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Российские красавицы-киборги, которые мотивируют своими примерами

Российские красавицы-киборги, которые мотивируют своими примерами (23 фото)

Автор:
19 ноября 2020 10:00
Метки: ампутация   девушки   инвалидность   красота   нога   протез   рука   сила воли   
1424
23
Судьбам героинь данного поста не позавидуешь. ДТП, травмы, болезни и врачебные ошибки в один момент перевернули их жизнь с ног на голову. Но девушки проявили силу воли и справились с этим, а сегодня они мотивируют своими примерами огромное количество людей.
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Метки: ампутация   девушки   инвалидность   красота   нога   протез   рука   сила воли   
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5  комментариев
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3k
Аполлинарий 57 минут назад
..."которым так идут эти протезы"
Автор- ты дебил?
Подходить могут только настоящие конечности.
Но не протезы!
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25k
Snork Snorkoff Аполлинарий 43 минуты назад
Категорически присоединяюсь. Действительно дебил..
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652
Серый Мех 22 минуты назад
Есть ещё один вид киборгов, с искуственными выпуклостями
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25k
Fat Lynx Полчаса назад
Уже совсем скоро... человек не имеющий какой-нибудь ущербности или изъяна: без татух и тоннелей, не дол-ба-е-б, гетеросексуал, с образованием, со всеми частями тела, будет выглядеть белой вороной!
В данном случае отрадно видеть, что люди не сдались и не пали духом... хорошо что у них есть финансовая составляющая для красивой жизни, но зачем это все на показ выставлять, да еще вот под таким соусом: "которым так идут эти протезы"? Автор дебил?
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9k
ss Fat Lynx 11 минут назад
В последнем предложении у вас грамматиеская ошибка. Там вопросительный знак не нужен...
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