Самые нелепые смерти Премия Дарвина 2021 Интересные факты

Всем привет!
Премия Дарвина – виртуальная антипремия, присуждаемая лицам, которые умерли наиболее глупым образом или потеряли возможность производить потомство. Представители премии считают, что, умерев или потеряв способность иметь детей, данные представители человечества улучшают генофонд.
Премия вручается ежегодно и сегодня мы познакомим вас с претендентами на премию Дарвина 2021 года.
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Январь, 2021. Буэнос-Айрес, Аргентина
Первый номинант на Премию Дарвина — 2021 объявился в Аргентине. Это преступник, который решил ограбить частный дом, но умер еще на подступах к нему. Из-за собственной глупости.
Инцидент произошел на улице Галло в районе Парка Матея в Эскобаре. Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину, торчащего в бетонном заборе. Голова и рука находились внутри частного владения, а все остальное тело — снаружи.
Мужчина был мертв. Когда стали разбираться, выяснилось, что он погиб при попытке ограбления. План дуралея был прост как два аргентинских песо. Участок был огорожен забором, который состоял из бетонных плит, лежащих друг на друге. Наш герой решил выбить одну плиту, чтобы через образовавшуюся дыру проникнуть во двор. Конечно же, он выбрал нижнюю!
Когда плита была сломана, он начал пролезать внутрь, но верхние 4 блока, лишившись опоры, упали вниз. Забор превратился в гильотину. Шансов выжить у дуралея не было.
Май, 2021. Сербия
Двое молодых мужчин праздновали появление новорожденного. По какой-то неведомой нам причине они решили, что лучшим местом для того, чтобы отметить это событие, является железная дорога, а лучшим способом выразить свою радость — стрельба в воздух из винтовки.
История умалчивает, сколько было сделано выстрелов в воздух, известно лишь, что стреляли они рядом с линией электропередач. Один из выстрелов был весьма метким — пуля перерезала контактный провод железной дороги и тот упал на землю.
Оба мужчины получили ожоги третьей степени от удара током в несколько тысяч вольт и были срочно госпитализированы. Увы, травмы оказались слишком серьезными и, несмотря на усилия врачей, они скончались через пару дней после инцидента.
Следствие еще идет. Хотя доподлинно установить, кто произвел смертельный выстрел, не удалось, полиция все же склоняется к версии, что его произвел один из пострадавших.
Июнь, 2021. Индия
Полиция расследовала странный случай 25-летнего индийца, который внезапно умер после использования эпоксидного клея вместо… презерватива. Дарвиновский комитет уже выдвинул парнишку на соискание премии Дарвина 2021 года.
Как рассказали следователи журналистам, все произошло в отеле в Ахмадабаде, где наш герой со своей подругой сняли номер для уединения. Чтобы избежать нежелательной беременности, парочка решила заняться «безопасным сексом». Одна беда — презерватива у них с собой не было. Выход был найден максимально идиотский: они решили использовать… эпоксидный клей. Парень явно гений , если у него на свидании не нашлось презерватива, но нашелся эпоксидный клей!
История умалчивает, удалось ли парню получить удовольствие. Известно лишь то, что его обнаружили лежащим возле жилого комплекса. Он был без сознания. Друзья отнесли его домой, но состояние парня ухудшалось на глазах, поэтому его отвезли в больницу. Увы, медики были бессильны.
Как сообщили в полиции, горе-любовник умер из-за множественной недостаточности органов, вызванной использование необычного «контрацептива». Впрочем, друзья не исключают, что их друг был под веществами, что усугубило ситуацию.
Август, 2021. Германия
Это было обычное рутинное дежурство для экипажа патрульной машины, когда по рации пришло сообщение о том, что на автозаправочной станции взорвался… пылесос. Заинтригованные полицейские приняли вызов и выдвинулись на место. Картину случившегося им удалось составить со слов очевидцев, поскольку герои данной истории к тому времени уже успели скрыться.
Итак, в десятом часу вечера на заправку подъехал белый «Мерседес» и начал заправляться. Через некоторое время водитель понимает, что залил не то топливо. Что делать? Все гениальное — просто: он решил воспользоваться пылесосом тут же на станции, чтобы откачать из бака «неправильное топливо».
Водитель в окружении двух своих спутниц подогнал машину к стационарному пылесосу, вставил шланг в патрубок топливного бака и включил прибор. Пылесос взорвался. Одна из девушек получила сильные ожоги.
Кто-то из очевидцев обратился к водителю и предложил свою помощь, чтобы отвезти пострадавшую в больницу. Но тот заявил, что сам отвезет ее, а затем вернется обратно. Как вы уже поняли, больше их в тот вечер не видели.
За гениальную мысль и яркое исполнение наш герой получает грамоту.
Сентябрь, 2021. Франция
Все произошло в небольшом поселке с населением 135 человек. Ранним утром жандармы заметили, что кто-то разрушил местную достопримечательность — каменный крест Карла Великого. На месте преступления обнаружились следы крови, ремни и спортивный коврик. И все! Что же случилось?
Жандармы сразу заподозрили в вандализме спортсмена — на это намекали найденные вещи. Они начали прочесывать местные спортивные магазины и больницы. Довольно быстро они вышли на подозреваемого. Им оказался 57-летний мужчина — он был в тяжелом состоянии, хирурги были вынуждены удалить ему одно яичко. Придя в себя, дуралей рассказал, что произошло. Он искал место для тренировки и обнаружил живописный уголок с массивным каменным крестом. Он прикрепил к нему эластичные ремни и начал делать упражнения. В какой-то момент каменное изваяние не выдержало нагрузки и обрушилось на горе-спортсмена.
Он выжил, поэтому дарвиновский комитет ограничился лишь виртуальной почетной грамотой. На этот раз!
Декабрь 2021. Египет
Несчастный случай произошел в египетском футболе. Виной всему - единственный и победный гол, который был забит под самый занавес встречи на 93-й минуте.
Отмечается, что тренер команды "Аль-Мадж" Адхам Эль-Селхадар слишком эмоционально отреагировал на успех своих подопечных. Во время всеобщего ликования у него случился сердечный приступ. Наставник команды, выступающей во втором по рангу дивизионе чемпионата Египта, потерял сознание у кромки поля. Врачи сразу же принялись оказывать ему помощь, а затем уложили в машину скорой помощи и повезли в больницу. Во время Эль-Селхадар умер в автомобиле.
Декабрь 2021.Пакистан
Пакистанец Мохаммед Закрия Хан одержал победу на выборах в сельский совет деревни Суризай округа Пешавар. Во время праздничной стрельбы одна из пуль ранила мужчину насмерть.
Мохаммеда Закрию Хана избрали генеральным советником. На выборах победили еще несколько кандидатов из того же округа, сторонники которых устроили праздничную очередь из автомата. По данным сми на мероприятии присутствовала полиция, но в происходящее не вмешивалась.
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Претендент должен:
1) умереть, или потерять способность иметь детей;
2) по собственной вине,
3) до появления у него потомства.
Т.о. случаи "празднования рождения ребёнка", "ожогов, полученных его девушкой", или "удаления одного яичка" - не проходят по условиям конкурса.
А скончавшийся тренер - вообще никаким боком...
Тут некоторые чуваки фотоподборки такие лепят , что ни к селу ни , к городу.
А тута - подборка несчастных случаев от балды.
Премия Дарвина - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей.
Что глупого в его смерти?