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Так все-таки кто писал за Шекспира?

Так все-таки кто писал за Шекспира? (5 фото)

Автор:
27 августа 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Шекспир   англия   история   литература   научный спор   тайны   ученые   факты   
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Несмотря на то, что Шекспир был одним из самых успешных драматургов своего времени, сохранилось крайне мало реальных и достоверных свидетельств, рассказывающих о его жизни. Это наводит ученых на мысль, что имя Шекспира было лишь псевдонимом, за которым скрывался кто-то другой. Правда, другие эксперты с негодованием отрицают такую возможность. Так был ли Шекспир на самом деле?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Шекспир   англия   история   литература   научный спор   тайны   ученые   факты   
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5  комментариев
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22k
SerGProS 2 часа назад
Да какая нах разница?Произведения- шедевр?А что еще надо?
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430
Lexx Cocles 38 минут назад
Здесь всё написано.
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24k
aolti Час назад
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