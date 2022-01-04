Без фильтров. Любительская фотография 50-х и 60-х годов прошлого века 2 ч

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Просто интересные фотографии.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Архив Ивана Петровича Второва
Петр Петрович Второв и Николай Николаевич Дроздов (справа) в пригороде Алма-Аты в Казахстане. 1963 год. Неизвестный автор.
Петр Петрович Второв и Николай Николаевич Дроздов (справа) в пригороде Алма-Аты в Казахстане. 1963 год. Неизвестный автор.
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3.
Архив Владимира Александровича Карлова
«Комсомольская песня». 31 декабря 1955 года. Неизвестный автор.
«Комсомольская песня». 31 декабря 1955 года. Неизвестный автор.
4.
Архив Владимира Александровича Карлова
Геолог Владимир Фараджев в своей палатке раскладывает пасьянс. 1955–1958 годы. Неизвестный автор.
Геолог Владимир Фараджев в своей палатке раскладывает пасьянс. 1955–1958 годы. Неизвестный автор.
5.
Архив Владимира Александровича Карлова
Геолог Владимир Фараджев в своей палатке с овчаркой. 1955–1958 годы. Фотограф Нинель Афанасьева.
Геолог Владимир Фараджев в своей палатке с овчаркой. 1955–1958 годы. Фотограф Нинель Афанасьева.
9.
Архив Владимира Александровича Карлова
Советский геолог Елена Жукова в Китае с детенышем сайгака. 1956 год. Фотограф Владимир Фараджев.
Советский геолог Елена Жукова в Китае с детенышем сайгака. 1956 год. Фотограф Владимир Фараджев.
10.
Архив Владимира Александровича Карлова
Советские геологи Нинель Афанасьева и Елена Жукова в Китае играют с птенцами хищной птицы. 1956 год. Фотограф Владимир Фараджев.
Советские геологи Нинель Афанасьева и Елена Жукова в Китае играют с птенцами хищной птицы. 1956 год. Фотограф Владимир Фараджев.
12.
Архив Владимира Александровича Карлова
Семейный автопортрет у зеркала. 1957–1962 годы. Фотограф Лидия Дорошкевич.
Семейный автопортрет у зеркала. 1957–1962 годы. Фотограф Лидия Дорошкевич.
13.
Делегация из Италии во время проведения фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве. Неизвестный автор.
17.
Архив Ивана Петровича Второва
Николай Дроздов в экспедиции. 1958–1959 годы. Фотограф Петр Второв.
Николай Дроздов в экспедиции. 1958–1959 годы. Фотограф Петр Второв.
28.
«Праздник в городе К». 1 мая 1962 года. Фотограф Виктор Бровцин.
Кировская обл., г. Кирово-Чепецк.
Кировская обл., г. Кирово-Чепецк.
33.
Я с папой. 1963 год. Неизвестный автор. Из архива Татьяна Анатольевна Глазуновой (Старокожевой).
35.
Архив Ольги Александровны Мартыновой
Девочка Оля в городском парке. 1 июня 1963 года. Фотограф Евгений Тимошаров.
Девочка Оля в городском парке. 1 июня 1963 года. Фотограф Евгений Тимошаров.
39.
Архив Владимира Александровича Карлова
Вова Карлов в парке на прогулке. 1 мая 1964 – 20 октября 1964 года. Неизвестный автор.
Вова Карлов в парке на прогулке. 1 мая 1964 – 20 октября 1964 года. Неизвестный автор.
43.
Архив Инны Бальзиной
Отдых на природе. 15 мая 1965 – 10 сентября 1967 года. Фотограф Александр Бальзин.
Отдых на природе. 15 мая 1965 – 10 сентября 1967 года. Фотограф Александр Бальзин.
51.
Архив Натальи Береговой
Счастливое детство. 1967 год. Фотограф Владимир Иванец.
Если понравилось, первая часть здесь: Без фильтров. Любительская фотография 50-х и 60-х годов прошлого века
Счастливое детство. 1967 год. Фотограф Владимир Иванец.
Если понравилось, первая часть здесь: Без фильтров. Любительская фотография 50-х и 60-х годов прошлого века
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Которую, пока есть такие фотографии, не зачеркнуть. Спасибо.
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