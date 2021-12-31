Парню собрали деньги на протез благодаря виртуальному игровому персонажу

"Авария показала, что люди вокруг меня — очень добрые. Они всегда пытаются помочь, но мне с самого первого дня непривычно, когда мне предлагают помощь. Я всё привык и стараюсь делать сам. Главной болью, когда я лежал в Доминикане и в Склифе, для меня было то, что я самостоятельно не мог даже поесть. Сейчас я живу обычной жизнью: два раза в неделю хожу в спортзал и раз в неделю — на карате (отсутствие руки не мешает мне крутить вертушки), работаю, играю в игры" - делится Андрей.