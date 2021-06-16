16 кошек и собак, которые сожалеют о своих промахах

Домашние питомцы во многом похожи на людей — они так же радуются, обижаются и иногда совершают ошибки разного масштаба, а потом об этом сожалеют! Если уж даже хозяева частенько идут на не слишком обдуманные поступки и действуют импульсивно, зачем ждать другого от любимых котиков и собак? Так что не стоит удивляться, когда ваш пёс снова похищает вкусный бутерброд, а кот застревает где-то между дверью и потолком. Вы только посмотрите на их мордочки — судя по удивлению и сожалению, они честно больше так не будут!

Да, проситься гулять под дождь было плохой идеей