Российские красавицы-киборги, которые мотивируют своими примерами

Судьбам героинь данного поста не позавидуешь. ДТП, травмы, болезни и врачебные ошибки в один момент перевернули их жизнь с ног на голову. Но девушки проявили силу воли и справились с этим, а сегодня они мотивируют своими примерами огромное количество людей.
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Автор- ты дебил?
Подходить могут только настоящие конечности.
Но не протезы!
В данном случае отрадно видеть, что люди не сдались и не пали духом... хорошо что у них есть финансовая составляющая для красивой жизни, но зачем это все на показ выставлять, да еще вот под таким соусом: "которым так идут эти протезы"? Автор дебил?