Подарочек от Деда Мороза: сирот из Ивановской области прокатили на пусковой установке «Ярс»

Той самой, которую показывали во время парада на Красной Площади. Одной ее ракеты хватит, чтобы устроить ядерную зиму в Майами на ближайшие 200 лет.
Раньше все мы любили НГ, а теперь стали относиться к этому празднику настороженно - просто потому, что каждый следующий год хуже предыдущего. Этот тоже не стал исключением, проблем у всех было по самым ноздри. Может поэтому и хочется каких-то добрых новостей…
И они есть: про Деда Мороза, подарок для сирот и немножко про ядерную зиму)
Ярослав Тюляев живет в школе-интернате для сирот. Житье там откровенно невеселое, самое яркое что парень видел в своей жизни - трансляцию парада на Красной Площади. Особенно его впечатлила здоровенная дура под названием «Ярс».
Для справки:
Это модификация ракетного комплекса «Тополь-М». Дальность применения - 12 000 км, так что до Сан-Франциско долетит без шума и пыли. Отклонение от цели - не более 150 метров, мощность заряда до 500 килотонн. Кстати, в той ракете, которую пиндосы скинули на Хиросиму, было всего 16 килотонн.
И паренек написал письмо Деду Морозу - попросил прокатить его на этой установке. Тут без всяких шуток: ему и так досталось, какие-то уроды его бросили и ничего кроме сиротского приюта он в жизни не видел. Оттого и пишет письма известному Дедуле - а кому еще? У него больше никого и нет. Да и желание прокатиться на пусковой установке тоже отсюда, хоть на минуту почувствовать себя большим и сильным. И все это немного грустно.
Положил письмо под елочку и забыл. А воспитатели письмецо открыли, прочли и решили отправить его для участия во Всероссийской акции «Елка желаний». Там письмо не затерялось и его передали первому заместителю командующего РВСН генерал-лейтенанту Игорю Фазлетдинову. И вояка откликнулся - пригласил детей вместе с воспитателями на экскурсию в ракетный полк Тейковского соединения.
Каждого из ребят ненадолго посадили в кресло механика-водителя, показали какие кнопки, педали и рычаги нужно нажимать. Потом провели тест-драйв и даже немного проехались по территории полка.
Военную тайну не нарушили - это была учебная машина, с урезанным функционалом и начинкой.
Ребята в восторге, генерал поставил себе лишнюю «галочку» в списке добрых дел, а Ярослав хоть на несколько часов поверил, что мечты сбываются.
И не думайте, что это был этакий пропагандистский ход МО. Это действительно желание одинокого и брошенного пацана, и очень хорошо, что оно исполнилось. Он-то точно ничем не заслужил свою нынешнюю судьбу.
И пусть на следующий год Дед Мороз подарит ему что-то поважнее. Например, нормальных и любящих родителей.
Источник:
- Деды Морозы с автоматами замечены в Кемерово
- Новогоднее обращение Деда Мороза к пользователям сайта Fishki.net, веселые ачивки и розыгрыш подарков
- Адвокат главного волшебника: Путин согласился отстаивать честь Деда Мороза
- Карикатурный Новый год, или Путешествие в новогоднее прошлое 2
- Куда делась супруга главного зимнего волшебника, и где прячутся мама и папа Снегурочки?
Понравилось22