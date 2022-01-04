15 пасхалок и скрытых посланий от производителей товаров

Некоторые находчивыми производители любят порадовать покупателей скрытыми сообщениями и всевозможными пасхалками на своей продукции. Предлагаю вам посмотреть на любопытные скрытые послания на различных товарах.
На всех нас порой накатывает любопытство, которое заставляет внезапно сделать что-то не самое предсказуемое. И этим с успехом пользуются некоторые дизайнеры, которые, работая над проектом, решают вознаградить чей-то интерес и оставляют скрытые сообщения там, куда некоторые и не подумают заглянуть! Это может быть обратная сторона этикетки, ярлычок одежды, изнаночная сторона игрушки… И это далеко не всё!
Сюрприз! Появились неожиданные лица
Когда любопытство вознаградилось
Надпись на упаковке: «А ты любопытный, ты мне нравишься».
Пачка сообщает: «перестань смотреть на мой низ»
На моём новом джипе написано «песок, снег, реки, скалы» азбукой Морзе
Обнаружила надпись на дужке: «Мальчики проявляют внимание к девочкам в очках»
Снял этикетку с упаковки лапши, а там
Этикетка сообщает, что только настоящие самураи отделяют бумагу от пластика и отправляют их на переработку.
Со мной поздоровался йогурт
Внутри упаковки с кофе пряталась карта
Нашёл пару кроссовок, на подошве которых шрифтом Брайля написаны имена дочерей баскетболиста Коби Брайнта
Собака разорвала игрушку, и на изнанке написано, что игрушку пора уже выкинуть
Под обложкой ежедневника прячется надпись «я тебя вижу»
Друг купил рубашку, и на ярлычке написано сообщение
Надпись: «Не позволяй никому вешать на тебя ярлыки».
Под крышкой бутылки вполне подбадривающее «вы прекрасны!»
Прячущийся ленивец признаётся, что всё это время обнимал ваш палец
В кармане платья приятность для вашей самооценки: «Ты сегодня прелестно выглядишь»
А вам когда-нибудь попадались такие неожиданные сообщения?
Источник:
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