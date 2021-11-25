Катание на коньках «по-русски» не на шутку испугало иностранцев

В сети появился ролик с экстремальной поездкой по льду Байкала. Смотрите со звуком!
Похоже на съемку с другой планеты. Особенно когда лед начинает трескаться - прямо звуки из «Звездных войн».
Ice cracking on #Russia's Lake Baikal, the world's deepest lake. pic.twitter.com/H62E8vdY7j— Mick Ross (@mickster) November 24, 2021
Когда до видоса добрались иностранцы они дружно задались вопросом - насколько это опасно? И правда, выглядит как экстрим с риском для жизни. Если человек провалится, то никто его оттуда не вытащит.
Но матерые пользователи их успокоили:
«Этот треск - нормальное явление. Лед трескается из-за внутреннего давления, он расширяется при замерзании ».
«На таком льду можно прыгать. И на машине ездить. Он толще, чем кажется ».
Может и так, конечно. Но все равно дух захватывает).
Источник:
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Мужик в гостях был на Байкале. Идёт такой через озеро по льду, лед трещать начал, он такой зассал, лег и начал ползти и полз долго, пока его Зил не обогнал.
Скользил он вперед на свою беду.
В лицо ему хлопьями бил снегопад,
Он этому даже отчасти был рад.
Когда ж ему путь преградил семафор,
Его обогнув, он ушел на простор.
Можно ездить только по ледовой трассе, которая открывается после Нового года.