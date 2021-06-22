Что стало с актерами фильма "Завтра была война"?

Ирина вернулась в Москву и устроившись в танцевальный коллектив уехала на гастроли в Испанию. Там она связалась с наркоторговцами и была арестована. Разумеется, из коллектива ее тут же выставили, да и из-под ареста выпустили быстро - она ничего не знала о своих новых приятелях. Но все не проходит бесследно - в камере у Чериченко случился микроинсульт.

Актриса живет насыщенной жизнью, в первый раз она вышла замуж аж в 16 лет, но брак распался, потом у нее был еще муж, от которого она родила сына, потом она жила с Алексеем Лысенковым и сейчас она пришла к тому, что не готова делить быт с кем-то и сейчас не замужем. Снимается в сериалах и ведет свой бизнес.