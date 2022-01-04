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Без фильтров. Любительская фотография 50-х и 60-х годов прошлого века 2 ч

Без фильтров. Любительская фотография 50-х и 60-х годов прошлого века 2 ч (51 фото)

Автор:
04 января 2022 22:21
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
558
51
Просто интересные фотографии.
Приятного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
История... Жизнь..
Которую, пока есть такие фотографии, не зачеркнуть. Спасибо.
.
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865
Борис Час назад
Фильтры здесь использовались. Только не фотошоповские, а оптические.
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1k
Viktor 2 часа назад
Вот нормальный заголовок - Любительская фотография - а то пишут дебилы всякие - атмосферные фотографии . Нет плять , вакумные на куй .
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