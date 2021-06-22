Что стало с актерами фильма "Завтра была война"?

1100
27
Сюжет картины разворачивается в 1939-1940 годах, где главными героями выступили школьники, оказавшиеся не только на пороге взрослой жизни, но и на пороге Великой Отечественной войны.
Убежденная в верности партии Искра Полякова переосмысляет свои убеждения о морали и долге, когда начинает общаться с дочкой главного инженера Викой Люберецкой. Но все меняется в один день, когда Леонида Люберецкого забирает "воронок" и его объявляют "врагом народа". Для вчерашних детей слишком уж резко становятся близкими понятия потери, несправедливости и первой любви.
Это настоящая драма, которую невозможно смотреть без слез.
Режиссер Юрий Кара подобрал на роли взрослых и школьников отличных актеров, которым удалось передать весь ужас происходящего в те годы. Что с ними теперь?
Это настоящая драма, которую невозможно смотреть без слез.
Режиссер Юрий Кара подобрал на роли взрослых и школьников отличных актеров, которым удалось передать весь ужас происходящего в те годы. Что с ними теперь?
Сергей Никоненко (директор школы Николай Григорьевич)
Его персонаж был удивительно прогрессивным для того времени и столь же человечным. Он шел наперекор всем и когда понял, что некому хоронить его подопечную дочь "врага народа" после самоубийства, то занялся этим сам. За что и ответил: его, героя Гражданской войны, уволили с работы и почти исключили из партии.
×
Актеру Сергею Никоненко зачастую доставались роли честных и добрых персонажей, особенно его любили в роли милиционеров: погоны он примерял на экране не меньше 20 раз. Самой известной его ролью, наверное, стал полковник Гордеев, в сериале "Каменская", полюбившийся многим.
У актера за плечами 280 ролей, он сам признает, что он трудоголик. Но при этом счастливый семьянин, вот только счастье он испытал лишь в третьем браке. С первой женой они разошлись через 12 лет, после непримиримых разногласий, а черту подвел аборт жены, о котором она не посчитала нужным уведомить мужа.
У актера за плечами 280 ролей, он сам признает, что он трудоголик. Но при этом счастливый семьянин, вот только счастье он испытал лишь в третьем браке. С первой женой они разошлись через 12 лет, после непримиримых разногласий, а черту подвел аборт жены, о котором она не посчитала нужным уведомить мужа.
Со второй женой Сергей Петрович также не смог выстроить долгие отношения и вот уже почти 50 лет актер женат на Екатерине Ворониной. Жизнь не была безоблачной, их единственный сын Никанор потерял супругу, которая болела раком. Внук Никоненко Петр лишился мамы в четыре годика и с тех пор живет с бабушкой и дедушкой, а сын актера женился во второй раз и стал отцом дочери Кати.
Вера Алентова (завуч Валентина Андроновна)
Ее персонаж вызывал настоящее отвращение, она была директором школы до Николая Григорьевича и теперь она стремилась отправить кляузы "куда следует" по любому поводу, лишь бы довести конкурента до увольнения. Одна из самых ужасных сцен в фильме, когда она вынуждает Вику прилюдно отречься от отца.
Актрисе явно было непросто играть "Валендру", она сама была из простой семьи, не понаслышке знала, что такое бедность и пока не поступила в Школу-студию МХАТ, трудилась на меланжевом комбинате.
Уже в вузе она познакомилась с Владимиром Меньшовым, за которого и вышла замуж.
Первые годы их брака не были безоблачны: бытовые проблемы, неудачи в карьере и это привело к тому, что они разъехались, несмотря на уже родившуюся дочку Юлию. И только через несколько лет пара осознала, что они совершили ошибку, вернулись друг к другу и больше не разлучались.
Уже в вузе она познакомилась с Владимиром Меньшовым, за которого и вышла замуж.
Первые годы их брака не были безоблачны: бытовые проблемы, неудачи в карьере и это привело к тому, что они разъехались, несмотря на уже родившуюся дочку Юлию. И только через несколько лет пара осознала, что они совершили ошибку, вернулись друг к другу и больше не разлучались.
Актриса уже много лет поддерживает себя в прекрасной форме, правда перебарщивает с пластикой, что привело к "заморозке" ее мимики. Сама Алентова старается не терять присутствия духа и говорит, что стареть вместе с мужем-сверстником в разы легче.
