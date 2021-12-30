Подарочек от Деда Мороза: сирот из Ивановской области прокатили на пусковой установке «Ярс»

Раньше все мы любили НГ, а теперь стали относиться к этому празднику настороженно - просто потому, что каждый следующий год хуже предыдущего. Этот тоже не стал исключением, проблем у всех было по самым ноздри. Может поэтому и хочется каких-то добрых новостей…

И они есть: про Деда Мороза, подарок для сирот и немножко про ядерную зиму)

Ярослав Тюляев живет в школе-интернате для сирот. Житье там откровенно невеселое, самое яркое что парень видел в своей жизни - трансляцию парада на Красной Площади. Особенно его впечатлила здоровенная дура под названием «Ярс».