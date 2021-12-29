Любопытные исторические вопросы, заданные массовой культурой

В фильмах часто показывают опасность зыбучих песков, но так ли он опасен? На самом деле его смертоносная функция часто преувеличена. Он состоит из зернисты веществ, смешанных с водой, и напоминает провал, когда на него оказывается давление от погодных явлений или животных. Попадание в эту субстанцию может ограничить движение, но не засосать с головой.