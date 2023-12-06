Президент Казахстана Токаев забил необычный гол в ворота

Отмечается, что видео заснято во время посещения Токаева спортивного комплекса в селе Саржансай в Актюбинской области. Во время встречи с юными спортсменами президент Казахстана отметил важность занятий спортом для полноценного развития личности, после чего, собственно, продемонстрировал собственные навыки игры в мини-футбол, которые теперь активно высмеивают обсуждают в сети.

Добавим, что сборная Казахстана по футболу в марте следующего года проведёт стыковой матч с Грецией за выход в финальную часть чемпионата Европы.