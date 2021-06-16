16 кошек и собак, которые сожалеют о своих промахах

Каждый может ошибиться. Многие домашние животные похожи на своих хозяев и тоже совершают разного рода ошибки и промахи, о которых потом сожалеют.
Домашние питомцы во многом похожи на людей — они так же радуются, обижаются и иногда совершают ошибки разного масштаба, а потом об этом сожалеют! Если уж даже хозяева частенько идут на не слишком обдуманные поступки и действуют импульсивно, зачем ждать другого от любимых котиков и собак? Так что не стоит удивляться, когда ваш пёс снова похищает вкусный бутерброд, а кот застревает где-то между дверью и потолком. Вы только посмотрите на их мордочки — судя по удивлению и сожалению, они честно больше так не будут!
Да, проситься гулять под дождь было плохой идеей
Так и знал, что это ошибкааа!
Кот неделями пытался добраться до верха двери
Сегодня у него наконец-то получилось. Ну и что дальше?!
Когда тебя предупреждали, что на диване прыгать нельзя, но ты не послушал
Порвала коробку и теперь горюет, что ей больше негде лежать!
Так выглядит сильнейший стресс моего пса
Угадайте, кто застрял лапой в круассане, а потом пытался всё исправить с помощью тапка?
Клифф расстроился, что уничтожил новую игрушку за 15 минут
Кстати, это был подарок ему в честь праздника. С днём рождения!
Съел мой сэндвич с беконом и ушёл сожалеть о своём поступке
История о раскаянии в трёх частях
Интересно, кто же из них это сделал?
Моё лицо, когда я пытаюсь извиниться
Когда ты даже в ни чём не виноват, но приходится отдуваться за чужие ошибки
Когда мы отводили его на летнюю стрижку, никто и представить не мог, как мы все будем жалеть.
Это лицо моего кота, который хотел сбежать на улицу и уткнулся прямо в снежную стену
За секунду до падения: даже слишком активное умывание может быть серьёзной ошибкой!
Один наш пёс просунул голову под воротца и застрял, а второй просто пришёл его поддержать
Как говорится, каждый может ошибиться — особенно, если у него лапки!
Источник:
- 18 фотографий предметов, которые похожи на что-то другое
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- 15 случаев, когда работа была сделана под девизом «и так сойдет»
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На прогулке выяснится