерть
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3k
мемфрид Полчаса назад
Рубить на куски возле кремля. На живую ломать кости и рубить топором. Только так
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3k
ПОХ 38 минут назад
принародно на площади , как в Китае с коррупционерами .
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926
vijilante 52 минуты назад
Они будут жить долго.
Правда жизнью это не назовешь.
Такие у зэков на особом положении.
Прикрепляют к ним человека который будет днём и ночью следить чтоб не наложили на себя руки.
Никто не будет пытаться их убить.
А вот ВСЁ остальное,на что только хватит фантазии каторжан им будет предоставляться регулярно и без перерывов на рекламу.
Это хуже смерти - тоесть именно то,что они заслужили.
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2k
Свет в темноте 53 минуты назад
До этого почему за педофилию пж не получил ...
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17k
Александр 54 минуты назад
Кто-то там из наших правителей говорил про возврат смертной казни. Так вот - пора. Как минимум один персонаж созрел. А пи***ка отправить в такие прекрасные дали, чтобы лес валил 16 часов в сутки, или уран добывал в шахте грязным способом.
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10k
Dihydrogen Monoxide 54 минуты назад
В фильме "Законопослушный гражданин" показана казнь, которой они достойны. Когда Джерард Батлер казнит убийцу соей семьи. Долго-долго.
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−24
RUSOFOB899LVL 56 минут назад
Отпустите их, бедные люди, жертвы режима, а девочка сама виновата, оделась как шлюха, и сама спровоцировала что ее изнасиловали
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13k
net 57 минут назад
Кто все эти "люди", кто просто прошёл мимо, бегущих с украденным ребёнком? Не можешь остановить, понятно не все герои, ну позвони в полицию, преследуй хотябы на растоянии.
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218
Rom 57 минут назад
Вот вам пример..... Отсидел, вышел... - результат тот же. Говорят же, не надо никого отпускать, таких надо стрелять. Сразу.
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1k
blackdragon1975 58 минут назад
Детоубийцам размножаться нужно запретить, независимо от пола, чресла, матки с придатками, удалять, тварь размножаться не должна, на лоб - тавро, слово сами придумайте, и, на север, пожизненно, на самообеспечение, работает - ест, не работает - сдохнет.
От таких новостей кровь кипит, тем "коровам", мимо которых ей эти твари протащили, отдельный котёл в аду, за неоказание помощи.
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465
да пох Час назад
Ну есть же случаи, когда даже разбираться не надо . Я лично считаю что вот если прям поймали на *горячем* .Все *автоматом*, пуля в башку. Зачем продолжать *обеспечивать* ему жизнь .
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22k
weiter Час назад
Нельзя спешить с убийством. Наказание должно быть адекватным. Теперь родители будут жить и страдать всю жизнь. И этим тварям оставить жизнь, но так чтобы подобные им жили в страхе даже помышлять сотворить что либо.
А смерть, это слишком просто, слишком легко. Для них это избавление, а не наказание.
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218
Rom weiter 47 минут назад
а тоже верно
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165
Васяти weiter 43 минуты назад
Если педофил живой и на свободе, то его вряд ли что-то остановит. Ясно же, что это патология, то есть болезнь. Он остановится только если будет устранён или если окажется изолированным от людей. А так - нет. И помышлять будет однозначно.
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65k
parallax Час назад
Почему только педофилов? А убийц малолетних детей?
Таким упырям вообще ни какого оправдания быть не должно. Только пожизненное.
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1k
флоМастер Час назад
ну выходило тело из машины, обратило же внимание, что два типа ребенка тащат... не поверю чтобы ребенок молча на руках сидел... разве не возникло вопросов, подозрений у этого тела....беедааа
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4k
Мангуст Час назад
Сугубо мое личное мнение: эти твари заслуживают смерти. И казнь должна быть показательной и максимально жестокой. Не столько в наказание им, сколько в назидание им подобным. Чтобы такие же нелюди задумались. Если они на это способны. Я не христианин, но и не атеист. Царствие Небесное девочке.
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13k
Евгений Час назад
Какой то запредельный уровень скотства. Почему этого извращенца вообще из тюрьмы выпустили? Он там до смерти должен был гнить. Теперь и так будет - но зачем за это детской жизнью платить надо было?
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