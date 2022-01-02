Фильмы, от которых студии отказались из-за их дороговизны

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Есть много причин, по которым фильмы останавливаются на этапе подготовки к съемкам. Две главные - это бюджетные ограничения и конфликт интересов. Фильм со звездным составом или потрясающим сюжетом может превысить предполагаемый бюджет настолько, что студии придется от него отказаться. Такое случалось в практике многих студий. Сегодня вспомним фильмы, которые могли стать блокбастерами, но не были сняты исключительно из-за денег.
"Крестовый поход" ($100 миллионов)
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После успеха фильма "Вспомнить все" легендарный режиссер Пол Верховен и Арнольд Шварценеггер объединились, чтобы создать новый культовый фильм - «Крестовый поход». Он должен был выйти на экраны в 1993-м году и переопределить жанр исторического боевика. Однако в итоге от фильма пришлось отказаться из-за бюджетных ограничений.
Задумка была масштабной. Оскароносный сценарист Уолон Грин написал сценарий, посвященный роли религиозного фанатизма и насилия в истории человечества. В ролях второго плана согласились сняться не последние люди Голливуда - Дженнифер Коннелли, Чарльтон Хестон и Гэри Синиз.
Проблемы возникли на этапе подготовки к съемкам, когда продюсерская компания Carlon Co. Studio поняла, что бюджет фильма превысит $100 миллионов. Компания не была уверена, удастся ли вернуть эту сумму за счет сборов. Поскольку Пол Верховен отказался сократить бюджет, перед командой возникла дилемма. В итоге, продюсеры решили не рисковать. Carlon Co. перешла к фильму с меньшим бюджетом, и производство "Крестового похода" так и не началось.
Задумка была масштабной. Оскароносный сценарист Уолон Грин написал сценарий, посвященный роли религиозного фанатизма и насилия в истории человечества. В ролях второго плана согласились сняться не последние люди Голливуда - Дженнифер Коннелли, Чарльтон Хестон и Гэри Синиз.
Проблемы возникли на этапе подготовки к съемкам, когда продюсерская компания Carlon Co. Studio поняла, что бюджет фильма превысит $100 миллионов. Компания не была уверена, удастся ли вернуть эту сумму за счет сборов. Поскольку Пол Верховен отказался сократить бюджет, перед командой возникла дилемма. В итоге, продюсеры решили не рисковать. Carlon Co. перешла к фильму с меньшим бюджетом, и производство "Крестового похода" так и не началось.
"Орден семерых" ($200 миллионов)
В начале 2012 года студия Disney решила сделать нестандартный римейк классической "Белоснежки" «Белоснежки и семи гномов». Это должен был быть художественный фильм, действие которого происходит в Гонконге XIX века. Амбициозный проект «Орден семи» с Сиршей Ронан в главной роли должен был стать историческим боевиком. Фильм отказался от связи со сказкой и сосредоточился на истории Оливии Синклер, британской эмигрантки, скооперировавшейся с семью воинами-преступниками, которые помогают ей бороться со злой императрицей.
К началу осени 2012 года все было готово к съемкам, и производство вот-вот должно было начаться, когда студия Disney внезапно остановила проект из-за провала "Джона Картера" в прокате в марте 2012 года. Этот фантастический боевик принес студии около $200 миллионов долларов убытка. В итоге студия не решилась тратить еще одну гигантскую сумму на очередной приключенческий фантастический фильм.
К началу осени 2012 года все было готово к съемкам, и производство вот-вот должно было начаться, когда студия Disney внезапно остановила проект из-за провала "Джона Картера" в прокате в марте 2012 года. Этот фантастический боевик принес студии около $200 миллионов долларов убытка. В итоге студия не решилась тратить еще одну гигантскую сумму на очередной приключенческий фантастический фильм.
"Супермен жив" ($200 миллионов)
Создав два блокбастера о Бэтмене в конце 80-х - начале 90-х, Warner Brothers и DC Comics поручили Тиму Бертону воскресить франшизу о Супермене с Николасом Кейджем в главной роли. Фильм прошел несколько этапов предпроизводства, но студия Warner Brothers отказалась от него всего за три недели до начала съемок в 1998 году.
Причины были исключительно финансовыми. К моменту начала съемок производственные расходы уже превысили $30 миллионов долларов, а предварительный бюджет в $100 миллионов долларов уже был официально объявлен недооцененным вдвое Из-за серии крупнобюджетных провалов Warner Brothers в том году они не решились перезапустить франшизу о Супермене. Кроме того, Warner Brothers никак не могла договориться со сценаристами, работавшими надсценарием будущей картины. В итоге, Николас Кейдж так и не смог пощеголять перед публикой в уостюме Супермена, поскольку постановка так и не увидела свет.
Причины были исключительно финансовыми. К моменту начала съемок производственные расходы уже превысили $30 миллионов долларов, а предварительный бюджет в $100 миллионов долларов уже был официально объявлен недооцененным вдвое Из-за серии крупнобюджетных провалов Warner Brothers в том году они не решились перезапустить франшизу о Супермене. Кроме того, Warner Brothers никак не могла договориться со сценаристами, работавшими надсценарием будущей картины. В итоге, Николас Кейдж так и не смог пощеголять перед публикой в уостюме Супермена, поскольку постановка так и не увидела свет.
"20 000 лье под водой" (больше $200 миллионов)
Знаменитый кинорежиссер Дэвид Финчер был приглашен компанией Disney для съемок фильма по культовому роману Жюля Верна «20 000 лье под водой». Подготовка к съемкам длилась несколько лет, однако, в конечном итоге, студия отказалась от картины. Главной причиной отказа стали финансовые сложности, однако свою роль внесли и творческие разногласия. Финчер предлагал своего постоянного актера Брэда Питта на главную роль в постановке, однако тот отказался от фильма из-за ранее взятых на себя обязательств. Кроме того, Финчер сразу оценил бюджет картины более чем в $200 миллионов, что категорически не устроило студию.
Со временем разногласия только нарастали. Финчер никак не мог подобрать актерский состав, который отвечал бы всем его требованиям и одновременно устраивал продюсеров. Фильм был близок к производству, однако, не сумев решить разногласия с режиссером, студия, в итоге, отказалась от проекта.
Со временем разногласия только нарастали. Финчер никак не мог подобрать актерский состав, который отвечал бы всем его требованиям и одновременно устраивал продюсеров. Фильм был близок к производству, однако, не сумев решить разногласия с режиссером, студия, в итоге, отказалась от проекта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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