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Женская сборная России по хоккею проиграла команде юниоров со счётом 0:16

Женская сборная России по хоккею проиграла команде юниоров со счётом 0:16

Автор:
09 ноября 2023 18:00
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   женская сборная   минск   разгром   хоккей   юниоры   
1009
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Это была инициатива самих девушек и главного тренера, поэтому никто особо не расстроен.

Вчера, 8 ноября, в Минске стартовал международный турнир по хоккею. И в первый же день там произошла небольшая сенсация, связанная с безжалостным разгромом женской национальной команды России школьниками российской же мужской командой юниоров (U16), в которой принимают участие спортсмены не старше 16 лет.


Встреча закончилась со счётом 16:0 в пользу юниорской команды. При этом подростки нанесли в створ соперниц 49 бросков, а девушки всего 4. Но спортсменки и их главный тренер не расстраиваются. Хоккеистки не будут участвовать в распределении призовых мест, они приехали только ради игры, поскольку других возможностей для соревнований у женской сборной России пока нет.


"Раз на данный момент альтернативы нет, играем с ребятами. Конечно, мы бы были рады сыграть со сборной Китая или с другими национальными командами, с кем можно, но пока такой возможности нам не дают. Значит, будем работать и расти здесь, с мальчишками", — заявил главный тренер женской сборной России Александр Зыбин.

Отмечается, что с таким результатом россиянки на официальных встречах не проигрывали никогда. Антирекорд был установлен в 2000 году в США, когда россиянки проиграли американкам со счётом 15:0. Это поражение и впредь останется самым крупным в истории команды, поскольку матч с парнями в статистику не войдёт.


Хоккеистки национальной команды считают, что соревнования с такими сильными соперниками сделают их только сильнее.


"Очень активные, быстрые, с хорошими и сильными бросками. Отметили их позиционные атаки. Сделаем выводы и будем стараться в следующем матче сыграть лучше", — отметила нападающий "Агидели" Вероника Коржакова, комментируя игру мужской сборной.


Отмечается, что следующий матч женская сборная России проведёт с юношеской командой Белоруссии, составленной из игроков не старше 18 лет.

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Метки: Россия   женская сборная   минск   разгром   хоккей   юниоры   
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6  комментариев
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31k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
интересный опыт, кстати! так можно женскую сборную пересортировать до такого уровня, что с мужиками на равных играть будут (ну почти), а уж среди женских и соперников не останется )
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 8 минут назад
Ну это не обидно, обидно когда в США мужики прикидываются женщинами и побеждают во всех соревнованиях.
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170
Александр Портениер 10 минут назад
Равноправие во всём.
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1k
Сергей 11 минут назад
За одну битую, двух не битых дают.
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4k
Χάρων 46 минут назад
Сравнили мягкое с кислым.
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15k
Kucher 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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