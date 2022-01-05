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"Включила режим бессмертия": в Красноярске пенсионерка прошла на красный, спровоцировав ДТП

"Включила режим бессмертия": в Красноярске пенсионерка прошла на красный, спровоцировав ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2022 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: авария   дтп   интересное   красноярск   красный свет   пенсионерка   фото   
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Бабуля в Красноярске как ни в чём не бывало перешла через дорогу на красный. Старушка невозмутимо топала по проезжей части, не обращая внимания на проезжающие мимо автомобили. Водитель легковушки пытался затормозить и только чудом не сбил бабулю.

Старушка включила режим бессмертия и без опаски шпарила по проезжей части на красный сигнал светофора. Бабуля чудом осталась жива - прямо перед её носом пронеслась легковушка. Водитель пытался затормозить и занесло. Он врезался в столб.

К счастью, никто не пострадал. Бабуля просто прошла мимо и на следующем пешеходном переходе она перебежала дорогу на очередной красный сигнал. После этого она просто ушла в закат. Водитель отделался испугом, а вот автомобилю требуется починка.

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Метки: авария   дтп   интересное   красноярск   красный свет   пенсионерка   фото   
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23  комментария
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10k
Кыся Час назад
Вот таких надо находить и показательно наказывать. Взыскивать ущерб, штраф по полной влепить, а если водитель пострадал, то и срок дать, хотя бы условный. С освещением в прессе. Чтоб другие мозг включали.
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597
Tigerclaw Ω 8 минут назад
Бабка борец с системой )))
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197
Сервис Приемка 21 минуту назад
навеяло:
Ссылка youtu.be
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197
Сервис Приемка 19 минут назад
пысы: бабку найти и покарать.
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476
Алексей Полчаса назад
IDDQD
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810
banzai 49 минут назад
Всегда порожаюсь таким бабкам!!! Такое впечатление, что они из металла сделаны...ходят как роботозомби через дорогу...
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
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19k
sanchesS80 Час назад
Режим бессмертия включил горе лётчик, когда разгонялся в городе по льду.
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476
Алексей sanchesS80 Полчаса назад
Он тупой. Нужно было жать IDCLIP и пиликать дальше за текстуры.
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722
svarog19692007 Час назад
Вот хоть и сам уже в годах , но с каждым таким случаем , все больше убеждаюсь , старость - не есть - мудрость.
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103
nikokuc Час назад
Кошолка [мат] !
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1k
Никита Сергеевич Час назад
Бабку не оправдываю, но еще раз убеждаюсь, что лучше сбавить скорость перед перекрестком или пешеходным, во избежание таких очень неприятных происшествий.
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1k
Руслан Новак Час назад
Старая падла.
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5k
Максим Час назад
Если найти старую пи-ду, то вполне можно вменить иск на возмещение. Мозгов не прибавит, да и денег много не получишь, но урок будет. Что бы потом скулить как не уважают "почтенную старость".
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