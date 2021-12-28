В Новосибирске родственница случайно обнаружила у 80-летней старушки целый арсенал оружия

В Сибири родственница решила помочь 80-летней бабушке сделать ремонт и внезапно наткнулась на арсенал в обувных коробках. Там были пистолеты, патроны, наручники и даже гранаты.
Женщина решила помочь сделать 80-летней бабуле ремонт. Внезапно в кладовке она обнаружила обувные коробки, в которых было оружие. Об этом сообщает «NGS.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Я о существовании этой коробки вообще не знала. Я вчера вскрыла всё это дело и просто была в ужасе. Там были пистолеты в кобуре, наручники, много проводов, взрывчатка… Я до сих пор в шоке. В полиции говорят: «О, это вообще ужас! Дом мог взлететь на воздух», — рассказала корреспонденту НГС родственница владелицы квартиры.
Женщина тут же сообщила о находке в полицию. Полицейские установили, что в квартире находились боевой пистолет Макарова 1988 года выпуска, два газовых пистолета 9-го калибра — Walther и МЕ-9РР, более двухсот патронов к разным пистолетам и 20 электродетонаторов мгновенного действия, изготовленные промышленным способом. Полицейские задержали сына бабули, но тут же отпустили по состоянию здоровья. Возбуждено уголовное дело. Теперь следователям предстоит узнать, откуда у бабули и её сына столько оружия.
Источник:
- В первую ночь локдауна бармен избил полицейского, зашедшего в бар с проверкой
- Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга
- 20 интересных вещиц, которые люди нашли во время ремонта старых домов
- Казахстанские полицейские заявили, что Алексей Котов работал на фермера добровольно и не был рабом
- Следователь шантажировал профессора фотографиями с домашней вечеринки
Понравилось26
"В полиции говорят: «О, это вообще ужас! Дом мог взлететь на воздух»"
Внимание вопрос: С какого ...уя, дом мог взлететь на воздух? В полиции работают дегенераты? Или решили бабку застращать?
-------
дом мог взлететь на воздух от такого пи*дежа, ага
"... а в глубине кармана - патроны от нагана
и карта укреплений Советской стороны".
наган, пулемет, патронташ... (с)