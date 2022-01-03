В Кривом Роге мужчина забрался на городскую ёлку

Житель Кривого Рога 1 января в час ночи решил покорить городскую ёлку. Он забрался на 18-метровое дерево, путаясь в гирляндах и ёлочных игрушках. До вершины он так и не добрался, и в какой-то момент даже отпустил руки, оказавшись головой вниз.