Самые нелепые смерти Премия Дарвина 2021 Интересные факты

Август, 2021. Германия



Это было обычное рутинное дежурство для экипажа патрульной машины, когда по рации пришло сообщение о том, что на автозаправочной станции взорвался… пылесос. Заинтригованные полицейские приняли вызов и выдвинулись на место. Картину случившегося им удалось составить со слов очевидцев, поскольку герои данной истории к тому времени уже успели скрыться.

Итак, в десятом часу вечера на заправку подъехал белый «Мерседес» и начал заправляться. Через некоторое время водитель понимает, что залил не то топливо. Что делать? Все гениальное — просто: он решил воспользоваться пылесосом тут же на станции, чтобы откачать из бака «неправильное топливо».

Водитель в окружении двух своих спутниц подогнал машину к стационарному пылесосу, вставил шланг в патрубок топливного бака и включил прибор. Пылесос взорвался. Одна из девушек получила сильные ожоги.

Кто-то из очевидцев обратился к водителю и предложил свою помощь, чтобы отвезти пострадавшую в больницу. Но тот заявил, что сам отвезет ее, а затем вернется обратно. Как вы уже поняли, больше их в тот вечер не видели.

За гениальную мысль и яркое исполнение наш герой получает грамоту.