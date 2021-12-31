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Интересные факты про самого редкого хозяина наступающего года — амурского тигра

Интересные факты про самого редкого хозяина наступающего года — амурского тигра (8 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2021 15:56
Сообщество : Животные
Метки: Смешные комиксы   амурский тигр   год тигра   интересные факты   китайский гороскоп   новый год   
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Через несколько часов наступают полосатые 365 дней - год Тигра. Этот пост мы решили посвятить исчезающему виду представителей этих крупных кошек.
Интересные факты про амурского тигра: 
— хвост амурского тигра достигает 115 см в длину;
— амурский тигр никогда не убивает больше животных, чем ему необходимо для пропитания;
— вес взрослого амурского тигра легко достигает отметки в 200 кг, а рост в холке порой превышает метр. Попадались тигры и весом под 400 кг
— через 2-3 дня любви тигр уходит в закат, оставляя самку заботиться о потомстве;
— дикая кабанина — деликатес к праздникам. В обычные серые будни сойдут олень или косуля;
— волки ходят за тигром по пятам. У полосатых — самые богатые охотничьи угодья.
— амурского тигра можно назвать «абсолютным хищником», стоящим на вершине пищевой цепочки. На воле он атакует и пожирает практически всех, кто уступает ему в размерах.   Голодный тигр нападает даже на медведей;
— из всех видов тигров именно амурские реже других нападают на людей;
Несмотря на грозный вид, в душе они всё же милые котики. И как любые котики, обожают играться. Семейный парк дикой природы Paradise Wildlife Park, что расположен в Великобритании, опубликовал видео с амурским тигром, играющим со снегом. 
А амурские иллюстраторы создали потрясающие рыже — чёрные комиксы, глядя на которые сложно удержаться от теплой улыбки.
Люди, рождённые в год Тигра, обладают чертами характера этого гордого хищника. Смелые, непредсказуемые, уверенные в себе. Они очень обаятельны и умеют расположить к себе. Кто родился в год Тигра, напишите в комментариях, насколько совпадает это описание с вами?

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Метки: Смешные комиксы   амурский тигр   год тигра   интересные факты   китайский гороскоп   новый год   
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Autumn2015 54 минуты назад
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3k
Lakrista 10 минут назад
Были в Приморском сафари -парке, там рассказывали, что территория обитания одной штуки тигра составляет от 200 до 500 км, их никогда не было особенно много. Еще рассказали, что на одной территории либо волки либо тигр, третьего не дано, они не уживаются. ТАк же служитель парка рассказал, что Приморский край может позволить себе содержать только 5 особей - и по километражу и по остальным условиям. В сам сафари-парк дикие особи тоже заглядывают, сожрут оленя какого-нибудь и обратно валят в туман.
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Лёха Час назад
"про самого редкого хозяина" сразу "минус"...
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