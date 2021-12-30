Гигантские волны-убийцы погубили немало кораблей. Учёные подошли вплотную к разгадке этого феномена!

Сидя на спокойном берегу реки, моря или даже океана, глядя на неспешно накатывающие волны, сложно воспринимать их как нечто опасное. Наблюдение за волнами с берега навевает философские размышления, а прибрежные пейзажи часто бывают настолько красивы, что вдохновляют фотографов и художников на мировые шедевры.
Однако вода может быть и крайне опасна. И то, что на берегу навевает мысли о вечном, может оказаться смертельным в открытом океане. Например, покрытый мифами и легендами образ девятого вала или в англоязычной литературе — волны-убийцы (англ. killer waves).
Термин девятый вал довольно распространён и в нашей речи. Им мы обычно обозначаем нечто непреодолимое и неотвратимое — то, что, накатываясь на нас, оставляет крайне мало шансов на хорошее развитие ситуации. И такая аналогия не случайна. На заре мореплавания люди заметили вариативность высоты волн на море. Зачастую бывает так, что за несколькими невысокими волнами может прийти и большая. Правда, в поверьях о том, какой по счёту будет эта волна, нет единодушия. К примеру, в Древней Греции считали, что самой опасной будет третья волна, а в Древнем Риме — что десятая. В девятнадцатом веке в нашей стране девятым валом называли нечто неотвратимое, что очень часто встречается в произведениях и стихах русских классиков.
Многовековые наблюдения за морем и опыт мореплавания явно свидетельствуют о том, что такие явления существуют. Разумеется, слухи и морские байки, какими бы достоверными ни казались, рано или поздно угасают, если у них нет под собой достоверных фактов. Но что же представляют собой такие волны в природе?
Одним из первых доподлинно известных мест постоянного проявления волн-убийц или бродячих волн (англ. rogue waves) оказалось южное побережье Африки. Ещё на заре мореплавания люди столкнулись с крайне капризной и своенравной погодой в районе мыса Доброй Надежды. Частые туманы, шторма и сложная навигация в этих местах усугублялись частым возникновением огромных волн, которые могли серьёзно повредить или даже потопить судно. В этих местах их называют кейпроллерами (англ. cape roller — вал у мыса) — внезапно возникающими волнами высотой до 15-20 метров. Удар такой волны может быть фатальным даже для современных судов, что уж говорить о менее совершенных кораблях, которые использовались до этого. Именно с ударом кейпроллера, как одной из вполне вероятных версий, связывают загадочную пропажу парохода SS Waratah. Место и причина гибели этого парохода так и не были раскрыты, хотя после исчезновения прошло более ста лет. В июне 1968 года была подтверждёна гибель вполне современного супертанкера «Уорлд Глори» (англ. World Glory) от такой волны.
Однако кейпроллеры являются хоть и крайне опасным, но всё же локальным явлением. Их появление, как считается, обусловлено особенностями местных течений и ветров. А вот появление огромных, до 20-30 метров высотой, волн в открытом океане пока остаётся загадкой. Ранее считалось, что волны таких размеров могут возникнуть лишь по причине подводных землетрясений и являются разновидностью цунами. Однако в результате более поздних исследований стало ясно, что цунами приобретают свой разрушительный эффект, оказываясь на мелководье, буквально появляясь из-под воды. В открытом же океане они могут пройти под судном так, что экипаж даже ничего не почувствует. Волны-убийцы явление иного типа.
Количество таких волн, а также столкновение с ними, пожалуй, не поддаётся никакой статистике. Также довольно сложно оценить, какой процент из пропавших без вести кораблей за всю историю мореплавания стал их жертвами. Ведь даже с современными средствами борьбы за живучесть внезапно налетевшая волна-убийца может нанести крайне серьёзные повреждения судну.
Пожалуй, одним из первых документированных упоминаний о таких волнах принято считать сообщение одного французского офицера о наблюдаемой им волне высотой около 34 метров в Индийском океане. Несмотря на наличие свидетелей, он был публично осмеян тогдашним научным сообществом. В то время считалось, что по естественным причинам в открытом море не может возникнуть волны выше 9 метров. Как заметил один из авторов работ, посвящённых этой теме — «…люди, которые сталкивались с волнами высотой 100 футов, обычно не возвращались, чтобы рассказать об этом …».
Исследования данного феномена практически не проводились до 1995 года, когда на одной из добывающих платформ в Северном море, к юго-западу от побережья Норвегии, приборы зафиксировали волну высотой 25,6 метра. Платформа Дропнера была построена таким образом, чтобы выдерживать обычные для этого региона волны высотой до 12 метров. Таким образом, волна Дропнера (как её назвали в дальнейшем), была почти вдвое выше прочих волн в этом районе. Платформа выдержала удар, пусть и с незначительными повреждениями, а научное сообщество получило доказательство существования волн-убийц, что положило начало исследованию этого феномена.
Сегодня создана система слежения, которая позволяет засечь одиночные волны аномальной высоты. Например, в 2004 году только в пределах ограниченной области в Южной Атлантике было выявлено более десяти волн высотой более 25 метров. В дальнейшем с увеличением охвата системы наблюдения стало ясно, что волны-убийцы возникают в океане значительно чаще, чем считалось до этого. На данный момент понятно, что за день в океанах возникает более десятка таких бродячих аномальных волн. И ни один из современных методов не способен предсказать возникновение такой волны.
Научным сообществом так и не выдвинуто единой и однозначной теории о возникновении волн-убийц. Существует несколько гипотез, некоторые из которых были экспериментально воспроизведены в лабораторных условиях в малом масштабе. По-видимому, такие волны появляются в результате наложения нескольких несвязанных между собой процессов. Или же виной всему нечто ещё не изученное современной наукой.
Ещё одна древняя морская легенда, столетиями будоражившая умы моряков, наконец начала обретать научное объяснение. Безусловно, исследования продолжаются и до окончательного объяснения этого феномена ещё далеко. Но уже существуют теории о возникновении волн-убийц, а также методы их обнаружения. Ведь сложно сказать, сколько кораблей за всю историю морских путешествий стали жертвами этого загадочного и опасного явления. Теперь с каждой новой раскрытой загадкой океанов, наши путешествия по ним становятся всё более и более безопасными.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
Авторский пост
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"Научным сообществом так и не выдвинуто единой и однозначной теории о возникновении волн-убийц...Или же виной всему нечто ещё не изученное современной наукой."
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Плять, аффтар, убейся ап стену...