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Парню собрали деньги на протез благодаря виртуальному игровому персонажу

Парню собрали деньги на протез благодаря виртуальному игровому персонажу (4 фото)

Автор:
31 декабря 2021 00:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: андрей квасов   виртуальный персонаж   протез   протезирование   разработка игр   сборы денег   
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Андрей Квасов лишился руки, пальца другой руки и потерял ухо в автокатастрофе в Доминикане. Туристический автобус, в котором ехал Андрей, врезался в грузовик. 
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Совсем молодой человек, у которого вся жизнь впереди, стал инвалидом буквально в считаные секунды. Вот только сдаваться сильный парень не собирался, восстановился быстро, молодой организм дал о себе знать. Но для нормальной жизни без протеза никак, а стоит он немало. И тут случилась ситуация как из американских фильмов. Парень работает в сфере разработки мобильных игр. Руководство парня решило внедрить в игру War Robots персонажа — прототипа Андрея, с такими же травмами. Сам Андрей был воодушевлён и с удовольствием участвовал в разработке игры. Вот только он не знал, что деньги с продаж персонажа будут идти на покупку его протеза. Вчера Андрей получил протез. 
"Авария показала, что люди вокруг меня — очень добрые. Они всегда пытаются помочь, но мне с самого первого дня непривычно, когда мне предлагают помощь. Я всё привык и стараюсь делать сам. Главной болью, когда я лежал в Доминикане и в Склифе, для меня было то, что я самостоятельно не мог даже поесть. Сейчас я живу обычной жизнью: два раза в неделю хожу в спортзал и раз в неделю — на карате (отсутствие руки не мешает мне крутить вертушки), работаю, играю в игры" - делится Андрей. 

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Метки: андрей квасов   виртуальный персонаж   протез   протезирование   разработка игр   сборы денег   
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