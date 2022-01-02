Фильмы, от которых студии отказались из-за их дороговизны

Создав два блокбастера о Бэтмене в конце 80-х - начале 90-х, Warner Brothers и DC Comics поручили Тиму Бертону воскресить франшизу о Супермене с Николасом Кейджем в главной роли. Фильм прошел несколько этапов предпроизводства, но студия Warner Brothers отказалась от него всего за три недели до начала съемок в 1998 году.

Причины были исключительно финансовыми. К моменту начала съемок производственные расходы уже превысили $30 миллионов долларов, а предварительный бюджет в $100 миллионов долларов уже был официально объявлен недооцененным вдвое Из-за серии крупнобюджетных провалов Warner Brothers в том году они не решились перезапустить франшизу о Супермене. Кроме того, Warner Brothers никак не могла договориться со сценаристами, работавшими надсценарием будущей картины. В итоге, Николас Кейдж так и не смог пощеголять перед публикой в уостюме Супермена, поскольку постановка так и не увидела свет.