Жириновский рассказал о новом требовании для кандидатов в президенты

892
1
В кресло главы государства — через школу армии.
В эфире радиостанции "Комсомольская правда" Владимир Жириновский поделился новыми планами думцев. На рассмотрение парламентариев, рассказал лидер ЛДПР, поступил законопроект, добавляющий новое требование для кандидатов в президенты страны.
Как сообщает Лента.ру, это ограничение для тех, кто не служил в армии. Хочешь послужить стране, — сначала отдай ей воинский долг. Так решили народные избранники.
Когда ориентировочно будет принят этот законопроект, лидер либерал-демократов не уточнил. Но дал понять, откуда у инициативы «ноги растут». Таким образом законотворцы отреагировали на высказывание Моргенштерна о том, что он не прочь в будущем баллотироваться в президенты России. Саму мечту рэпер озвучил еще в августе этого года в интервью Гордону.
Как сообщает Лента.ру, это ограничение для тех, кто не служил в армии. Хочешь послужить стране, — сначала отдай ей воинский долг. Так решили народные избранники.
Когда ориентировочно будет принят этот законопроект, лидер либерал-демократов не уточнил. Но дал понять, откуда у инициативы «ноги растут». Таким образом законотворцы отреагировали на высказывание Моргенштерна о том, что он не прочь в будущем баллотироваться в президенты России. Саму мечту рэпер озвучил еще в августе этого года в интервью Гордону.
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона
- "Меня рвать тянет!": Жириновский эмоционально высказался о ЕР и фальсификациях на выборах
- Жириновский протестировал на себе прививку от коронавируса
- "Живёт по принципу дармоед": российские политики и артисты о Лукашенко и выборах в Белоруссии
- Будни Госдумы: на повестке дня мужская потенция, коты и елки
14
Понравилось14
Новости партнёров
Этот клоун всякое говорит, но далеко не все его слова становятся законами.
Элита уже взрастила поколение себе на замену. А этих детишек планов на армию нет. Пусть чернь служит. Поэтому, Соловьев или остальные подпевалы, да и политики грозят войной НАТО, потому что сами не пойдут и детей не отправят