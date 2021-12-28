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В Новосибирске родственница случайно обнаружила у 80-летней старушки целый арсенал оружия

В Новосибирске родственница случайно обнаружила у 80-летней старушки целый арсенал оружия (2 фото)

Автор:
28 декабря 2021 12:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   бабуля   интересное   находка   оружие   полиция   фото   
1785
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В Сибири родственница решила помочь 80-летней бабушке сделать ремонт и внезапно наткнулась на арсенал в обувных коробках. Там были пистолеты, патроны, наручники и даже гранаты.

Женщина решила помочь сделать 80-летней бабуле ремонт. Внезапно в кладовке она обнаружила обувные коробки, в которых было оружие. Об этом сообщает «NGS.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Я о существовании этой коробки вообще не знала. Я вчера вскрыла всё это дело и просто была в ужасе. Там были пистолеты в кобуре, наручники, много проводов, взрывчатка… Я до сих пор в шоке. В полиции говорят: «О, это вообще ужас! Дом мог взлететь на воздух», — рассказала корреспонденту НГС родственница владелицы квартиры.

Женщина тут же сообщила о находке в полицию. Полицейские установили, что в квартире находились боевой пистолет Макарова 1988 года выпуска, два газовых пистолета 9-го калибра — Walther и МЕ-9РР, более двухсот патронов к разным пистолетам и 20 электродетонаторов мгновенного действия, изготовленные промышленным способом. Полицейские задержали сына бабули, но тут же отпустили по состоянию здоровья. Возбуждено уголовное дело. Теперь следователям предстоит узнать, откуда у бабули и её сына столько оружия.

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Метки: Новосибирск   бабуля   интересное   находка   оружие   полиция   фото   
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26k
Vazari 49 минут назад
"в квартире находились боевой пистолет Макарова 1988 года выпуска, два газовых пистолета 9-го калибра Walther и МЕ-9РР, более двухсот патронов к разным пистолетам и 20 электродетонаторов мгновенного действия, изготовленные промышленным способом."

"В полиции говорят: «О, это вообще ужас! Дом мог взлететь на воздух»"

Внимание вопрос: С какого ...уя, дом мог взлететь на воздух? В полиции работают дегенераты? Или решили бабку застращать?
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6k
Александр Зотов 2 минуты назад
Полицейские установили, что в квартире находились боевой пистолет Макарова 1988 года выпуска, два газовых пистолета 9-го калибра Walther и МЕ-9РР, более двухсот патронов к разным пистолетам и 20 электродетонаторов мгновенного действия, изготовленные промышленным способом.
-------
дом мог взлететь на воздух от такого пи*дежа, ага
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511
Sergei Propisnov 10 минут назад
Не родственница это, а сука тупорылая гнида.
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1k
Соко Асахара 16 минут назад
Песенка про Пуговку вспомнилась:
"... а в глубине кармана - патроны от нагана
и карта укреплений Советской стороны".
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27
Thomsen Полчаса назад
Арсенал Отрядов Путина нашли??

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27
Thomsen Крайт 9 минут назад
Ты вообще кто, [мат]? На 42К очком наторговал, плесень подзалупная? Нах*й пошёл.
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2k
Игорь Полчаса назад
дама сдавала в багаж
наган, пулемет, патронташ... (с)
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928
Игорь Меншиков Полчаса назад
На куй таких родственников, держаться подальше от таких. От небольшого арсенала и я б не отказалался

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68
Алексей 37 минут назад
Родственница на старости лет подложила бабуле подлянку. Вывезла бы в лес и закопала,если так уж испугалась. При нынешней власти бабуле быстро 37ой год напомнят.
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4k
Белый 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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791
yura stenokardin 44 минуты назад
Ну и родственники пошли... Может бабка в МФЦ собиралась, или в поликлинике за очередью следить...
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217
Трям 46 минут назад
Пост в стиле желтой журнашлюхи.
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