Интересные факты про амурского тигра:

— хвост амурского тигра достигает 115 см в длину;

— амурский тигр никогда не убивает больше животных, чем ему необходимо для пропитания;

— вес взрослого амурского тигра легко достигает отметки в 200 кг, а рост в холке порой превышает метр. Попадались тигры и весом под 400 кг

— через 2-3 дня любви тигр уходит в закат, оставляя самку заботиться о потомстве;

— дикая кабанина — деликатес к праздникам. В обычные серые будни сойдут олень или косуля;

— волки ходят за тигром по пятам. У полосатых — самые богатые охотничьи угодья.

— амурского тигра можно назвать «абсолютным хищником», стоящим на вершине пищевой цепочки. На воле он атакует и пожирает практически всех, кто уступает ему в размерах. Голодный тигр нападает даже на медведей;

— из всех видов тигров именно амурские реже других нападают на людей;