В Новосибирске родственница случайно обнаружила у 80-летней старушки целый арсенал оружия

Женщина решила помочь сделать 80-летней бабуле ремонт. Внезапно в кладовке она обнаружила обувные коробки, в которых было оружие. Об этом сообщает «NGS.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Я о существовании этой коробки вообще не знала. Я вчера вскрыла всё это дело и просто была в ужасе. Там были пистолеты в кобуре, наручники, много проводов, взрывчатка… Я до сих пор в шоке. В полиции говорят: «О, это вообще ужас! Дом мог взлететь на воздух», — рассказала корреспонденту НГС родственница владелицы квартиры.