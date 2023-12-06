Президент Казахстана Токаев забил необычный гол в ворота

Он вколотил мяч в ворота настолько виртуозно, что тот поменял свой цвет.
В сети завирусилось видео из официального Telegram-канала президента Казахстана, на кадрах которого Касым-Жомарт Токаев демонстрирует профессиональные навыки футболиста.
Судя по ролику, вратарь ничего не смог сделать с таким "плотным" ударом, который едва пробил сетку футбольных ворот и находящуюся за ним стену. Но есть, как говорится нюанс. Пользователи сети обратили внимание, что в ворота влетел какой-то слишком яркий мяч, сильно отличающийся от "президентского".
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Отмечается, что видео заснято во время посещения Токаева спортивного комплекса в селе Саржансай в Актюбинской области. Во время встречи с юными спортсменами президент Казахстана отметил важность занятий спортом для полноценного развития личности, после чего, собственно, продемонстрировал собственные навыки игры в мини-футбол, которые теперь активно
высмеивают обсуждают в сети.
Добавим, что сборная Казахстана по футболу в марте следующего года проведёт стыковой матч с Грецией за выход в финальную часть чемпионата Европы.
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Миль пардон, мож я тут не в тему... А с какого боку Казахстан к Европе? А на первенстве Африки они там чё, выступать не собираются? Географию отменили? Или теперь уже и "Казахстан - цэ Эуропа"? Или Земля теперь имеет форму чемодана?
Простите, футбол...
Хотя...
А в чем отличие для него?