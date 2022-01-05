В Госдуме отреагировали на убийство 5-летней девочки в Костроме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на резонансное убийство 5-летней девочки в Костроме и сообщил в своем ТГ-канале, что правительство сделает всё, чтобы закон о пожизненном заключении для педофилов был принят уже в январе.





«Но многие убеждены, что и этого недостаточно. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом. Вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН», - написал Володин.





Напомним, вчера днём двое неизвестных похитили пятилетнюю девочку рядом с торговым центром, где её мать работает уборщицей. Ребёнка всю ночь искали полицейские и волонтеры из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Однако найти её смогли лишь на следующий день, просмотрев камеры наружного наблюдения. Видеокадры привели полицейских к общежитию, где и были задержаны подозреваемые, снимавшие там комнату. К несчастью, девочка была уже мертва. Тело с несколькими ножевыми ранениями ублюдки положили в спортивную сумку, намереваясь выкинуть подальше от места преступления.