"Включила режим бессмертия": в Красноярске пенсионерка прошла на красный, спровоцировав ДТП

Бабуля в Красноярске как ни в чём не бывало перешла через дорогу на красный. Старушка невозмутимо топала по проезжей части, не обращая внимания на проезжающие мимо автомобили. Водитель легковушки пытался затормозить и только чудом не сбил бабулю.
Старушка включила режим бессмертия и без опаски шпарила по проезжей части на красный сигнал светофора. Бабуля чудом осталась жива - прямо перед её носом пронеслась легковушка. Водитель пытался затормозить и занесло. Он врезался в столб.
К счастью, никто не пострадал. Бабуля просто прошла мимо и на следующем пешеходном переходе она перебежала дорогу на очередной красный сигнал. После этого она просто ушла в закат. Водитель отделался испугом, а вот автомобилю требуется починка.
Источник:
Источник:
- Администрация Омска предложила пенсионерке переехать из бочки, а блогеры решили купить ей квартиру
- В Алтайском крае поезд несколько километров тащил легковушку
- Эдвард Бил признался, что у него закончились деньги на выплаты пострадавшим
- ДТП более чем вековой давности: какими они были?
- Пьяный участковый под Арзамасом врезался в трактор и сбежал, бросив пострадавшую пассажирку
Понравилось34
Конституционный суд ещё в 12 году давал разъяснения, что при вине пешехода, с него можно взыскать ущерб. Или Вы ставите себя выше?
Знаете, удивляет обилие людей, далекий от юриспруденции, но обязательно знающих ответы на все.