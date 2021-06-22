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Что стало с актерами фильма "Завтра была война"?

Что стало с актерами фильма "Завтра была война"? (27 фото)

Автор:
22 июня 2021 19:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   военные фильмы   знаменитости   люди   слава   
1100
27
Сюжет картины разворачивается в 1939-1940 годах, где главными героями выступили школьники, оказавшиеся не только на пороге взрослой жизни, но и на пороге Великой Отечественной войны.
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Метки: актеры   актрисы   военные фильмы   знаменитости   люди   слава   
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8  комментариев
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33k
Alex 2 часа назад
Фильм классный, но тяжелый конечно.
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−8
мммм 40 минут назад
ниа
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−8
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