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В Кривом Роге мужчина забрался на городскую ёлку

В Кривом Роге мужчина забрался на городскую ёлку (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2022 11:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 2022   Веселые   Кривой Рог   видео   мужик   новый год   праздники   ёлка   
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В Кривом Роге в новогоднюю ночь мужчина умудрился забраться на 18-метровую ёлку в центре города. Очевидцы наблюдали за альпинистом, который во время покорения вершины запутался в иллюминации.

Житель Кривого Рога 1 января в час ночи решил покорить городскую ёлку. Он забрался на 18-метровое дерево, путаясь в гирляндах и ёлочных игрушках. До вершины он так и не добрался, и в какой-то момент даже отпустил руки, оказавшись головой вниз.

Очевидцы вызвали спасателей, но мужчина отказался спасаться. Он сам смог спуститься вниз. Ёлка не пострадала.

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Метки: 2022   Веселые   Кривой Рог   видео   мужик   новый год   праздники   ёлка   
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8  комментариев
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856
Mixan 58 минут назад
Я до елки не дошел слава Богу ..
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33
Капитан ФСБ 15 секунд назад
Мужчина?Самец гамадрила.наличие ног и рук ещё не обозначают полноценного человека
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5k
Виктор 4 минуты назад
Сбить кирпичом шального , да продолжить праздновать ...
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1k
алексей 10 минут назад
я смотрю у Ярика очень насыщенная жизнь
это ведь тот же , что и "Ярік бачок потік"

Ссылка www.youtube.com
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737
Hallo FreeSpace 10 минут назад
Богата дураками наша страна ...
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449
Киса Кацман Hallo FreeSpace 2 минуты назад
с каких пор поганая Говняндия стала НАШЕЙ страной?
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13k
Владислав Грецов 18 минут назад
по пьяне народ еще и не такие чудеса творит....
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сеньор Леонсио 57 минут назад
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