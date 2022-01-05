В Госдуме отреагировали на убийство 5-летней девочки в Костроме

По словам Вячеслава Володина, правительство сделает всё, чтобы уже в январе принять закон, ужесточающий наказание для педофилов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на резонансное убийство 5-летней девочки в Костроме и сообщил в своем ТГ-канале, что правительство сделает всё, чтобы закон о пожизненном заключении для педофилов был принят уже в январе.
«Но многие убеждены, что и этого недостаточно. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом. Вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН», - написал Володин.
Напомним, вчера днём двое неизвестных похитили пятилетнюю девочку рядом с торговым центром, где её мать работает уборщицей. Ребёнка всю ночь искали полицейские и волонтеры из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Однако найти её смогли лишь на следующий день, просмотрев камеры наружного наблюдения. Видеокадры привели полицейских к общежитию, где и были задержаны подозреваемые, снимавшие там комнату. К несчастью, девочка была уже мертва. Тело с несколькими ножевыми ранениями ублюдки положили в спортивную сумку, намереваясь выкинуть подальше от места преступления.
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Задержанными оказались 44-летний Д. Герасимов и 25-летний В. Беляков. Первый ранее был судим за педофилию и изготовление детской порнографии, причем сидел он из-за Белякова, с которым состоял в "отношениях", когда тому было 15 лет. Герасимов вышел из тюрьмы в марте 2021 года, и любимый его дождался. На допросе извращенцы заявили, что планировали в качестве "подарка" украсть мальчика, но подходящего не нашли.
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Сразу после сообщений о задержании подозреваемых к общежитию стянулись местные жители и начали требовать выдать им этих нелюдей, чтобы совершить самый справедливый суд:
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В отношении задержанных пока завели уголовное дело об убийстве малолетнего. После необходимых экспертиз прибавится как минимум ещё одна тяжкая статья об изнасиловании. Пожизненный срок обоим обеспечен. Но это наказание никак и никогда не загладит их вину.
Место преступления местные жители завалили цветами и мягкими игрушками:
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Вот этого никогда не понимал. В "таком месте" накидали цветов и игрушек. Это вообще жесть -_-
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Заранее большое человеческое спасибо
Правда жизнью это не назовешь.
Такие у зэков на особом положении.
Прикрепляют к ним человека который будет днём и ночью следить чтоб не наложили на себя руки.
Никто не будет пытаться их убить.
А вот ВСЁ остальное,на что только хватит фантазии каторжан им будет предоставляться регулярно и без перерывов на рекламу.
Это хуже смерти - тоесть именно то,что они заслужили.
может вы мне попытаетесь объяснить почему в первый раз зеки не устроили ему ад ?
может потому что администрация зоны или смотрящий за зоной отмашку не дали ? и ходила эта тварь в петушиной стае и радовалась жизни , жопой сигареток да чайку при случае зарабатывала и мечтала как выйдет и изнасилует кого нибудь...
От таких новостей кровь кипит, тем "коровам", мимо которых ей эти твари протащили, отдельный котёл в аду, за неоказание помощи.
А смерть, это слишком просто, слишком легко. Для них это избавление, а не наказание.
Таким упырям вообще ни какого оправдания быть не должно. Только пожизненное.
Решение не применять смертную казнь было принято под давлением Совета Европы. Мораторий был обязательным, но не единственным условием для членства России в Ссовете.
Поблагодарим Брюссель.
Не только его, конечно, но его - в первую очередь.