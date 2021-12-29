Любопытные исторические вопросы, заданные массовой культурой

История полна вопросов, ответы на некоторых из которых до сих пор не найдены. Порой они внезапно возникают при просмотре каких-то документалок или сериалов, а также при прочтении книг.
Например, в массовой культуре особой популярностью пользуются викинги. В последнее время их всё чаще можно встретить в фильмах или видеоиграх. Среди этих неистовых воинов встречались берсерки, которые, оголившись по пояс, сражались с неистовой свирепостью.
Что помогало им убить в себе страх на поле боя? Рецепт смелости оказался до безобразия прост. Перед битвой они смешивали медовуху, пиво и галлюциногенные грибы. Именно этот рецепт позволял драться с ярость диких зверей.
Названия многих стран заканчиваются на «-ая», и лишь семь имеют окончание «-стан». Среди них страны бывшего СНГ: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. Ещё в этот список входит Афганистан, получивший независимость лишь в XX веке, а также Пакистан, отколовшийся от Индии в 1947-году.
Тем не менее, все страны относятся к Центральной Азии и имеют свою общую языковую историю. Так, «-стан» значит «земля». Отсюда названия государств расшифровываются как, например, «земля узбеков» или «земля туркменов».
Сегодня все знакомы с доставкой. Однако впервые она появилась аж в 1889 году, когда итальянский король Умберто I вместо со своей супругой Маргаритой Савойской впервые заказали пиццу. Во время визита в Неаполь, королевская семья захотел попробовать фирменное блюдо Раффаэле Эспозито.
Он исполнил заказ, сделав пирог с соусом, сыром и базиликом. Вынув с печки его сразу доставили по назначению. К слову, от имени супруги короля эта пицца и получила название «Маргарита», известное сегодня во всём мире.
Возвращаясь к Италии. Многих туристов всегда волновал вопрос: а была ли знаменитая Пизанская башня когда-нибудь прямой? Как оказывается, её наклон произошёл ещё в самом начале строительства в 1173 году. К моменту строительства третьего этажа уже стало ясно, что характерный сдвиг останется навсегда.
В массовой культуре часто переносят на экраны высадку в Нормандии, известную как «День Д».
Существует множество теорий, что означает буква в названии, однако это всего лишь способ военных передать, в какой именно день начнется операция. Часто также использовалась бука H для указания точного времени атаки.
В фильмах часто показывают опасность зыбучих песков, но так ли он опасен? На самом деле его смертоносная функция часто преувеличена. Он состоит из зернисты веществ, смешанных с водой, и напоминает провал, когда на него оказывается давление от погодных явлений или животных. Попадание в эту субстанцию может ограничить движение, но не засосать с головой.
Так что представление о том, что активные действия увеличивают его засасывающие качества, просто миф.
Долгое время у греков и римлян брюки заменялись тогами. Считалось, что первые носят только варвары, а вторые – зажиточные богачи. Их убранство зависело от статуса носящего. Связь между штанами и варварами сохранялась долго, но поскольку произошёл массовый отказ от подчинения Римской империи, запрет на брюки утратил свою устойчивость.
К VI веку носить штаны под тунику стало модным веянием.
Для современного человека «тотемы» - это набор непонятных символов и рисунков. Но раньше их прекрасно читали и документировали на них свою историю. Особенно это относится к коренным североамериканским народам.
Поэтому мнение о том, что тотемные столбы считались почитаемыми идолами, ошибочно. Разные культуры делали свой дизайн, нанося на них свои фигуры и формы. Кроме того, они не читаются сверху вниз, как принято считать. Большинство из них не имело линейной структуры.
А какие вопросы, связанные с историей, вызывает современная массовая культура у вас?
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Лет через 30-40 и Россия станет Россистаном. Спасибо Вове и ЕдРу за это.