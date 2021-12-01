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12 провокационных концептов, которые могли сильно поменять внешний облик знаменитых строений

12 провокационных концептов, которые могли сильно поменять внешний облик знаменитых строений (13 фото)

Автор:
01 декабря 2021 08:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   здание   концепт   облик   подборка   строение   фото   
982
13

Только представьте, что известные нам строения начали бы выглядеть именно так!

Демонстрируем вам несколько отверженных концептов известных архитектурных сооружений, которые сильно, а где-то и вовсе радикально отличаются от того, как они выглядят сейчас. Какие-то из этих работ участвовали в строительных конкурсах, но в итоге уступили другим вариантам, а некоторые представляют собой попытку модернизировать уже нечто существующее. Причём тут есть и совсем уж дикие эскизы.

1. Концепт немецкого архитектора Фридриха Гёслинга для берлинского Рейхстага, 1872 год

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2. Проект «Гранд-отель Colosseo» в Риме, спроектированный компанией Superstudio в 1969 году

3. Проект 1936 года, позволяющий заехать на верхнюю часть Эйфелевой башни на автомобиле

4. Один из первоначальных вариантов сиднейского моста Харбор-Бридж

Он показывает, что градостроители могли построить куда более внушительную трёхстороннюю конструкцию. Сам мост был открыт в 1932 году.


5. Мост Золотые Ворота с опреснительной станцией и электростанцией для получения чистой питьевой воды и энергии

Эта идея из 1990-х годов не была реализована из-за слишком большой стоимости проекта.


6. План Карла Фридриха Шинкеля 1834 года для королевского дворца на Афинском Акрополе

7. Изначальный дизайн 1989 года Тайм-Уорнер-центра в Нью-Йорке

Двухбашенный комплекс был построен в 2003 году.


8. Храм Провидения Божия в Варшаве и ещё 5 вариантов того, каким он мог быть

9. Несколько концептов башни Спейс-Нидл в Сиэтле, штат Вашингтон. Конец 1950-х, начало 60-х годов

Башня была построена в 1961 году.


10. Один из вариантов проекта Дворца Мира в Гааге, Нидерланды

Автор Виллем Кромхаут, 1910 год. Дворец был построен в 1913 году.


11. План превращения парижского Пантеона в храм Французской республики, спроектированный Шарлем де Вайи в 1790-х годах

Сам пантеон был основан в 1758 году.


12. Небоскрёб Метрополитан Лайф Норт Тауэр в Нью-Йорке

Планируемая высота небоскрёба — 396 метров. Строительство началось в 1929 году, но башня так и не была построена из-за Великой депрессии. Стоящий рядом небоскрёб Метлайф-тауэр подчёркивает, насколько нынешний вид Метрополитан Лайф Норт Тауэр отличается от запланированного.

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Метки: в мире   здание   концепт   облик   подборка   строение   фото   
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Леонид 55 минут назад
Чёт забыли .....
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Ивлар 57 минут назад
Жаль,что немцы отказались от свое истории и не выбрали готический стиль для рейхстага...
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