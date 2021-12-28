В колонию на 4 года — таков приговор горе-матери, истязавшей своих детей

Следователи выяснили: как минимум, весь предыдущий год женщина увлекалась спиртным. Старших дочерей могла выгнать на улицу без верхней одежды. А одну из них, 16-летнюю девушку, стала приучать к распитию спиртного вместе с ее друзьями.



При этом горе-мамаша так не признала своей вины. Но доказательств для суда набралось достаточно. Ко всему прочему, обвинили женщину не только в истязаниях детей и ненадлежащем уходе за ними. Присовокупили и эпизод кражи денег у знакомой.



Помощница прокурора Алтайского края Мария Антошкина рассказала журналистам, что детей пришлось отправить в специализированные детские учреждения. Мать не только осуждена, но и лишена родительских прав.