Депутаты и фотошоп: народные избранники не могут совладать с графическим редактором

Новость о неумении курганского депутата Артема Исламова пользоваться фотошопом уже облетела весь интернет. Несмотря на очевидную склейку, чиновник всё равно утверждает, что ведет бурную деятельность на своей нелегкой должности.
Не помогло даже заявление о том, что он часто посещал зафотошопленный двор, но выбрал для избирателей «лучшие фотографии».
В общем-то, настоящие умельцы фотошопа быстро продемонстрировали свой навык, соревнуясь в чувстве юмора, чем и показали, что в слова депутата вряд ли кто-то поверил.
Но не об одном Исламове данный пост, а скорее, о депутатах в целом. Ведь практически для всех из них фотошоп остался непреступной программой.
Курганский депутат стал героем мемов — он прифотошопил себя к детской площадке, отчитываясь о своей работе— Давыдов Юрий (@DavydovYoury) December 4, 2021
Курганский депутат Артем Исламов прославился на всю Россию, когда решил отчитаться о работе во дворе жилого дома. Он приклеил свой портрет к снимку детской площадки. Зря. pic.twitter.com/ogxev1dMgZ
Артем Исламов уже все проверил - все безопасно. pic.twitter.com/xzHnQGzPPK— Парень из Анклава (@AFSF_GENSEK) December 2, 2021
Причём не могут народные избранники не могут совладать с графическим редактором уже как минимум 7 лет.
Помнится, как в Краснодаре депутат прифротошопил себя на встрече с местными жителями. Выглядело это максимально комично: как будто пришла толпа карликов.
Или как в начале года белгородский депутат добавил себя на церемонию награждения, на которой его, очевидно, не было. Непонятно, на кого был расчет, но провести пользователей не вышло.
И подобные ситуации возникают в стране повсеместно. Иногда депутаты не просто добавляют себя на каком-либо мероприятии, но и проводят ремонтные работы. Правда, не везде и на таком уровне совладали с фотошопом.
Например, в Тюмени, когда на набережной должны были установить светильники, администрация решила просто распечатать их фото и приклеить на нужное место.
Конечно, на первый взгляд, всё это выглядит довольно забавно и смешно. Но, как верно отметили в Сети, так недалеко и до того момента, когда фотошопом начнут строить целые объекты.
«Фотошоп»— Роман Александрович (@rom_sanych) December 4, 2021
Курганский депутат отчитался о работе, прифотошопив себя на фото объектов.
Сначала они фотошопят себя
Потом прифотошопят несуществующие объекты
А дальше что? Результаты выборов прифотошопят?
Хотя, стоп…
Но выглядеть они, вероятно, будут всё также криво и нелепо.
Источник:
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