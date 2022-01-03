В Кривом Роге мужчина забрался на городскую ёлку

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В Кривом Роге в новогоднюю ночь мужчина умудрился забраться на 18-метровую ёлку в центре города. Очевидцы наблюдали за альпинистом, который во время покорения вершины запутался в иллюминации.
Житель Кривого Рога 1 января в час ночи решил покорить городскую ёлку. Он забрался на 18-метровое дерево, путаясь в гирляндах и ёлочных игрушках. До вершины он так и не добрался, и в какой-то момент даже отпустил руки, оказавшись головой вниз.
Очевидцы вызвали спасателей, но мужчина отказался спасаться. Он сам смог спуститься вниз. Ёлка не пострадала.
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