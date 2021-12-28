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В колонию на 4 года — таков приговор горе-матери, истязавшей своих детей

В колонию на 4 года — таков приговор горе-матери, истязавшей своих детей (2 фото)

Автор:
28 декабря 2021 18:53
Сообщество : Криминал
Метки: алкоголь   алтай   дети   избиения   мать   пособия   приговор   суд   
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В Алтайском крае женщина пропивала все деньги, оставляя восьмерых детей голодными. Да еще и избивала их.
Один из районных судов Алтайского края вынес приговор 35-летней местной жительнице, истязавший своих восьмерых детей. Многодетную мать ждут четыре года колонии. Она пропивала пособия на детей, оставляя малышей и подростков голодными. И била их.

Ситуацию в семье описывает Регнум и другие ведущие СМИ страны. Дети разного возраста, от года до 16, были предоставлены сами себе. Старшие девочки наводили относительный порядок в доме, а мальчишки, за отсутствием дров, собирали валежник и топили печь.
Следователи выяснили: как минимум, весь предыдущий год женщина увлекалась спиртным. Старших дочерей могла выгнать на улицу без верхней одежды. А одну из них, 16-летнюю девушку, стала приучать к распитию спиртного вместе с ее друзьями.

При этом горе-мамаша так не признала своей вины. Но доказательств для суда набралось достаточно. Ко всему прочему, обвинили женщину не только в истязаниях детей и ненадлежащем уходе за ними. Присовокупили и эпизод кражи денег у знакомой.

Помощница прокурора Алтайского края Мария Антошкина рассказала журналистам, что детей пришлось отправить в специализированные детские учреждения. Мать не только осуждена, но и лишена родительских прав.

Источник:

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Метки: алкоголь   алтай   дети   избиения   мать   пособия   приговор   суд   
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8  комментариев
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metrolog 2 часа назад
Посадить мало, такую ещё и стерилизовать надо.
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38k
Лесли 🥰 38 минут назад
Вот некоторые не могут родить, хотя здоровье позволяет и ведут хороший образ жизни. А некоторые без башки плодятся как клопы! Таких стерилизовать надо.
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948
Игорь Меншиков 2 часа назад
Поделом мож на место ей мозги вставят или последние выбьют. А что с той тварью случилось? Которая на мороз 2ух детей выгнала?
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