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Жириновский рассказал о новом требовании для кандидатов в президенты

Жириновский рассказал о новом требовании для кандидатов в президенты (1 фото)

Автор:
01 января 2022 21:46
Сообщество : Жить в России
Метки: выборы   жириновский   кандидат   лдпр   лидер   политика   президент   требования   
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В кресло главы государства — через школу армии.
В эфире радиостанции "Комсомольская правда" Владимир Жириновский поделился новыми планами думцев. На рассмотрение парламентариев, рассказал лидер ЛДПР, поступил законопроект, добавляющий новое требование для кандидатов в президенты страны.

Как сообщает Лента.ру, это ограничение для тех, кто не служил в армии. Хочешь послужить стране, — сначала отдай ей воинский долг. Так решили народные избранники.

Когда ориентировочно будет принят этот законопроект, лидер либерал-демократов не уточнил. Но дал понять, откуда у инициативы «ноги растут». Таким образом законотворцы отреагировали на высказывание Моргенштерна о том, что он не прочь в будущем баллотироваться в президенты России. Саму мечту рэпер озвучил еще в августе этого года в интервью Гордону.

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Метки: выборы   жириновский   кандидат   лдпр   лидер   политика   президент   требования   
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15  комментариев
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802
ПандаМэн 2 часа назад
гомосэков в армию не берут
лдпр вычеркиваем
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3k
Дарвин и аморальная премия Полминуты назад
Опять Редька решила всякое говно пропиарить.....
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RomaXz 50 минут назад
Когда примут? Я отвечу. Никогда не примут.
Этот клоун всякое говорит, но далеко не все его слова становятся законами.
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6k
klop Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
methos2 Час назад
Отличная инициатива. Всё абсолютно верно, одна из лучших инициатив.
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1k
Broscan 2 часа назад
Про честь и совесть совсем забыл ?
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746
Paul Wood 2 часа назад
В каком еще королевстве прислушивались к шутам?
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166
Till Lindemann Сергей Ковалев 59 минут назад
Ага. Сейчас Чайка младший метнётся в военкомат на призыв… или Рогозин…
Элита уже взрастила поколение себе на замену. А этих детишек планов на армию нет. Пусть чернь служит. Поэтому, Соловьев или остальные подпевалы, да и политики грозят войной НАТО, потому что сами не пойдут и детей не отправят
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
А что даёт армия ?)))))) особенно , которая сейчас )))) один год и свободен.
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
а ещё нужно ввести обязательную психиатрическую экспертизу, тогда там сразу половина будет отсеиваться на начальном этапе, а вторая половина даже пробовать не будет.
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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