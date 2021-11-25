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Катание на коньках «по-русски» не на шутку испугало иностранцев

Катание на коньках «по-русски» не на шутку испугало иностранцев (2 фото)

Автор:
25 ноября 2021 17:46
Сообщество : Жить в России
Метки: байкал   коньки   лед   озеро   опасность   экстрим   
2609
2

В сети появился ролик с экстремальной поездкой по льду Байкала. Смотрите со звуком!

Похоже на съемку с другой планеты. Особенно когда лед начинает трескаться - прямо звуки из «Звездных войн».


Когда до видоса добрались иностранцы они дружно задались вопросом - насколько это опасно? И правда, выглядит как экстрим с риском для жизни. Если человек провалится, то никто его оттуда не вытащит.

Но матерые пользователи их успокоили:


«Этот треск - нормальное явление. Лед трескается из-за внутреннего давления, он расширяется при замерзании ».

«На таком льду можно прыгать. И на машине ездить. Он толще, чем кажется ».


Может и так, конечно. Но все равно дух захватывает).

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Метки: байкал   коньки   лед   озеро   опасность   экстрим   
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8
A.prg Час назад
Баян

Мужик в гостях был на Байкале. Идёт такой через озеро по льду, лед трещать начал, он такой зассал, лег и начал ползти и полз долго, пока его Зил не обогнал.
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3k
Sunny11 Полчаса назад
Хрустя коньками по тонкому льду,
Скользил он вперед на свою беду.
В лицо ему хлопьями бил снегопад,
Он этому даже отчасти был рад.

Когда ж ему путь преградил семафор,
Его обогнув, он ушел на простор.
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1k
Chris Taylor 38 минут назад
почему все надо переводить в "какие русские бесстрашные и крутые"? во всех северных странах, где есть озера и пассажиры с коньками, снимаются такие видео. youtube, есть такой сайт.
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26
Golos 49 минут назад
Вот так иностранцы сцикливые засирают чистейшее в мире озеро принадлежащее России(100% обосрался). Расстрелять 3,14..ров. как вредителей и диверсантов.
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12k
koleos72 Час назад
Дух захватывает, когда ты в школу идёшь и видишь лужу, льдом покрытую. И нужно вперёд всех успеть лёд разломать и при этом не провалится! Риск однако!
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23
Вова Кораблев Час назад
Почему любое видео из твиттера невозможно посмотреть?
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−61
А. А. Час назад
После таких статей идиоты на машинах выезжают на лёд в том числе с детьми, ради сторис. Каждый год тонут тоннами.
Можно ездить только по ледовой трассе, которая открывается после Нового года.
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26
Golos А. А. 52 минуты назад
Ну и похер, мир должен очищаться от придурков.
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848
Hard.NET 2 часа назад
Это не коньки....
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