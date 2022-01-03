Группа туристов провалилась под лед на озере в Алтайском крае

Озеро Светлое знаменито на всю страну. Это лебединый питомник, куда белокрылые слетаются на зимовку. Чтобы посмотреть на грациозных птиц, надо заплатить всего лишь 50 рублей и дождаться своей очереди.

Но некоторые считают, что ждать - недопустимо. И лезут без очереди, нарушая правила и здравый смысл. Их не останавливает даже угроза провалиться под лед.

Так и случилось с очередной группой нетерпеливых граждан. Он в прямом смысле «пошли по тонкому льду», который их естественно не выдержал. В итоге им пришлось слегка промокнуть.

Утонуть-то они вряд ли могли, но прилично застудились - может хоть это научит их соблюдать правила. Кстати, там даже была какая-то мамаша с маленьким ребенком: могла бы хоть за него побеспокоиться - включить голову и не лезть с ним на лед.

Сам инцидент сняли на коптер: один из туристов зафиксировал инцидент и выложил его в сеть.