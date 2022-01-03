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Группа туристов провалилась под лед на озере в Алтайском крае

Группа туристов провалилась под лед на озере в Алтайском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2022 18:43
Сообщество : Жить в России
Метки: алтай   лебеди   лед   озеро   очередь   туристы   
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Они не захотели ждать своей очереди к смотровой площадке и решили пойти в обход.

Озеро Светлое знаменито на всю страну. Это лебединый питомник, куда белокрылые слетаются на зимовку. Чтобы посмотреть на грациозных птиц, надо заплатить всего лишь 50 рублей и дождаться своей очереди.

Но некоторые считают, что ждать - недопустимо. И лезут без очереди, нарушая правила и здравый смысл. Их не останавливает даже угроза провалиться под лед.

Так и случилось с очередной группой нетерпеливых граждан. Он в прямом смысле «пошли по тонкому льду», который их естественно не выдержал. В итоге им пришлось слегка промокнуть.

Утонуть-то они вряд ли могли, но прилично застудились - может хоть это научит их соблюдать правила. Кстати, там даже была какая-то мамаша с маленьким ребенком: могла бы хоть за него побеспокоиться - включить голову и не лезть с ним на лед.

Сам инцидент сняли на коптер: один из туристов зафиксировал инцидент и выложил его в сеть.

Источник:

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Метки: алтай   лебеди   лед   озеро   очередь   туристы   
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23
Exciter Час назад
С детьми , сука совсем ополоумели?
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10k
Сережа 14 минут назад
Если бы они хотя такой толпой не шли.
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396
zenon 19 минут назад
Деньги конечно идут лебедям на пенсию.
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
И так каждую зиму. Чем больше придурков, тем меньше придурков. Что еще тут можно сказать?
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13k
Valiko Полчаса назад
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14k
Hairy. Час назад
Ой, делов то, а в посте прям: война, эпидемия, горный обвал, космоса черные дыры... Высосанная из пальца новость.
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2k
Заряд бодрости Час назад
пора за такое лишать родительских прав
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