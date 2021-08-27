Так все-таки кто писал за Шекспира?

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Несмотря на то, что Шекспир был одним из самых успешных драматургов своего времени, сохранилось крайне мало реальных и достоверных свидетельств, рассказывающих о его жизни. Это наводит ученых на мысль, что имя Шекспира было лишь псевдонимом, за которым скрывался кто-то другой. Правда, другие эксперты с негодованием отрицают такую возможность. Так был ли Шекспир на самом деле?
Итак, что мы знаем об Уильяме Шекспире? По правде сказать, совсем немного. Большинство ученых признают, что Уильям Шекспир родился в Стратфорде-на-Эйвоне в 1564 году. Интересно, что вся его семья была неграмотной, и нет никаких доказательств того, что он получил какое-либо образование. Фактически, Шекспир по-разному пишет свое имя в каждом документе, известном на сегодня историкам. Он подписывался как Шакспир, Шаксберд и Шекспир.
Мы знаем из записей о браке, что Шекспир женился на женщине по имени Энн Хэтэуэй. Однако помимо этого, среди документов, которые относятся к Уильяму Шекспиру, - лишь несколько бытовых бумаг и его трехстраничое завещание. В этом завещании нет упоминания о каких-либо его литературных произведениях, а само завещание было написано совсем не в той поэтической манере, которая обычно присутствует в шекспировских произведениях.
Мы знаем из записей о браке, что Шекспир женился на женщине по имени Энн Хэтэуэй. Однако помимо этого, среди документов, которые относятся к Уильяму Шекспиру, - лишь несколько бытовых бумаг и его трехстраничое завещание. В этом завещании нет упоминания о каких-либо его литературных произведениях, а само завещание было написано совсем не в той поэтической манере, которая обычно присутствует в шекспировских произведениях.
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Анти-стратфордианцы - это самое популярное собирательное название для людей, которые считают, что существует альтернативный автор шекспировских пьес, и что Уильям Шекспир использовался для защиты личности настоящего автора. Авторство Шекспира впервые было поставлено под сомнение в XIX веке. С тех пор немало известных людей выразили сомнения в легитимности Шекспира, в том числе Зигмунд Фрейд, Марк Твен и Чарли Чаплин.
Но если Уильям Шекспир - всего лишь прикрытие, то кем, по мнению антистрафордианцев, написаны знаменитые пьесы Шекспира? Философ Фрэнсис Бэкон стал первым альтернативным кандидатом, выдвинутым как настоящий Шекспир. Согласно теории, есть много общего между опубликованными произведениями Бэкона и пьесами Шекспира. Бэкон был хорошо образован и обладал интеллектом, необходимым для написания этих пьес. Сэр Фрэнсис Бэкон родился в 1561 году (за три года до Шекспира) и умер в 1626 году, и эти даты также соответствуют творческому пути Шекспира. Люди, которые считают, что Бэкон написал пьесы Шекспира, указывают на подсказки, которые, по их мнению, оставил в текстах Бэкон.
Другой человек, которого считают автором пьес Шекспира, - это Кристофер Марлоу. Стиль письма и частота конкретных слов и фраз сходны в произведениях, написанных обоими авторами. Сторонники версии Марлоу считали, что он инсценировал свою смерть и тайно писал пьесы Шекспира.
Но если Уильям Шекспир - всего лишь прикрытие, то кем, по мнению антистрафордианцев, написаны знаменитые пьесы Шекспира? Философ Фрэнсис Бэкон стал первым альтернативным кандидатом, выдвинутым как настоящий Шекспир. Согласно теории, есть много общего между опубликованными произведениями Бэкона и пьесами Шекспира. Бэкон был хорошо образован и обладал интеллектом, необходимым для написания этих пьес. Сэр Фрэнсис Бэкон родился в 1561 году (за три года до Шекспира) и умер в 1626 году, и эти даты также соответствуют творческому пути Шекспира. Люди, которые считают, что Бэкон написал пьесы Шекспира, указывают на подсказки, которые, по их мнению, оставил в текстах Бэкон.
Другой человек, которого считают автором пьес Шекспира, - это Кристофер Марлоу. Стиль письма и частота конкретных слов и фраз сходны в произведениях, написанных обоими авторами. Сторонники версии Марлоу считали, что он инсценировал свою смерть и тайно писал пьесы Шекспира.
Еще один кандидат - Эдвард де Вер, 17-й граф Оксфордский. Сторонники этой версии указывают, что Шекспир родился в простой семье, но писал об аристократии так, словно был хорошо знаком с этим кругом. С другой стороны, Эдвард де Вер принадлежал к одной из самых выдающихся семей в Англии, по знатности уступавшей только монархам, и был, конечно, хорошо знаком с жизнью британской аристократии. Кроме того, члены королевской семьи и знатные зрители, постоянно получавшие приглашения на пьесы Шекспира, были очень близкими друзьями графа. Увы, граф умер до того, как были закончены все пьесы Шекспира - однако сторонники этой версии полагают, что эти пьесы датированы неверно.
Хотя эти теории звучат довольно убедительно, ученым и историкам удалось доказать их несостоятельность и привести доводы в пользу того, что Уильям Шекспир является фактическим автором своих пьес. Самым важным свидетельством его авторства является то, что его имя действительно написано в пьесах. Кроме того, против каждого из кандидатов есть серьезные возражения. Фрэнсис Бэкон, например, не мог быть Шекспиром. Он написал несколько развлекательных пьес для постановки при дворе, но в них нет даже близко столь искусно проработанного сюжета, персонажей или конфликтов, напоминающих о пьесах Шекспира. Утверждение, что Кристофер Марлоу инсценировал свою смерть, чтобы спрятаться под псевдонимом Шекспир, не имеет никаких исторических доказательств. А самый важный фактор, который полностью исключает Эдварда де Вера из конкурса, - это то, что он умер, когда сонеты Шекспира еще писались и публиковались. Так что наиболее напучной на сегодня остается версия, что автором пьес Шекспира был сам Шекспир - хотя и сегодня не все с ней согласны
Источник: — переведено специально для fishki.net
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