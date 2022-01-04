Топ-5 самых хитрых и дерзких ограблений банков

Вопреки голливудским картинам про преступников-интеллектуалов, преступники редко обладают умом и сообразительностью, чтобы придумать изощрённый план и уйти с награбленным незамеченными. Но тем не менее исключения из правил всё же существуют.
Подавляющее большинство современных ограблений банков ничем не отличаются от таких же преступлений столетней давности - вооруженные люди в масках вламываются в здание, угрожая оружием забирают мешки с деньгами и, если повезёт, успевают немного пожить в свою удовольствие. Но это большая редкость, обычно их ловят в течении пары недель. Еще большая редкость - это хитроумное ограбление с использованием умственных способностей, с чем, как вы понимаете, у среднестатистического преступника большие проблемы.
Тем не менее есть "удачные" примеры, когда грабители пользовались и головой, и современными технологиями, и им даже удавалось облапошить банки и полицию.
Вопреки расхожему мнению об огромном количестве мошенничеств с активами в банках посредством обхода цифровых преград в виде шифрования и паролей - это не так. Одним из самых громких преступлений в этой сфере стало жульничество Стенли Рифкина. 32-летний сотрудник консалтингового агентства в Калифорнии так и не дождался воплощения своей американской мечты и решил её приблизить. Обслуживая компьютеры одного из банков в Лос-Анджелесе ушлый айтишник хакнул систему безопасности и запомнил пароль, который был записан на доске фломастером.
Через некоторое время он позвонил в банк, представившись уважаемым клиентом Майлом Хансеном и попросил банкиров перевести 10 миллионов на счёт трастового фонда в Нью-Йорке. Но поскольку, Рифкин взломал систему безопасности и назвал сотрудникам мастер-код, который менялся каждый день, то вопросов ни у кого не возникло и деньги успешно утекли в карман "хакера".
Руководство банка спохватилось лишь через несколько недель, но отменить операцию и вернуть деньги уже было невозможно. Предприимчивый Рифкин уже прикупил на 8 миллионов долларов вывезенные из СССР бриллианты. Но еще через некоторое время погорел на их реализации.
Классическая история с профессиональным ограблением банка по-тихому отлично показана в знаменитом польском кинофильме "Ва-банк". Первый таким способом воспользовался американец Лесли. Именно он придумал и спланировал способ, которым пользуются профессиональные воры до сих пор.
Притворившись клиентом банка, Лесли изучил, зарисовал план банка, а затем создал муляж банковского хранилища, где полной темноте заставлял членов преступной команды практиковаться во вскрытии такой же модели сейфа, как и в банке.
Ограбления банков для Лесли было не более чем хобби. Наверное поэтому его ни разу не задержали. Любителя нахлобучить банкиров в 1884 году пристрелили члены конкурирующей с ним банды бутлегеров.
В 60-70-х годах у преступников появилась новая мода - подкопы под банки. Грабители пользовались либо канализацией, либо снимали домик в непосредственной близости от банка и копали подземный ход к его хранилищу. Когда грабители добирались до заветной стены, которая, разумеется, была бронированной, то использовали либо аргоновую сварку, либо динамит.
Одному из таких преступлений, которое стало в Британии городской легендой, поскольку до сих пор неизвестно, задержали ли грабителей, посвящен фильм "Ограбление на Бейкер-Стрит" с Джейсоном Стэтхемом в главной роли.
Преступники арендовали соседний с банком магазин, прокопали тоннель, взорвали сейф и утащили 1,5 миллиона фунтов наличными и драгоценности на такую же сумму
Самое неординарное ограбление в нашем списке. В августе 2003 года доставщика пиццы из Пенсильвании заставили нацепить на шею массивный "ошейник" с имитацией взрывного устройства и ограбить банк. После чего прийти в полицию и заявить, что на него накинулись трое негров, закрепили на шее бомбу и заставили выполнить их указания. За участие в деле доставщику пиццы полагалась доля. Весьма печальная, как оказалось впоследствии.
Помимо ошейника мужчину по имени Брайан снабдили дробовиком, искусно замаскированным под трость. Подойдя к сотруднице банка, мужчина протянул ей записку с требованием выдать ему 250 тысяч долларов. Таких денег оперативно собрать не удалось, и Брайан покинул банк лишь с восемью тысячами. Мужчина отправился к недалеко расположенной закусочной, где подобрал записку от своих "подельников" с дальнейшими указаниями, затем сел в машину и выехал на шоссе. На одной из парковок его задержали полицейские.
Брайана заковали в наручники и посадили на асфальт. Мужчина умолял полицейских снять с него ошейник, хотя и сам не был уверен, есть ли в ней взрывчатка. Копы не стали перекрывать дорогу, и вызванные на место задержания взрывотехники застряли в пробке. Бомба оказалась настоящей - часовой механизм сработал до приезда специалистов.
В 2018 году Netflix выпустил документальный фильм "Злой гений", в котором предоставлена наиболее правдоподобная версия ограбления. Долгие годы детали преступления были скрыты от общественности и сотрудники ФБС совместно с полицейскими не могли понять, с чем имеют дело.
Сейчас все более-менее понятно. Работник пиццерии оказался, скорее, жертвой. В его автомобиле нашли несколько записок с инструкциями, выполняя которые, Брайан получал дополнительное время, а в конце маршрута бомба обезвреживалась. Однако следственный эксперимент показал, что даже при самых удачных обстоятельствах несчастный Брайан не успевал проделать весь маршрут.
Участники ограбления, разумеется, неграми не были. Проститутку, психически нездоровую женщину, скрывающегося преступника и престарелого еврея из богатой семьи, осудили на сроки, близкие к пожизненным. Последний, правда, суда не дождался и умер своей смертью.
В Скандинавии тоже есть свои народные "герои". Шайка жуликов совершила крайне дерзкий налёт на банк в Стокгольме. Причем слово "налёт" следует понимать в буквальном смысле - они посадили угнанный вертолет прямиком на крышу банка.
Пуленепробиваемое стекло на крыше они разбили кувалдой и забросили внутрь банка несколько зажигательных бомб. После чего работали датчики, которые в целях обеспечения эвакуации разблокировали в здании все двери.
Преступники вломились в сейфовую комнату, набили деньгами сумки и скрылись на том же вертолёте. В тот же день полицейские найдут его за городом, а через три недели отыщут и грабителей.
Источник:
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