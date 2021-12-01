12 провокационных концептов, которые могли сильно поменять внешний облик знаменитых строений

Только представьте, что известные нам строения начали бы выглядеть именно так!
Демонстрируем вам несколько отверженных концептов известных архитектурных сооружений, которые сильно, а где-то и вовсе радикально отличаются от того, как они выглядят сейчас. Какие-то из этих работ участвовали в строительных конкурсах, но в итоге уступили другим вариантам, а некоторые представляют собой попытку модернизировать уже нечто существующее. Причём тут есть и совсем уж дикие эскизы.
1. Концепт немецкого архитектора Фридриха Гёслинга для берлинского Рейхстага, 1872 год
2. Проект «Гранд-отель Colosseo» в Риме, спроектированный компанией Superstudio в 1969 году
3. Проект 1936 года, позволяющий заехать на верхнюю часть Эйфелевой башни на автомобиле
4. Один из первоначальных вариантов сиднейского моста Харбор-Бридж
Он показывает, что градостроители могли построить куда более внушительную трёхстороннюю конструкцию. Сам мост был открыт в 1932 году.
5. Мост Золотые Ворота с опреснительной станцией и электростанцией для получения чистой питьевой воды и энергии
Эта идея из 1990-х годов не была реализована из-за слишком большой стоимости проекта.
6. План Карла Фридриха Шинкеля 1834 года для королевского дворца на Афинском Акрополе
7. Изначальный дизайн 1989 года Тайм-Уорнер-центра в Нью-Йорке
Двухбашенный комплекс был построен в 2003 году.
8. Храм Провидения Божия в Варшаве и ещё 5 вариантов того, каким он мог быть
9. Несколько концептов башни Спейс-Нидл в Сиэтле, штат Вашингтон. Конец 1950-х, начало 60-х годов
Башня была построена в 1961 году.
10. Один из вариантов проекта Дворца Мира в Гааге, Нидерланды
Автор Виллем Кромхаут, 1910 год. Дворец был построен в 1913 году.
11. План превращения парижского Пантеона в храм Французской республики, спроектированный Шарлем де Вайи в 1790-х годах
Сам пантеон был основан в 1758 году.
12. Небоскрёб Метрополитан Лайф Норт Тауэр в Нью-Йорке
Планируемая высота небоскрёба — 396 метров. Строительство началось в 1929 году, но башня так и не была построена из-за Великой депрессии. Стоящий рядом небоскрёб Метлайф-тауэр подчёркивает, насколько нынешний вид Метрополитан Лайф Норт Тауэр отличается от запланированного.
Источник:
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