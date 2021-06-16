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16 кошек и собак, которые сожалеют о своих промахах

16 кошек и собак, которые сожалеют о своих промахах (17 фото)

Автор:
16 июня 2021 08:17
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   подборка   прикол   промах   сожаление   
189
17

Каждый может ошибиться. Многие домашние животные похожи на своих хозяев и тоже совершают разного рода ошибки и промахи, о которых потом сожалеют.

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Метки: в мире   животные   подборка   прикол   промах   сожаление   
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32k
Nefrion 16 минут назад
>>Интересно, кто же из них это сделал?
На прогулке выяснится

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1k
Одынат 15 минут назад
Да ладно, кот и накосячил? Вот он какой.
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