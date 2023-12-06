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Президент Казахстана Токаев забил необычный гол в ворота

Президент Казахстана Токаев забил необычный гол в ворота

Автор:
06 декабря 2023 20:28
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Казахстан   Касым-Жомарт Токаев   Президент   курьёз   мини-футбол   монтаж   спорткомплекс   
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Он вколотил мяч в ворота настолько виртуозно, что тот поменял свой цвет.

В сети завирусилось видео из официального Telegram-канала президента Казахстана, на кадрах которого Касым-Жомарт Токаев демонстрирует профессиональные навыки футболиста.


Судя по ролику, вратарь ничего не смог сделать с таким "плотным" ударом, который едва пробил сетку футбольных ворот и находящуюся за ним стену. Но есть, как говорится нюанс. Пользователи сети обратили внимание, что в ворота влетел какой-то слишком яркий мяч, сильно отличающийся от "президентского".

Отмечается, что видео заснято во время посещения Токаева спортивного комплекса в селе Саржансай в Актюбинской области. Во время встречи с юными спортсменами президент Казахстана отметил важность занятий спортом для полноценного развития личности, после чего, собственно, продемонстрировал собственные навыки игры в мини-футбол, которые теперь активно высмеивают обсуждают в сети.


Добавим, что сборная Казахстана по футболу в марте следующего года проведёт стыковой матч с Грецией за выход в финальную часть чемпионата Европы.

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Метки: Видео   Казахстан   Касым-Жомарт Токаев   Президент   курьёз   мини-футбол   монтаж   спорткомплекс   
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8  комментариев
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7k
Allmaster 46 минут назад
До чего там идиоты а? Такую простую логику не могут нормально подать. Или специально выставляют токаева как мудака? ))
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2k
grigorenko vladislav 2 минуты назад
"...сборная Казахстана по футболу в марте следующего года проведёт стыковой матч с Грецией за выход в финальную часть чемпионата Европы."
Миль пардон, мож я тут не в тему... А с какого боку Казахстан к Европе? А на первенстве Африки они там чё, выступать не собираются? Географию отменили? Или теперь уже и "Казахстан - цэ Эуропа"? Или Земля теперь имеет форму чемодана?
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1k
РАТНИК 12 минут назад
Если казахи , украинцы , грузины забудут русский язык , то они не приедут жить в Россию - пусть продолжают забывать язык - нехай шастать у нас русофобам.
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171
Александра С 14 минут назад
Такой хоккей нам не нужен...
Простите, футбол...
Хотя...
А в чем отличие для него?
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7k
Андрей Крылов 22 минуты назад
Слабак! Президенты Тркмении в разы круче! Причём все. Особенно нынешний. Но и прошлые были "парнубки моторные". :)
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9k
sedoisever 36 минут назад
Господи... Докопались до символического удара. Он пенальти на ЧМ бил? А до рубильников, которые ничего не включают на запусках всяких турбин, ГРЭС, заводов и пр. пошто не докапываетесь?
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16k
GROMOZEKA 58 минут назад
Кильды бельды, мячик в ворота забильды
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12k
Владимир Час назад
Казахская магия, "казы казы кумыс"
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