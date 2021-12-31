10 ностальгических фотографий советских новогодних костюмов

Сейчас найти оригинальный костюм очень просто. Для этого достаточно отправиться в магазин одежды или сшить костюм на заказ. В СССР найти костюм на Новый год было не так просто, поэтому люди включали всю свою креативность и создавали костюмы из того, что было под рукой. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий самых оригинальных костюмов времен СССР.

Лисичка

Когда у людей не было возможности купить или сшить полноценный костюм, образ желаемого персонажа достигался за счет маски.