Нина Русланова (мама Искры Поляковой)
Ее персонаж один из самых жестких в фильме. Она растила дочь в аскетизме, в беспрекословной верности партии, била ее, запрещала дочери ходить на похороны подруги, называя самоубийство Вики Люберецкой "поступком хлюпика".
Удивительно, как полной противоположности своей героине, Руслановой удалось так точно и страшно сыграть ее. Будучи девочкой Нина сменила пять детских домов и уже с восьмого класса стала маляром-штукатуром. В подростковом возрасте она стала участвовать в самодеятельности и пробилась сначала в Харьковский, а за ним и в Щукинский театральные институты.
У Руслановой богатая фильмография, она снималась у Эльдара Рязанова, Аллы Суриковой, Киры Муратовой и 15 лет прослужила в театре имени Вахтангова. Вне кадра Нина Ивановна заботливая бабушка и мама, а с мужем, с которым она в разводе, она смогла сохранить дружеские отношения.
У Руслановой богатая фильмография, она снималась у Эльдара Рязанова, Аллы Суриковой, Киры Муратовой и 15 лет прослужила в театре имени Вахтангова. Вне кадра Нина Ивановна заботливая бабушка и мама, а с мужем, с которым она в разводе, она смогла сохранить дружеские отношения.
После инсульта в 2014 году ее актерская карьера остановилась. Стрессы и ложные обвинения в хулиганстве и порче чужого имущества довели ее до клиники. Суд признал ее невиновной, однако потраченные нервные клетки Руслановой уже никто не вернет.
Наталья Негода (Зина Коваленко)
Зиночка была одной из немногих, кто сумел выжить в войну и, как она и хотела - завела семью.
Негоде везло с самыми разнообразными героинями в кино, а огромную известность ей принесла роль в фильме "Маленькая Вера", где ее героиня была очень провокационной. Стоит отметить, что Василий Пичул признавал, что просто не видел "Завтра была война", а иначе не позвал бы Наталью на такую "интересную" роль.
Наталья думала, что образ секс-символа поможет ей встать покрепче в мире кино, но 90-е не жалели никого и наступил кризис. Когда Негоде поступило предложение на съемки в Голливуде, в картине "Назад в СССР" она не стала раздумывать и уехала в США, где стала жить с мужчиной из Москвы. Но через 13 лет пара распалась.
Наталья думала, что образ секс-символа поможет ей встать покрепче в мире кино, но 90-е не жалели никого и наступил кризис. Когда Негоде поступило предложение на съемки в Голливуде, в картине "Назад в СССР" она не стала раздумывать и уехала в США, где стала жить с мужчиной из Москвы. Но через 13 лет пара распалась.
Актриса вернулась в Россию в 2007 году и очень избирательно подходит к выбору ролей. Она стала настоящей загадкой для своих поклонников. Она практически никогда не дает интервью и тщательно охраняет свою личную жизнь от любопытных папарацци.
Ирина Чериченко (Искра Полякова)
Искра погибла как жила: с честью и достоинством. Во время оккупации она была связной в подполье, а когда ее схватили и пытали фашисты - не проронила ни слова. Искра была повешена немцами.
Ирине было 22 года, когда на нее обрушился успех и она чуть было не отреклась от него, когда, будучи на съемках в Пскове, она познакомилась со священником. Он оказался ее дальним родственником и после совестного ужина и путешествия по местным церквям с Николаем Бурляевым, Ирина ушла в монастырь. Но долго Ирина там не пробыла: живой характер дал о себе знать.
Ирина вернулась в Москву и устроившись в танцевальный коллектив уехала на гастроли в Испанию. Там она связалась с наркоторговцами и была арестована. Разумеется, из коллектива ее тут же выставили, да и из-под ареста выпустили быстро - она ничего не знала о своих новых приятелях. Но все не проходит бесследно - в камере у Чериченко случился микроинсульт.
Актриса живет насыщенной жизнью, в первый раз она вышла замуж аж в 16 лет, но брак распался, потом у нее был еще муж, от которого она родила сына, потом она жила с Алексеем Лысенковым и сейчас она пришла к тому, что не готова делить быт с кем-то и сейчас не замужем. Снимается в сериалах и ведет свой бизнес.
Актриса живет насыщенной жизнью, в первый раз она вышла замуж аж в 16 лет, но брак распался, потом у нее был еще муж, от которого она родила сына, потом она жила с Алексеем Лысенковым и сейчас она пришла к тому, что не готова делить быт с кем-то и сейчас не замужем. Снимается в сериалах и ведет свой бизнес.
