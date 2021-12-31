426
8
1
Через несколько часов наступают полосатые 365 дней - год Тигра. Этот пост мы решили посвятить исчезающему виду представителей этих крупных кошек.
Интересные факты про амурского тигра:
— хвост амурского тигра достигает 115 см в длину;
— амурский тигр никогда не убивает больше животных, чем ему необходимо для пропитания;
— вес взрослого амурского тигра легко достигает отметки в 200 кг, а рост в холке порой превышает метр. Попадались тигры и весом под 400 кг
— через 2-3 дня любви тигр уходит в закат, оставляя самку заботиться о потомстве;
— дикая кабанина — деликатес к праздникам. В обычные серые будни сойдут олень или косуля;
— волки ходят за тигром по пятам. У полосатых — самые богатые охотничьи угодья.
— амурского тигра можно назвать «абсолютным хищником», стоящим на вершине пищевой цепочки. На воле он атакует и пожирает практически всех, кто уступает ему в размерах. Голодный тигр нападает даже на медведей;
— из всех видов тигров именно амурские реже других нападают на людей;
— хвост амурского тигра достигает 115 см в длину;
— амурский тигр никогда не убивает больше животных, чем ему необходимо для пропитания;
— вес взрослого амурского тигра легко достигает отметки в 200 кг, а рост в холке порой превышает метр. Попадались тигры и весом под 400 кг
— через 2-3 дня любви тигр уходит в закат, оставляя самку заботиться о потомстве;
— дикая кабанина — деликатес к праздникам. В обычные серые будни сойдут олень или косуля;
— волки ходят за тигром по пятам. У полосатых — самые богатые охотничьи угодья.
— амурского тигра можно назвать «абсолютным хищником», стоящим на вершине пищевой цепочки. На воле он атакует и пожирает практически всех, кто уступает ему в размерах. Голодный тигр нападает даже на медведей;
— из всех видов тигров именно амурские реже других нападают на людей;
Несмотря на грозный вид, в душе они всё же милые котики. И как любые котики, обожают играться. Семейный парк дикой природы Paradise Wildlife Park, что расположен в Великобритании, опубликовал видео с амурским тигром, играющим со снегом.
А амурские иллюстраторы создали потрясающие рыже — чёрные комиксы, глядя на которые сложно удержаться от теплой улыбки.
Люди, рождённые в год Тигра, обладают чертами характера этого гордого хищника. Смелые, непредсказуемые, уверенные в себе. Они очень обаятельны и умеют расположить к себе. Кто родился в год Тигра, напишите в комментариях, насколько совпадает это описание с вами?
Источник:
Ссылки по теме:
- Нетолерантненько: в школе Нью-Йорка запретили песню Джингл-бэллз из-за расизма
- 10 ностальгических фотографий советских новогодних костюмов
- Подарочек от Деда Мороза: сирот из Ивановской области прокатили на пусковой установке «Ярс»
- Подсчет волн, прогулки с пустым чемоданом, нежеланные «рыжики» и другие странные традиции Нового года
- Когда Санта пугает: подборка старых фото с не самым веселым Дедом Морозом
13
Понравилось13
Новости партнёров