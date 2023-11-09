Женская сборная России по хоккею проиграла команде юниоров со счётом 0:16

Это была инициатива самих девушек и главного тренера, поэтому никто особо не расстроен.
Вчера, 8 ноября, в Минске стартовал международный турнир по хоккею. И в первый же день там произошла небольшая сенсация, связанная с безжалостным разгромом женской национальной команды России
школьниками российской же мужской командой юниоров (U16), в которой принимают участие спортсмены не старше 16 лет.
Встреча закончилась со счётом 16:0 в пользу юниорской команды. При этом подростки нанесли в створ соперниц 49 бросков, а девушки всего 4. Но спортсменки и их главный тренер не расстраиваются. Хоккеистки не будут участвовать в распределении призовых мест, они приехали только ради игры, поскольку других возможностей для соревнований у женской сборной России пока нет.
"Раз на данный момент альтернативы нет, играем с ребятами. Конечно, мы бы были рады сыграть со сборной Китая или с другими национальными командами, с кем можно, но пока такой возможности нам не дают. Значит, будем работать и расти здесь, с мальчишками", — заявил главный тренер женской сборной России Александр Зыбин.
Отмечается, что с таким результатом россиянки на официальных встречах не проигрывали никогда. Антирекорд был установлен в 2000 году в США, когда россиянки проиграли американкам со счётом 15:0. Это поражение и впредь останется самым крупным в истории команды, поскольку матч с парнями в статистику не войдёт.
Хоккеистки национальной команды считают, что соревнования с такими сильными соперниками сделают их только сильнее.
"Очень активные, быстрые, с хорошими и сильными бросками. Отметили их позиционные атаки. Сделаем выводы и будем стараться в следующем матче сыграть лучше", — отметила нападающий "Агидели" Вероника Коржакова, комментируя игру мужской сборной.
Отмечается, что следующий матч женская сборная России проведёт с юношеской командой Белоруссии, составленной из игроков не старше 18 лет.
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