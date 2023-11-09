Женская сборная России по хоккею проиграла команде юниоров со счётом 0:16

Вчера, 8 ноября, в Минске стартовал международный турнир по хоккею. И в первый же день там произошла небольшая сенсация, связанная с безжалостным разгромом женской национальной команды России школьниками российской же мужской командой юниоров (U16), в которой принимают участие спортсмены не старше 16 лет.

Встреча закончилась со счётом 16:0 в пользу юниорской команды. При этом подростки нанесли в створ соперниц 49 бросков, а девушки всего 4. Но спортсменки и их главный тренер не расстраиваются. Хоккеистки не будут участвовать в распределении призовых мест, они приехали только ради игры, поскольку других возможностей для соревнований у женской сборной России пока нет.