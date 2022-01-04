15 пасхалок и скрытых посланий от производителей товаров

На всех нас порой накатывает любопытство, которое заставляет внезапно сделать что-то не самое предсказуемое. И этим с успехом пользуются некоторые дизайнеры, которые, работая над проектом, решают вознаградить чей-то интерес и оставляют скрытые сообщения там, куда некоторые и не подумают заглянуть! Это может быть обратная сторона этикетки, ярлычок одежды, изнаночная сторона игрушки… И это далеко не всё!

Сюрприз! Появились неожиданные лица