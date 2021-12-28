Мы с вами свяжемся: пост для тех, кто знает значение аббревиатуры BDSM

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Юмор для взрослых, который оценят настоящие ценители... Если вы понимаете, о чём речь... Осторожно, в посте слишком много намёков и толстого троллинга.
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Маркетинг на грани
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Одно время бдсм прям на пике моды был: и банки, и слоганы, и креативы.
ХЗ с чем это ыло связано: может 50ОС продвигали, может всякие куколды-обоссанцы решили заявить о своих правах и протянуть свой образ жизни, как истино верный (спойлер: не получилось)))