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Мы с вами свяжемся: пост для тех, кто знает значение аббревиатуры BDSM

Мы с вами свяжемся: пост для тех, кто знает значение аббревиатуры BDSM (17 фото)

Автор:
28 декабря 2021 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бдсм   подборка   прикол   странный юмор   юмор для взрослых   
2843
17
Юмор для взрослых, который оценят настоящие ценители... Если вы понимаете, о чём речь... Осторожно, в посте слишком много намёков и толстого троллинга.
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Метки: Юмор   бдсм   подборка   прикол   странный юмор   юмор для взрослых   
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4k
Дмитрий 42 минуты назад
Про воск в церкви улыбнуло...
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2k
Trilik 10 минут назад
Это не наш метод, нам ближе DSBM...хотя как вариант наверное можно и совмещать...
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−2
Александра 10 минут назад
Ну.. такое)
Одно время бдсм прям на пике моды был: и банки, и слоганы, и креативы.
ХЗ с чем это ыло связано: может 50ОС продвигали, может всякие куколды-обоссанцы решили заявить о своих правах и протянуть свой образ жизни, как истино верный (спойлер: не получилось)))
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