Топ-5 самых хитрых и дерзких ограблений банков

Вопреки расхожему мнению об огромном количестве мошенничеств с активами в банках посредством обхода цифровых преград в виде шифрования и паролей - это не так. Одним из самых громких преступлений в этой сфере стало жульничество Стенли Рифкина. 32-летний сотрудник консалтингового агентства в Калифорнии так и не дождался воплощения своей американской мечты и решил её приблизить. Обслуживая компьютеры одного из банков в Лос-Анджелесе ушлый айтишник хакнул систему безопасности и запомнил пароль, который был записан на доске фломастером.





Через некоторое время он позвонил в банк, представившись уважаемым клиентом Майлом Хансеном и попросил банкиров перевести 10 миллионов на счёт трастового фонда в Нью-Йорке. Но поскольку, Рифкин взломал систему безопасности и назвал сотрудникам мастер-код, который менялся каждый день, то вопросов ни у кого не возникло и деньги успешно утекли в карман "хакера".





Руководство банка спохватилось лишь через несколько недель, но отменить операцию и вернуть деньги уже было невозможно. Предприимчивый Рифкин уже прикупил на 8 миллионов долларов вывезенные из СССР бриллианты. Но еще через некоторое время погорел на их реализации.