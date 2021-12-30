Гигантские волны-убийцы погубили немало кораблей. Учёные подошли вплотную к разгадке этого феномена!

Однако вода может быть и крайне опасна. И то, что на берегу навевает мысли о вечном, может оказаться смертельным в открытом океане. Например, покрытый мифами и легендами образ девятого вала или в англоязычной литературе — волны-убийцы (англ. killer waves).



Термин девятый вал довольно распространён и в нашей речи. Им мы обычно обозначаем нечто непреодолимое и неотвратимое — то, что, накатываясь на нас, оставляет крайне мало шансов на хорошее развитие ситуации. И такая аналогия не случайна. На заре мореплавания люди заметили вариативность высоты волн на море. Зачастую бывает так, что за несколькими невысокими волнами может прийти и большая. Правда, в поверьях о том, какой по счёту будет эта волна, нет единодушия. К примеру, в Древней Греции считали, что самой опасной будет третья волна, а в Древнем Риме — что десятая. В девятнадцатом веке в нашей стране девятым валом называли нечто неотвратимое, что очень часто встречается в произведениях и стихах русских классиков.

Многовековые наблюдения за морем и опыт мореплавания явно свидетельствуют о том, что такие явления существуют. Разумеется, слухи и морские байки, какими бы достоверными ни казались, рано или поздно угасают, если у них нет под собой достоверных фактов. Но что же представляют собой такие волны в природе?

Одним из первых доподлинно известных мест постоянного проявления волн-убийц или бродячих волн (англ. rogue waves) оказалось южное побережье Африки. Ещё на заре мореплавания люди столкнулись с крайне капризной и своенравной погодой в районе мыса Доброй Надежды. Частые туманы, шторма и сложная навигация в этих местах усугублялись частым возникновением огромных волн, которые могли серьёзно повредить или даже потопить судно. В этих местах их называют кейпроллерами (англ. cape roller — вал у мыса) — внезапно возникающими волнами высотой до 15-20 метров. Удар такой волны может быть фатальным даже для современных судов, что уж говорить о менее совершенных кораблях, которые использовались до этого. Именно с ударом кейпроллера, как одной из вполне вероятных версий, связывают загадочную пропажу парохода SS Waratah. Место и причина гибели этого парохода так и не были раскрыты, хотя после исчезновения прошло более ста лет. В июне 1968 года была подтверждёна гибель вполне современного супертанкера «Уорлд Глори» (англ. World Glory) от такой волны.