Владимир Заманский (Леонид Люберецкий)
Заманский знал, что такое война не понаслышке - ему было 15 лет, когда случилась ВОВ. Когда в его Кременчуг вошли немцы, его мама погибла. Он перебрался к тете, в Узбекистан и пошел учиться в техникум. После этого он отправился добровольцем на фронт, был радистом и участвовал в наступлении под Оршей. На его счету ряд подвигов: он уничтожил две повозки с припасами врага, спас раненого командира, удержал стратегически важный перекресток.
Его наградили медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны 2 степени. Ему не удалось избежать наказания за участие в избиении помощника командира взвода в 1950-м году. Он пробыл в лагерях 9 лет и они его не изменили - он остался высоконравственным человеком. Его приняли в Школу-студию МХАТ, а потом и "Современник", где его называли гуманистом.
С конца 50-х до 1997 года Заманский работал в кино, однако потом он вместе с супругой решил отречься от мирской жизни и уехал в Муром. К этому привели несколько неудачных попыток забеременеть, но подорванное в студенчестве здоровье жены не справлялось.
Теперь у них вроде бы все хорошо, вот только последние годы Заманский мучается от страшных мигреней (отзывается военная травма), а многие осуждают жену артиста, что она не дает ему должного количества лекарств. Она уверена, что мигрень - это Божья кара за грехи молодости, поэтому излечить его может только молитва. Артист пока не сопротивляется и верит в заботу жены.
Теперь у них вроде бы все хорошо, вот только последние годы Заманский мучается от страшных мигреней (отзывается военная травма), а многие осуждают жену артиста, что она не дает ему должного количества лекарств. Она уверена, что мигрень - это Божья кара за грехи молодости, поэтому излечить его может только молитва. Артист пока не сопротивляется и верит в заботу жены.
Юлия Тархова (Вика Люберецкая)
Роль тихой и нежной Вики стала для нее непростым испытанием. Это был не первый ее фильм, она дебютировала в "Тихой заставе", потом в "Зина-Зинуля" и потом уже "Завтра была война". Тархова не сразу согласилась на предложение режиссера: как и многие актеры она была суеверна и не хотела играть в сценах, где Люберецкая лежит в гробу. На съемках с ней случилась истерика от перенапряжения, но оно того стоило - после выхода фильма она проснулась знаменитой.
Но известность была недолгой. В 90-е Юлии доставались лишь эпизоды и выручали ее съемки в рекламе. В нулевых она стала сниматься в сериалах и последний проект с ее участием вышел в 2016 году.
Юлия шесть лет была в браке с фотохудожником Владимиром Вяткиным, от которого у нее двое детей. Несмотря на то, что они развелись, сумели сохранить хорошие отношения, ради детей.
Родион Овчинников (Жора Ландыс)
Этому персонажу пришлось пережить и первую любовь и первую потерю. Как только Вика дала себя поцеловать на берегу реки, как на следующий день ее не стало. А впоследствии мы узнаем, что Ландыс стал лётчиком и погиб в бою, получив посмертно звание Героя Советского Союза.
У Овчинникова всего лишь 11 киноработ, он сконцентрировался больше на театре. В 90-е он закончил режиссерские курсы и стал ставить спектакли. В нулевых он уже и сам начал преподавать в Школе-студии МХАТ и Щукинском театральном институте.
Геннадий Фролов (Саша Стамескин)
Саша ухаживал за Искрой, но в самый тяжелый момент смалодушничал и, боясь испортить свою будущую карьеру, не пришел на похороны Вики, подсматривая за ней со стороны.
Такой невыгодный персонаж был для Фролова скорее исключением, обычно ему доставались амплуа комедийно-лирических героев. "На златом крыльце сидели", "После дождичка в четверг ", "Раз, два - горе не беда!"... Его карьера могла бы быть богатой, если бы в 28 лет он не заболел воспалением легких на съемках. Он боялся подвести коллег, работал больным, а когда состояние стало критическим его отказались принять в местном медпункте без прописки.
Источник:
Ссылки по теме:
- Очень атмосферные фотографии мировых знаменитостей
- Актер Иван Краско решил жениться в пятый раз
- Новая возлюбленная Гарика Харламова - копия Кристины Асмус
- "Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы
- Известные мужчины, которые так и не женились после смерти супруги
Метки: актеры актрисы военные фильмы знаменитости люди слава
54
Понравилось54
Новости партнёров