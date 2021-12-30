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Подарочек от Деда Мороза: сирот из Ивановской области прокатили на пусковой установке «Ярс»

Подарочек от Деда Мороза: сирот из Ивановской области прокатили на пусковой установке «Ярс» (3 фото)

Автор:
30 декабря 2021 16:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Мечта   дед мороз   желание   новый год   парад   сирота   тополь м   ярс   
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Той самой, которую показывали во время парада на Красной Площади. Одной ее ракеты хватит, чтобы устроить ядерную зиму в Майами на ближайшие 200 лет.

Раньше все мы любили НГ, а теперь стали относиться к этому празднику настороженно - просто потому, что каждый следующий год хуже предыдущего. Этот тоже не стал исключением, проблем у всех было по самым ноздри. Может поэтому и хочется каких-то добрых новостей…

И они есть: про Деда Мороза, подарок для сирот и немножко про ядерную зиму)

Ярослав Тюляев живет в школе-интернате для сирот. Житье там откровенно невеселое, самое яркое что парень видел в своей жизни - трансляцию парада на Красной Площади. Особенно его впечатлила здоровенная дура под названием «Ярс».

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Для справки:

Это модификация ракетного комплекса «Тополь-М». Дальность применения - 12 000 км, так что до Сан-Франциско долетит без шума и пыли. Отклонение от цели - не более 150 метров, мощность заряда до 500 килотонн. Кстати, в той ракете, которую пиндосы скинули на Хиросиму, было всего 16 килотонн.

И паренек написал письмо Деду Морозу - попросил прокатить его на этой установке. Тут без всяких шуток: ему и так досталось, какие-то уроды его бросили и ничего кроме сиротского приюта он в жизни не видел. Оттого и пишет письма известному Дедуле - а кому еще? У него больше никого и нет. Да и желание прокатиться на пусковой установке тоже отсюда, хоть на минуту почувствовать себя большим и сильным. И все это немного грустно.

Положил письмо под елочку и забыл. А воспитатели письмецо открыли, прочли и решили отправить его для участия во Всероссийской акции «Елка желаний». Там письмо не затерялось и его передали первому заместителю командующего РВСН генерал-лейтенанту Игорю Фазлетдинову. И вояка откликнулся - пригласил детей вместе с воспитателями на экскурсию в ракетный полк Тейковского соединения.

Каждого из ребят ненадолго посадили в кресло механика-водителя, показали какие кнопки, педали и рычаги нужно нажимать. Потом провели тест-драйв и даже немного проехались по территории полка.

Военную тайну не нарушили - это была учебная машина, с урезанным функционалом и начинкой.

Ребята в восторге, генерал поставил себе лишнюю «галочку» в списке добрых дел, а Ярослав хоть на несколько часов поверил, что мечты сбываются.

И не думайте, что это был этакий пропагандистский ход МО. Это действительно желание одинокого и брошенного пацана, и очень хорошо, что оно исполнилось. Он-то точно ничем не заслужил свою нынешнюю судьбу.

И пусть на следующий год Дед Мороз подарит ему что-то поважнее. Например, нормальных и любящих родителей.

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Метки: Мечта   дед мороз   желание   новый год   парад   сирота   тополь м   ярс   
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мемфрид Час назад
Аминь
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Элек Мек 55 минут назад
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alex5450 Час назад
В общем просил слетать на Ракете, а его прокатили на учебной машине.
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