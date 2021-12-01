12 провокационных концептов, которые могли сильно поменять внешний облик знаменитых строений

Демонстрируем вам несколько отверженных концептов известных архитектурных сооружений, которые сильно, а где-то и вовсе радикально отличаются от того, как они выглядят сейчас. Какие-то из этих работ участвовали в строительных конкурсах, но в итоге уступили другим вариантам, а некоторые представляют собой попытку модернизировать уже нечто существующее. Причём тут есть и совсем уж дикие эскизы.

1. Концепт немецкого архитектора Фридриха Гёслинга для берлинского Рейхстага, 1872 год