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10 ностальгических фотографий советских новогодних костюмов

10 ностальгических фотографий советских новогодних костюмов (11 фото)

Автор:
31 декабря 2021 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   дети   костюм   новый год   фото   
385
11

Традиция наряжаться на Новый год в разные костюмы появилась еще очень давно. Некоторые люди до сих пор продолжают следовать этой традиции.

Сейчас найти оригинальный костюм очень просто. Для этого достаточно отправиться в магазин одежды или сшить костюм на заказ. В СССР найти костюм на Новый год было не так просто, поэтому люди включали всю свою креативность и создавали костюмы из того, что было под рукой. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий самых оригинальных костюмов времен СССР.


Лисичка

Когда у людей не было возможности купить или сшить полноценный костюм, образ желаемого персонажа достигался за счет маски.

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Космонавты

Стать космонавтом мечтал каждый второй мальчишка в Союзе. Неудивительно, что на праздник многие надевали костюмы космонавтов.

Красная Шапочка

Красный платочек и корзина для пирожков являются главными атрибутами простого и в то же самое время оригинального костюма Красной Шапочки.

Шахматная королева

Платье шахматной королевы можно было сшить из лоскутков двух разных цветов. Несмотря на простоту, подобные платья всегда смотрелись эффектно.

Клоун

Для любителей ярких цветов и забавных элементов одежды был придуман костюм клоуна.

Пингвин

Костюм пингвина имеет козырь в рукаве. Если остальные разноцветные костюмы с течением времени выцветают и теряют яркие краски на снимках, то костюм пингвина остается неизменно черно-белым.

Зайчик

Чтобы стать похожим на зайчика, достаточно просто надеть ушки.

Бабочка

Оригинальный костюм бабочки с красивыми голубыми крыльями.

Снегурочка

Новый год не может наступить, если Дед Мороз придет без Снегурочки. Эта девочка нарядилась Снегурочкой, чтобы волшебство Деда Мороза вступило в силу.

Изумрудная елочка

Иногда цвет решает все. Только посмотрите, какого необычного оттенка платье этой девочки!

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Метки: СССР   дети   костюм   новый год   фото   
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13k
Вася 2 часа назад
трипоросёнком был и котомвсапогах
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5k
Duckk 3 минуты назад
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898
klklkl 45 минут назад
У меня была крутейшая шапка зайца. А потому что ухи были внутри из рентгеновских снимков. Стояли как надо!
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