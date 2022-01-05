"Включила режим бессмертия": в Красноярске пенсионерка прошла на красный, спровоцировав ДТП

Старушка включила режим бессмертия и без опаски шпарила по проезжей части на красный сигнал светофора. Бабуля чудом осталась жива - прямо перед её носом пронеслась легковушка. Водитель пытался затормозить и занесло. Он врезался в столб.

К счастью, никто не пострадал. Бабуля просто прошла мимо и на следующем пешеходном переходе она перебежала дорогу на очередной красный сигнал. После этого она просто ушла в закат. Водитель отделался испугом, а вот автомобилю требуется починка.