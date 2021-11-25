Катание на коньках «по-русски» не на шутку испугало иностранцев

Когда до видоса добрались иностранцы они дружно задались вопросом - насколько это опасно? И правда, выглядит как экстрим с риском для жизни. Если человек провалится, то никто его оттуда не вытащит.

Но матерые пользователи их успокоили:

«Этот треск - нормальное явление. Лед трескается из-за внутреннего давления, он расширяется при замерзании ».

«На таком льду можно прыгать. И на машине ездить. Он толще, чем кажется ».

Может и так, конечно. Но все равно дух захватывает).