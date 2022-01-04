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15 пасхалок и скрытых посланий от производителей товаров

15 пасхалок и скрытых посланий от производителей товаров (16 фото)

Автор:
04 января 2022 09:10
Метки: интересно   пасхалка   подборка   послание   продукция   товары   
1804
16

Некоторые находчивыми производители любят порадовать покупателей скрытыми сообщениями и всевозможными пасхалками на своей продукции. Предлагаю вам посмотреть на любопытные скрытые послания на различных товарах.

На всех нас порой накатывает любопытство, которое заставляет внезапно сделать что-то не самое предсказуемое. И этим с успехом пользуются некоторые дизайнеры, которые, работая над проектом, решают вознаградить чей-то интерес и оставляют скрытые сообщения там, куда некоторые и не подумают заглянуть! Это может быть обратная сторона этикетки, ярлычок одежды, изнаночная сторона игрушки… И это далеко не всё!

Сюрприз! Появились неожиданные лица

×
×

Когда любопытство вознаградилось


Надпись на упаковке: «А ты любопытный, ты мне нравишься».

Пачка сообщает: «перестань смотреть на мой низ»


На моём новом джипе написано «песок, снег, реки, скалы» азбукой Морзе


Обнаружила надпись на дужке: «Мальчики проявляют внимание к девочкам в очках»


Снял этикетку с упаковки лапши, а там


Этикетка сообщает, что только настоящие самураи отделяют бумагу от пластика и отправляют их на переработку.

Со мной поздоровался йогурт


Внутри упаковки с кофе пряталась карта


Нашёл пару кроссовок, на подошве которых шрифтом Брайля написаны имена дочерей баскетболиста Коби Брайнта


Собака разорвала игрушку, и на изнанке написано, что игрушку пора уже выкинуть


Под обложкой ежедневника прячется надпись «я тебя вижу»


Друг купил рубашку, и на ярлычке написано сообщение


Надпись: «Не позволяй никому вешать на тебя ярлыки».

Под крышкой бутылки вполне подбадривающее «вы прекрасны!»


Прячущийся ленивец признаётся, что всё это время обнимал ваш палец


В кармане платья приятность для вашей самооценки: «Ты сегодня прелестно выглядишь»


А вам когда-нибудь попадались такие неожиданные сообщения?

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Метки: интересно   пасхалка   подборка   послание   продукция   товары   
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