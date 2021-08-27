Так все-таки кто писал за Шекспира?

Хотя эти теории звучат довольно убедительно, ученым и историкам удалось доказать их несостоятельность и привести доводы в пользу того, что Уильям Шекспир является фактическим автором своих пьес. Самым важным свидетельством его авторства является то, что его имя действительно написано в пьесах. Кроме того, против каждого из кандидатов есть серьезные возражения. Фрэнсис Бэкон, например, не мог быть Шекспиром. Он написал несколько развлекательных пьес для постановки при дворе, но в них нет даже близко столь искусно проработанного сюжета, персонажей или конфликтов, напоминающих о пьесах Шекспира. Утверждение, что Кристофер Марлоу инсценировал свою смерть, чтобы спрятаться под псевдонимом Шекспир, не имеет никаких исторических доказательств. А самый важный фактор, который полностью исключает Эдварда де Вера из конкурса, - это то, что он умер, когда сонеты Шекспира еще писались и публиковались. Так что наиболее напучной на сегодня остается версия, что автором пьес Шекспира был сам Шекспир - хотя и сегодня не все с ней согласны